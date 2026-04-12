Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Le Real Madrid durcit le ton et demande à écouter les enregistrements du VAR concernant le penalty de Mbappé

Real Madrid
LaLiga
Espagne

Le Real Madrid exprime sa colère après le refus d’accorder un penalty flagrant à Mbappé.

Le Real Madrid exprime un vif mécontentement après la prestation arbitrale de Javier Alberola Rojas lors de la rencontre de Liga contre Gérone. L’officiel a refusé d’accorder un penalty à la star française Kylian Mbappé, malgré un coup de coude reçu dans la surface de réparation.

Selon le site espagnol « Defensa Central », qui cite des sources proches du club, la direction madrilène considère qu’il s’agit « l’un des penalties les plus évidents de la saison ». et envisage de déposer une demande officielle afin d’obtenir les enregistrements audio de la VAR supervisée par l’arbitre Trujillo Suárez, pour comprendre comment la situation a été évaluée en salle de contrôle.

  • Motif répétitif

    Ce n’est pas la première fois que le Real Madrid franchit ce pas : en février de l’année dernière, le club merengue avait déjà saisi la commission technique des arbitres après la fameuse intervention de Carlos Romero sur Mbappé lors de la rencontre face à l’Espanyol, un fait de jeu qui avait provoqué une vive polémique et poussé les Madrilènes à déposer une plainte officielle.

    • Publicité
  • Mbappe Real Madrid GironaGetty Images

    Une image qui a choqué la planète football

    La séquence où Mbappé reçoit un coup a fait le tour des médias et des réseaux sociaux ; nombreux sont ceux qui estiment que la décision de l’arbitre est surprenante, surtout depuis que l’attaquant français a conclu la rencontre le visage ensanglanté.

    L’absence de rediffusion de cette action lors de la retransmission télévisée officielle a également surpris la direction du Real Madrid, qui a jugé cette omission « indigne d’une compétition censée être l’une des plus professionnelles au monde ».

  • Position de la direction

    Selon des sources proches du président Florentino Pérez, l’incident le plus récent a accentué la conviction, de plus en plus vive au sein du club, qu’il existe un problème structurel dans la gestion de l’arbitrage espagnol, la presse madrilène évoquant même une « répétition d’erreurs au détriment du Real Madrid ».

    Au plus haut niveau du club, on considère que les événements récents posent la question de l’impartialité de la compétition orchestrée par Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, d’autant plus délicate que la phase finale de la saison entre dans sa phase décisive.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-GIRONAAFP

    Autocritique au sein du club

    Malgré la colère suscitée par l’arbitrage, les dirigeants du Real Madrid sont conscients que la crise ne se limite pas aux seules décisions arbitrales. L’équipe traverse une saison nationale difficile, pointant à neuf points de Barcelone à sept journées de la fin, ce qui rend la conservation du titre quasi impossible.

    Conscient de ses lacunes techniques et mentales, le club se recentre sur la Ligue des champions, dernier rempart d’un exercice jusqu’ici décevant.

  • La colère monte dans les tribunes.

    Les supporters madrilènes, inquiets de la baisse des performances, estiment que l’équipe revit le scénario des dernières saisons, où elle misait sur la Coupe d’Europe pour masquer ses échecs nationaux.

    Le fait que le Real Madrid n’ait pas été sacré champion deux fois de suite depuis 2008 accentue leur inquiétude, et ils exigent des changements radicaux au sein de l’effectif à l’issue de la saison en cours.

Ligue des Champions
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA