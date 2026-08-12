Le PSG se rapproche d’un sensationnel coup à 55 M€ pour le héros de la Coupe du monde

Le PSG est tout proche de boucler le transfert de Torres en provenance de Barcelone. Selon Sport, le club parisien a trouvé un accord de principe avec le géant catalan pour un package total de 55 millions d'euros, bonus compris. Le club français a d'abord vu une offre de 40 M€ rejetée par Blugrana avant d'augmenter sa proposition à 50 M€ fixes plus 5 M€ de bonus. La somme correspond au montant payé par Barcelone pour recruter le joueur de 26 ans en 2021.

Torres arrive comme le remplaçant direct de l'attaquant Goncalo Ramos, parti à l'AC Milan plus tôt cet été. Ce transfert comble un vide important dans l'attaque du PSG après le départ de l'avant-centre portugais.