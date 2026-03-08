Getty Images Sport
Le Real Madrid retire Rodri de sa liste de transferts à la veille du match contre Manchester City, mais reste intéressé par Adam Wharton
Le facteur Guardiola et l'incertitude qui règne à City
Les Blancos sont sans aucun doute à la recherche de renforts au milieu de terrain afin de renforcer leur moteur, mais selon AS, l'Espagnol de 29 ans ne figure pas actuellement dans les plans de la direction madrilène. Rodri, dont le contrat à l'Etihad Stadium court jusqu'en juin 2027, est actuellement en train d'étudier ses options, alors que les dirigeants de Manchester City font pression pour prolonger son contrat. L'avenir du milieu de terrain reste un sujet central dans la Premier League, notamment en raison de l'incertitude qui entoure le maintien à long terme de Pep Guardiola. Ce n'est un secret pour personne que plusieurs figures clés du vestiaire de City évaluent leurs prochains mouvements en fonction de la décision de Guardiola de rester ou non à la tête de l'équipe.
Changement stratégique de Madrid dans la planification du milieu de terrain
Si l'admiration pour l'international espagnol est indéniable dans les couloirs du Bernabeu, les dirigeants du club l'ont retiré de leur liste de priorités immédiates. Comme le rapporte AS, Madrid s'intéresse désormais davantage aux talents émergents qui correspondent à la récente stratégie de recrutement du club, qui consiste à identifier les joueurs à fort potentiel. Adam Wharton, la sensation de Crystal Palace, est devenu un joueur très intéressant, aux côtés de Kees Smit, de l'AZ Alkmaar, et de Vitinha, du PSG. Ces noms représentent un profil d'investissement différent, alors que les champions d'Espagne cherchent à rééquilibrer leur effectif après l'ère légendaire de Toni Kroos et Luka Modric.
Silence familial sur l'avenir de Rodri
Le camp du joueur reste discret quant à un éventuel départ de l'Etihad Stadium. Antonio Hernandez, le père de Rodri, a récemment répondu aux spéculations lors d'une apparition publique. S'exprimant lors des National Sports Awards, il a déclaré : « Il se sent très bien là où il est. Vous comprendrez la réserve naturelle dans ces circonstances. Je ne sais rien et je le dis en toute sincérité. Je ne sais rien, l'histoire reste à écrire. Il est fou d'envie d'aller à la Coupe du monde. »
Les commentaires de son père reflètent la concentration professionnelle dont fait preuve le milieu de terrain de City, qui a récemment retrouvé son rythme après avoir été écarté des terrains en raison d'une blessure. Après avoir manqué une grande partie de la saison, y compris une précédente visite au Bernabeu lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, Rodri a désormais disputé 11 matches consécutifs en Premier League. Son retour à la pleine forme est un coup de pouce majeur pour Guardiola, mais semble coïncider avec l'intérêt de Madrid pour des options plus jeunes comme Wharton.
Maintenir la rivalité en Ligue des championsLe choc entre le Real Madrid et Manchester City est devenu le rendez-vous incontournable du football européen moderne, marquant leur septième rencontre en dix ans. Si la bataille tactique sur le terrain occupera le devant de la scène, les rumeurs du marché des transferts occuperont toujours une place importante. Les dirigeants madrilènes ont toujours apprécié le profil de Rodri, mais la blessure qu'il a subie en début de saison a créé une distance naturelle entre les deux parties pendant une période cruciale de recrutement.
