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Le PSG renonce à recruter la cible du Real Madrid et du FC Barcelone
Paris Cool entend préserver ses talents internes.
Le PSG a décidé de se retirer de la course au recrutement de Bouaddi, le joyau du LOSC Lille, lors du mercato estival. Après avoir mené des premières recherches en coulisses pour évaluer la disponibilité du jeune joueur en début de saison, les dirigeants parisiens ont finalisé un changement de stratégie les éloignant de ce milieu de terrain prometteur.
Selon L'Équipe, le club de la capitale a choisi de ne pas faire du recrutement d'un nouveau milieu de terrain central une priorité pour l'effectif de Luis Enrique. Cette mise en veille du dossier Bouaddi s'explique par la volonté de garantir des perspectives claires au jeune noyau déjà en place. Les récentes prolongations de Senny Mayulu, Fabián Ruiz et Lucas Beraldo, ainsi que l’émergence de Désiré Doué, offrent déjà une couverture optimale au milieu de terrain.
- AFP
Les géants espagnols restent dans la course
Même si le PSG s'est retiré de la course, la bataille pour s'attacher les services de Bouaddi est loin d'être terminée. À 18 ans, il reste l'un des talents les plus convoités de sa génération, et ses performances lors de la Coupe du monde ont attiré l'attention de l'élite européenne. Le Real Madrid et Barcelone continuent tous deux d'être fortement pressentis pour recruter le milieu de terrain.
À ce stade, aucune offre concrète n’a été déposée par les deux géants espagnols, mais le retrait du PSG clarifie le tableau. La concurrence locale étant écartée, la voie est désormais plus dégagée pour Madrid ou Barcelone s’ils décident d’accélérer les négociations. Le jeune Français est perçu comme un atout stratégique à long terme, et plusieurs recruteurs estiment qu’il est prêt à franchir le pas vers un club européen de premier plan, et ce, sans tarder.
Les records établis par le club marquent un tournant historique
Après avoir rapidement gravi les échelons du centre de formation lillois, Bouaddi est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue 1 à atteindre la barre des 50 matchs, surpassant ainsi l'ancien record détenu par l'ex-star du LOSC Eden Hazard.
Sa maturité s’est de nouveau illustrée lors du parcours du Maroc jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde 2026 : Bouaddi a disputé cinq rencontres et inscrit son nom dans les annales en devenant le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à démarrer un quart de finale de Coupe du monde, derrière Pelé.
- Getty Images Sport
Lille conserve une position de force dans les négociations
Malgré la frénésie qui règne sur le marché des transferts, le président du LOSC Lille, Olivier Letang, conserve en coulisses un poids institutionnel considérable. Ayant judicieusement assuré l’avenir à long terme du joueur grâce à une prolongation de contrat valable jusqu’en juin 2029, la direction du club n’est soumise à aucune pression financière l’obligeant à accepter une vente immédiate à prix réduit.
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