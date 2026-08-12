(C)Getty Images
Traduit par
Le PSG se rapproche d’un sensationnel coup à 55 M€ pour le héros de la Coupe du monde
Le PSG conclut un accord à 55 M€ pour Torres
Le PSG est tout proche de boucler le transfert de Torres en provenance de Barcelone. Selon Sport, le club parisien a trouvé un accord de principe avec le géant catalan pour un package total de 55 millions d'euros, bonus compris. Le club français a d'abord vu une offre de 40 M€ rejetée par Blugrana avant d'augmenter sa proposition à 50 M€ fixes plus 5 M€ de bonus. La somme correspond au montant payé par Barcelone pour recruter le joueur de 26 ans en 2021.
Torres arrive comme le remplaçant direct de l'attaquant Goncalo Ramos, parti à l'AC Milan plus tôt cet été. Ce transfert comble un vide important dans l'attaque du PSG après le départ de l'avant-centre portugais.
- Getty Images
La réunion avec Enrique persuade l’attaquant espagnol
Un facteur clé derrière ce transfert est la présence d’Enrique, qui a entraîné Torres durant son passage à la tête de la sélection espagnole. L’entraîneur du PSG a personnellement téléphoné à l’attaquant pour lui exposer son projet tactique et lui promettre un temps de jeu important grâce à la rotation de l’effectif.
L’entraîneur a toujours affiché une confiance totale envers Torres sur la scène internationale, même lorsque l’avant-centre faisait face à de vives critiques du public. Les deux hommes partagent aussi une histoire personnelle, puisque le héros de la finale de la Coupe du monde 2026 est déjà sorti avec la fille du technicien. Leur respect mutuel a contribué à convaincre Torres de choisir Paris plutôt que de rester en Catalogne. L’intervention directe de l’entraîneur s’est révélée décisive pour obtenir l’engagement de l’attaquant.
Sous-évalué au Barça malgré une forme impressionnante
Torres a réalisé une saison 2025-26 prolifique avec Barcelone, inscrivant 16 buts en 33 apparitions en Liga. Il a encore renforcé sa réputation en jouant un rôle majeur dans le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026, en marquant en finale.
Malgré ses solides performances, le joueur de 26 ans a refusé les propositions de prolongation de contrat de la direction barcelonaise. Torres se sentait sous-estimé par les dirigeants du club et a décidé qu’un changement d’air était nécessaire pour sa carrière. Sa décision de partir oblige Barcelone à chercher des solutions, même si le joueur est resté populaire auprès de ses coéquipiers dans le vestiaire blaugrana tout au long de son passage au club.
- getty
Les dernières formalités restent à régler avant la visite médicale à Paris
Seules les dernières formalités administratives séparent désormais Torres d’une officialisation en tant que joueur du PSG. Un accord ayant été trouvé entre les deux clubs, le transfert devrait être conclu dans les prochaines heures ou les prochains jours.
Torres doit se présenter mercredi au centre d’entraînement de Barcelone. Toutefois, il le fera principalement pour faire ses adieux à ses coéquipiers et au staff avant de s’envoler pour la France. À son arrivée à Paris, l’international espagnol passera sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat, offrant à Enrique une nouvelle arme offensive redoutable.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles