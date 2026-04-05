Selon le journal espagnol « AS », l'entraîneur Álvaro Arbeloa a déclaré assumer l'entière responsabilité de la défaite à Majorque, affirmant : « Cette défaite est de ma faute, c'est moi qui prends les décisions, qui compose l'équipe et qui effectue les changements. »

Il a toutefois critiqué ses joueurs en déclarant : « Ce qui me fait le plus mal, c’est de ne pas avoir réalisé une meilleure deuxième mi-temps », tout en faisant clairement allusion, sans citer de noms, à l’un des joueurs en ajoutant : « Sur une action où nous avions l'avantage, une erreur nous a coûté un but. Quand on perd le contrôle et qu'on ne suit pas le joueur, on finit par en payer le prix », ce que les observateurs ont considéré comme une attaque directe contre le Français Eduardo Camavinga.

Les déclarations d’Arbeloa faisaient suite au but de Morlanes qui a donné l’avantage 1-0 à son équipe, une action où Camavinga s'est montré peu à son avantage : le joueur de Majorque est arrivé seul par derrière pour profiter d'une passe de Mafio, tandis que la star française courait lentement derrière lui, ce qui a poussé son coéquipier Rüdiger à le réprimander pour son manque d'intensité et de concentration, une erreur qui a compliqué la tâche de l'équipe royale.