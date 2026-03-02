Getty
Traduit par
Le Real Madrid confirme le diagnostic de Kylian Mbappé alors que l'on craint que la star blessée ne rate le match contre Manchester City
Le Real Madrid confirme la blessure au genou de Mbappé
Le club a publié dimanche après-midi un communiqué médical officiel afin de clarifier la situation après des examens approfondis. Le communiqué indique : « Après les examens réalisés sur notre joueur Kylian Mbappé par des médecins spécialistes français, sous la supervision des services médicaux du Real Madrid, le diagnostic d'une entorse au genou gauche et la pertinence du traitement conservateur suivi sont confirmés. En attendant l'évolution. » Cette nouvelle confirme que, bien que la blessure soit importante, le club a pour l'instant décidé de ne pas recourir à une intervention chirurgicale, préférant opter pour un processus de rétablissement contrôlé.
- Getty Images Sport
Arbeloa reste prudent quant à la date de son retour
S'adressant aux médias avant le match de Liga contre Getafe ce week-end, l'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a répondu aux questions concernant l'état de santé de Mbappé. Interrogé sur la disponibilité de l'attaquant pour mener l'attaque contre l'équipe de Pep Guardiola, Arbeloa est resté évasif, mais clair sur l'approche actuelle du staff médical. « Mbappé et la Ligue des champions ? Nous allons prendre les choses au jour le jour », a expliqué Arbeloa lors de sa conférence de presse. « Il s'agit de voir comment il se sent. Pour l'instant, il vaut mieux ne pas fixer de date butoir, nous voulons voir comment il se sent et nous prendrons une décision en fonction de cela. »
Le patron des Blancos a souligné que le club ne prendrait aucun risque inutile avec son précieux atout, quelle que soit l'importance de l'adversaire. Il a également clarifié la position du club concernant la blessure, déclarant : « Nous savons très bien ce qui lui arrive. Nous voulons qu'il se remette de ces désagréments afin qu'il revienne en pleine confiance. » Arbeloa a également expliqué pourquoi Mbappé n'était pas présent au Bernabeu pour soutenir ses coéquipiers lors de leur récent match contre Benfica. Le coach a rapidement écarté toute suggestion de friction, se contentant de noter : « Il n'était pas là parce qu'il avait l'autorisation de son entraîneur. »
Gestion de la charge de travail à Valdebebas
L'objectif principal du staff technique est de s'assurer que Mbappé revienne à 100 % de ses capacités, plutôt que de le précipiter sur le terrain et de risquer un éventuel revers à long terme. Le club souhaite clairement éviter toute fragilité qui pourrait nuire à ses performances pendant la phase décisive de la saison. Sous le regard attentif du monde du football, le club reste prudent quant à la date de retour définitive de sa recrue phare de l'été, préférant se concentrer sur ses progrès quotidiens dans les coulisses de Valdebebas.
Si l'attention reste focalisée sur Mbappé, le tirage au sort de la Ligue des champions a déjà jeté une ombre sur la capitale espagnole. Le Real Madrid est une nouvelle fois opposé à Manchester City, ce qui donne lieu à un choc des titans devenu un classique moderne de la compétition européenne. Arbeloa a exprimé son enthousiasme pour cette rencontre, reconnaissant que ce sont ces matchs qui définissent l'héritage du club. « Ce sera un duel passionnant. C'est une rencontre que les Madridistas et le Bernabeu apprécient beaucoup. Le moment venu, nous nous y préparerons au maximum », a-t-il déclaré.
- Getty Images Sport
Coup de pouce pour les Blancos avec le retour de Rodrygo
Si l'absence de Mbappé est un coup dur, le Real Madrid a été boosté par le retour en pleine forme de Rodrygo. L'attaquant brésilien devrait jouer un rôle essentiel dans les semaines à venir, comblant le vide laissé par son partenaire en attaque. « Il doit être très important », a déclaré Arbeloa à propos de Rodrygo. « Il l'était déjà avant sa blessure. Il peut être décisif et fondamental, il démontre ses qualités depuis de nombreuses années et ce qu'il peut apporter aux trois postes offensifs. Il est très complet et difficile à défendre. Il va nous offrir de nombreuses possibilités. J'étais impatient de le retrouver. »
Malgré la distraction que représente la Ligue des champions, le Real Madrid doit d'abord s'acquitter de ses responsabilités nationales, à commencer par une équipe de Getafe très combative. Arbeloa a fait preuve d'un grand respect pour son homologue Jose Bordalas, soulignant la discipline défensive qui fait de Getafe un adversaire si difficile à battre. « Il fait jouer les équipes selon son style », a loué Arbeloa. « Même si elles n'ont pas beaucoup le ballon, ses équipes défendent très bien. C'est très bien travaillé et c'est la meilleure chose que l'on puisse dire d'un entraîneur. Nous sommes prêts. Nous sommes très impatients, conscients de la difficulté d'affronter une équipe entraînée par un grand entraîneur qui sait tirer le meilleur de son équipe. Nous sommes très concentrés et très motivés. »
Publicité