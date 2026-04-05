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Hussein Hamdy

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Le Real Madrid envisage de vendre sa star… et Paris reste à l'affût

A. Arbeloa
E. Camavinga
Real Madrid
Majorque
LaLiga
Espagne
France

Une erreur coûteuse qui exclut le joueur des plans du Real

Le Real Madrid peine à maintenir son rythme de victoires cette saison, l'équipe ayant subi un revers cuisant à Majorque après la trêve internationale du mois de mars dernier.

Et ce, alors même que le Real Madrid abordait cette rencontre fort de cinq victoires consécutives, dont deux face à Manchester City, et dans un contexte d'amélioration notable de la performance générale de l'équipe, qui se préparait à disputer les titres de la Liga et de la Ligue des champions.

  • Accusation contre Arbeloa

    Selon le journal espagnol « AS », l'entraîneur Álvaro Arbeloa a déclaré assumer l'entière responsabilité de la défaite à Majorque, affirmant : « Cette défaite est de ma faute, c'est moi qui prends les décisions, qui compose l'équipe et qui effectue les changements. »

    Il a toutefois critiqué ses joueurs en déclarant : « Ce qui me fait le plus mal, c’est de ne pas avoir réalisé une meilleure deuxième mi-temps », tout en faisant clairement allusion, sans citer de noms, à l’un des joueurs en ajoutant : « Sur une action où nous avions l'avantage, une erreur nous a coûté un but. Quand on perd le contrôle et qu'on ne suit pas le joueur, on finit par en payer le prix », ce que les observateurs ont considéré comme une attaque directe contre le Français Eduardo Camavinga.

    Les déclarations d’Arbeloa faisaient suite au but de Morlanes qui a donné l’avantage 1-0 à son équipe, une action où Camavinga s'est montré peu à son avantage : le joueur de Majorque est arrivé seul par derrière pour profiter d'une passe de Mafio, tandis que la star française courait lentement derrière lui, ce qui a poussé son coéquipier Rüdiger à le réprimander pour son manque d'intensité et de concentration, une erreur qui a compliqué la tâche de l'équipe royale.

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  • Le retour de Bellingham

    Dans le même ordre d'idées, Arbeloa attend le retour de Jude Bellingham pour qu'il puisse jouer à plein temps, car une erreur de Camavinga a gâché sa performance, qui n'était pourtant pas mauvaise au départ : il s'est montré très actif pendant les 30 premières minutes, avec 43 passes réussies sur 46, 5 ballons récupérés et une occasion créée, Mais cette erreur a entraîné une baisse de son niveau, ce qui a conduit à son remplacement lors du premier changement de l'entraîneur et à l'entrée en jeu de Bellingham à sa place.

    Ce changement indique clairement que la place de Camavinga dans le onze de départ est désormais sérieusement menacée après sa prestation au stade « Sun Moix ».

  • Ouverture des inscriptions au départ

    En ce qui concerne les choix de composition, tout laissait penser que Tiago Petarš serait écarté, mais Arbeloa a préféré le laisser sur le banc à Majorque afin qu'il soit prêt pour affronter le Bayern Munich mardi. L'entraîneur a par ailleurs confirmé que Bellingham n'était pas encore tout à fait prêt en déclarant : « Il est logique de ne pas attendre qu'il atteigne son niveau maximal alors qu'il n'a pratiquement pas joué ; l'idée est qu'il retrouve progressivement le rythme des matchs. »

    Le journal « AS » a révélé que Camavinga avait pris conscience de son avenir, d'autant plus que le Real Madrid se montre ouvert à l'idée de le vendre et que le Paris Saint-Germain suit de près sa situation en vue de l'été prochain.

    Lire aussi : Un journal madrilène : Camavinga est catastrophique... et Diaz n'a pas suivi les instructions d'Arbeloa

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