Selon Sky Sports, le Bayern Munich souhaite conserver Arijon Ibrahimovic pour la saison prochaine. L’entraîneur Vincent Kompany se dit très satisfait de la progression de ce jeune international allemand et prévoit de l’intégrer à son effectif. Il envisage de lui confier un rôle similaire à celui occupé récemment par Raphaël Guerreiro à Munich. Toutefois, plusieurs clubs sont déjà sur les rangs pour le recruter.
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Le PSV va devoir faire face à une concurrence acharnée pour recruter le « chouchou de Kompany »
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Pour sa troisième saison au Bayern, le Portugais n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire, mais il a tout de même disputé 29 matches de championnat, inscrivant six buts et délivrant trois passes décisives malgré quelques blessures. Son contrat non prolongé le conduit à quitter le club après trois ans, et des rumeurs récentes ont même évoqué une possible retraite.
Polyvalent sur les deux ailes, Ibrahimović pourrait profiter du calendrier dense pour obtenir du temps de jeu. D’autant que l’arrivée d’Ismael Saibari, du PSV, est principalement axée sur le poste de meneur central, tandis que la venue d’Anthony Gordon pour renforcer le côté gauche a été abandonnée.
Selon Sky, la balle est désormais dans le camp d’Ibrahimovic : sous contrat à Munich jusqu’en 2027, il aurait reçu une proposition de prolongation ; en cas de refus, le club le céderait.
Selon les informations disponibles, Dejan Ibrahimović aurait déjà reçu des offres en provenance de la Premier League, de la Bundesliga et de l’Eredivisie. Ces destinations pourraient lui offrir un temps de jeu plus conséquent. En Allemagne, Hoffenheim et Stuttgart suivraient de près le jeune attaquant. En cas de départ, le Bayern Munich souhaiterait, d’après le journal « tz », inclure une clause de rachat. À l’étranger, Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham et Crystal Palace, ainsi que le PSV, sont également cités comme intéressés par le joueur de 20 ans.
Après un prêt en dents de scie à Frosinone (23/24) et un passage éclair à la Lazio (19 minutes en 2025), le joueur s’est imposé la saison dernière au 1. FC Heidenheim, où il s’est immédiatement imposé comme titulaire et a été l’un des rares points positifs dans la lutte contre la relégation du FCH. Il a terminé la saison avec deux buts et cinq passes décisives en 34 matches de championnat. Mais ce qui a surtout compté, c’est le temps de jeu que lui a accordé l’entraîneur Frank Schmidt (2 346 minutes).
« Pour moi, il était important dès le départ d’avoir beaucoup de temps de jeu pour faire mes preuves. J’y suis parvenu et c’est pourquoi je pense que cette année a été très bonne pour moi », a-t-il déclaré après son départ de Heidenheim.