Le Real Madrid durcit le ton et demande à écouter les enregistrements du VAR concernant le penalty de Mbappé

Le Real Madrid exprime un vif mécontentement après la prestation arbitrale de Javier Alberola Rojas lors de la rencontre de Liga contre Gérone. L’officiel a refusé d’accorder un penalty à la star française Kylian Mbappé, malgré un coup de coude reçu dans la surface de réparation.

Selon le site espagnol « Defensa Central », qui cite des sources proches du club, la direction madrilène considère qu’il s’agit « l’un des penalties les plus évidents de la saison ». et envisage de déposer une demande officielle afin d’obtenir les enregistrements audio de la VAR supervisée par l’arbitre Trujillo Suárez, pour comprendre comment la situation a été évaluée en salle de contrôle.