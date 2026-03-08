Le Real Madrid retire Rodri de sa liste de transferts à la veille du match contre Manchester City, mais reste intéressé par Adam Wharton

Le camp du joueur reste discret quant à un éventuel départ de l'Etihad Stadium. Antonio Hernandez, le père de Rodri, a récemment répondu aux spéculations lors d'une apparition publique. S'exprimant lors des National Sports Awards, il a déclaré : « Il se sent très bien là où il est. Vous comprendrez la réserve naturelle dans ces circonstances. Je ne sais rien et je le dis en toute sincérité. Je ne sais rien, l'histoire reste à écrire. Il est fou d'envie d'aller à la Coupe du monde. »

Les commentaires de son père reflètent la concentration professionnelle dont fait preuve le milieu de terrain de City, qui a récemment retrouvé son rythme après avoir été écarté des terrains en raison d'une blessure. Après avoir manqué une grande partie de la saison, y compris une précédente visite au Bernabeu lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, Rodri a désormais disputé 11 matches consécutifs en Premier League. Son retour à la pleine forme est un coup de pouce majeur pour Guardiola, mais semble coïncider avec l'intérêt de Madrid pour des options plus jeunes comme Wharton.