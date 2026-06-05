Le PSV va devoir faire face à une concurrence acharnée pour recruter le « chouchou de Kompany »

Pour sa troisième saison au Bayern, le Portugais n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire, mais il a tout de même disputé 29 matches de championnat, inscrivant six buts et délivrant trois passes décisives malgré quelques blessures. Son contrat non prolongé le conduit à quitter le club après trois ans, et des rumeurs récentes ont même évoqué une possible retraite.

Polyvalent sur les deux ailes, Ibrahimović pourrait profiter du calendrier dense pour obtenir du temps de jeu. D’autant que l’arrivée d’Ismael Saibari, du PSV, est principalement axée sur le poste de meneur central, tandis que la venue d’Anthony Gordon pour renforcer le côté gauche a été abandonnée.

Selon Sky, la balle est désormais dans le camp d’Ibrahimovic : sous contrat à Munich jusqu’en 2027, il aurait reçu une proposition de prolongation ; en cas de refus, le club le céderait.