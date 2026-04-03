Le Real Madrid informe Liverpool de son projet de transfert concernant Ibrahima Konaté avant l'expiration de son contrat

Fabrizio Romano a déclaré à Caught Offside que le Real Madrid avait officiellement fait part à Liverpool de sa position concernant un éventuel transfert de Konaté.

Bien que le club madrilène ait été fortement associé au défenseur français, il avait en réalité informé le club de Premier League il y a quelques mois qu’il ne chercherait pas activement à conclure un accord à ce stade. Cependant, la situation reste incertaine, car les Merengues continuent de scruter le marché à la recherche de renforts défensifs, d’autant plus que David Alaba devrait quitter le club à la fin de la saison.

Malgré l'absence d'approche formelle ces derniers temps, les Blancos suivent la situation de près, conscients que le Français pourrait constituer un renfort de poids pour leur défense. L'absence d'offre concrète en provenance d'Espagne a donné un peu de répit à Liverpool, même si la menace d'une offre de dernière minute demeure si aucune avancée n'est trouvée rapidement dans les négociations contractuelles.