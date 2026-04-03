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Le Real Madrid informe Liverpool de son projet de transfert concernant Ibrahima Konaté avant l'expiration de son contrat
Le Real Madrid clarifie sa position concernant Konaté
Fabrizio Romano a déclaré à Caught Offside que le Real Madrid avait officiellement fait part à Liverpool de sa position concernant un éventuel transfert de Konaté.
Bien que le club madrilène ait été fortement associé au défenseur français, il avait en réalité informé le club de Premier League il y a quelques mois qu’il ne chercherait pas activement à conclure un accord à ce stade. Cependant, la situation reste incertaine, car les Merengues continuent de scruter le marché à la recherche de renforts défensifs, d’autant plus que David Alaba devrait quitter le club à la fin de la saison.
Malgré l'absence d'approche formelle ces derniers temps, les Blancos suivent la situation de près, conscients que le Français pourrait constituer un renfort de poids pour leur défense. L'absence d'offre concrète en provenance d'Espagne a donné un peu de répit à Liverpool, même si la menace d'une offre de dernière minute demeure si aucune avancée n'est trouvée rapidement dans les négociations contractuelles.
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Impasse contractuelle à Anfield
Les négociations entre Liverpool et Konaté ont achoppé, les deux parties peinant à trouver un terrain d'entente sur les conditions financières. Le joueur de 26 ans exigerait une augmentation de salaire substantielle afin de refléter son statut de pilier de la défense d'Arne Slot. Selon certaines informations, ses représentants estiment que son salaire actuel, d'environ 150 000 £ par semaine, devrait être revu à la hausse pour le rapprocher des meilleurs salaires du club. Bien que le joueur soit disposé à rester sur les rives de la Mersey, l'absence d'accord a alimenté les spéculations sur son avenir.
L'attrait du Bernabéu demeure
Même si le Real Madrid adopte actuellement une attitude de retrait, l'idée de rejoindre le Bernabéu reste une perspective séduisante pour l'international français, qui pourrait retrouver ses compatriotes Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni dans la capitale espagnole. Cette affinité culturelle, combinée au prestige de ce club aux multiples titres européens, rend difficile d'ignorer l'intérêt manifesté par Madrid.
Liverpool s'est montré proactif en exprimant clairement son désir de conserver le défenseur central, mais le joueur n'a pas encore pris d'engagement. Cette incertitude a déjà contraint les Reds à envisager des alternatives à long terme, bien qu'ils aient déjà assuré la signature du jeune talent français Jérémy Jacquet, en provenance de Rennes, plus tôt cette année.
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La date butoir cruciale du mois d'avril approche à grands pas
Le moment choisi pour ces négociations est crucial compte tenu du calendrier international à venir. Konaté tient absolument à régler son avenir au sein du club avant la Coupe du monde, car participer à un tournoi majeur sans contrat signé comporte des risques importants. Toute blessure subie en sélection nationale pourrait compromettre ses chances de signer dans un grand club ou de décrocher une prolongation lucrative à Anfield.