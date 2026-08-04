Le PSG a manifesté son intérêt pour recruter le défenseur de Barcelone Kounde lors du mercato estival, selon Fichajes. L'international français de 27 ans est apparu comme une demande spécifique de l'entraîneur du PSG, Luis Enrique. Le champion de France est déjà en discussions ouvertes avec Barcelone concernant un transfert de l'attaquant Torres. Le PSG compte utiliser ces négociations déjà existantes pour conclure un accord pour Kounde et le ramener dans son pays natal.

Selon RMC Sport, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, dirige personnellement cette offensive pour le défenseur polyvalent, avec l'objectif de le placer sous les ordres d'Enrique.



