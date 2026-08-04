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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

Le PSG vise le défenseur de Barcelone Jules Kounde dans le cadre d’une double offensive sur le marché des transferts estival

Mercato
Jules Koundé
Paris Saint-Germain
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Ligue 1
F. Torres

Le Paris Saint-Germain a exprimé un vif intérêt pour recruter le défenseur de Barcelone Jules Kounde cet été. Le PSG espère capitaliser sur les discussions en cours pour Ferran Torres afin de négocier une double opération avec le géant catalan.

  • Le PSG envisage un nouveau raid sur Barcelone

    Le PSG a manifesté son intérêt pour recruter le défenseur de Barcelone Kounde lors du mercato estival, selon Fichajes. L'international français de 27 ans est apparu comme une demande spécifique de l'entraîneur du PSG, Luis Enrique. Le champion de France est déjà en discussions ouvertes avec Barcelone concernant un transfert de l'attaquant Torres. Le PSG compte utiliser ces négociations déjà existantes pour conclure un accord pour Kounde et le ramener dans son pays natal.

    Selon RMC Sport, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, dirige personnellement cette offensive pour le défenseur polyvalent, avec l'objectif de le placer sous les ordres d'Enrique.


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  • kounde(C)Getty Images

    Un retour à son poste naturel

    Enrique et le staff technique parisien ont un plan tactique clair pour Kounde. Ils ont l’intention de l’utiliser à son poste naturel de défenseur central, le rôle qu’il occupait principalement avant son arrivée au Camp Nou.

    Le PSG cherche à reproduire ses précédents coups réussis à Barcelone, après avoir déjà recruté Ousmane Dembele et Lionel Messi en provenance du club catalan. Le club de Ligue 1 croit fermement pouvoir convaincre Kounde de rejoindre son projet en lui garantissant un temps de jeu régulier et un rôle fixe au cœur de sa défense.

  • Changement de position au Camp Nou

    La position du FC Barcelone concernant une vente de Kounde a évolué après une saison irrégulière sous les ordres de l'entraîneur Hansi Flick. Le défenseur n'est plus considéré comme un élément intouchable au sein de l'effectif professionnel. La présence d'Eric Garcia et l'intégration de Joao Cancelo menacent directement de réduire fortement le temps de jeu de Kounde au poste d'arrière droit la saison prochaine.

    Le président du club, Joan Laporta, et le directeur sportif, Deco, reconnaissent qu'ils ne recevront pas les offres de 70 millions d'euros (60 M£) qu'ils avaient rejetées l'an dernier. Ils estiment toutefois qu'une proposition financière raisonnable aiderait considérablement à alléger la masse salariale du club.

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    Offre conjointe attendue en août

    La direction barcelonaise serait ouverte à l’idée d’autoriser le départ de Kounde et de Torres avant la fermeture du mercato. Des représentants du PSG doivent tenir une réunion officielle avec la direction sportive de Barcelone au cours de la deuxième semaine d’août. L’objectif principal de la hiérarchie parisienne est de présenter une première offre commune concrète pour Kounde et Torres avant le début de la nouvelle saison de Ligue 1.

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