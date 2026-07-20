Le PSG renonce à recruter la cible du Real Madrid et du FC Barcelone

Le PSG a décidé de se retirer de la course au recrutement de Bouaddi, le joyau du LOSC Lille, lors du mercato estival. Après avoir mené des premières recherches en coulisses pour évaluer la disponibilité du jeune joueur en début de saison, les dirigeants parisiens ont finalisé un changement de stratégie les éloignant de ce milieu de terrain prometteur.

Selon L'Équipe, le club de la capitale a choisi de ne pas faire du recrutement d'un nouveau milieu de terrain central une priorité pour l'effectif de Luis Enrique. Cette mise en veille du dossier Bouaddi s'explique par la volonté de garantir des perspectives claires au jeune noyau déjà en place. Les récentes prolongations de Senny Mayulu, Fabián Ruiz et Lucas Beraldo, ainsi que l’émergence de Désiré Doué, offrent déjà une couverture optimale au milieu de terrain.



