Le PSG féminin pensait déjà vivre une période délicate. Les résultats peinaient à suivre, la confiance s’effritait. Mais la sanction tombée ce lundi dépasse largement le cadre sportif. Pour une irrégularité liée à la licence de Florianne Jourde, le club parisien se voit retirer neuf points. Une décision rarissime qui provoque incompréhension et colère dans la capitale.
Le PSG lourdement sanctionné, trois matchs perdus sur tapis vert
Une saison déjà fragile sur le plan sportif
Avant même l’annonce de la Fédération Française de Football, le PSG féminin avançait sur un fil. Accroché par le Paris FC samedi (0-0), le club restait sur une série inquiétante, notamment en Ligue des champions, sans la moindre victoire après six rencontres. Ce contexte tendu rend la décision fédérale encore plus lourde à encaisser.
La plainte initiale émane de Fleury. Le club francilien conteste la régularité de la licence de Florianne Jourde, recrue franco-canadienne de 21 ans. L’affaire remonte au match du 8 novembre, remporté 4-0 par Paris. Une victoire finalement effacée.
Une irrégularité administrative au cœur du dossier
Selon la commission fédérale des règlements et contentieux, un certificat international de transfert (CIT) aurait dû accompagner la licence de Florianne Jourde. La joueuse avait participé à plusieurs rencontres avec les amateurs de l’AS Laval, au Canada, lors de la saison 2022-2023. Cette formalité n’avait pas été réalisée lors de son enregistrement initial.
Si la situation a depuis été régularisée auprès de la FIFA, cela n’a pas suffi à convaincre l’instance française. D’après les informations de L’Équipe, la sanction ne s’arrête pas là. Le PSG perd également sur tapis vert ses matchs face à Strasbourg (1-0, le 19 octobre) et Le Havre (2-0, le 1er novembre), rencontres durant lesquelles l’attaquante avait aussi joué.
Chute brutale au classement
La conséquence se chiffre immédiatement. Privé de neuf points, le PSG féminin tombe à 17 unités. Le club glisse ainsi à la cinquième place de la Première Ligue, à hauteur de Fleury. Une claque sportive qui change la physionomie du championnat et complique la course aux premières places.
Cette décision interroge aussi au regard des compétitions européennes. Florianne Jourde a été alignée en Ligue des champions contre Wolfsburg, le Real Madrid et Benfica. Pour l’heure, aucune mesure complémentaire n’a été évoquée sur la scène continentale.
Le PSG annonce un appel et dénonce une injustice
Face à ce qu’il considère comme une décision excessive, le PSG a rapidement réagi. Dans un communiqué officiel, le club annonce son intention de faire appel et conteste fermement la sanction infligée :
« Le club a pris connaissance de la sanction prononcée par la Fédération Française de Football contre son équipe féminine pour une simple absence de demande d'un certificat international de transfert (CIT) dans le cadre de la procédure d'obtention de licence pour Florianne Jourde. Le club conteste le caractère totalement disproportionné de cette sanction. L'équipe est lourdement sanctionnée sur le terrain sportif pour une simple situation administrative qui a été régularisée sans difficulté par la FIFA depuis : cela relève d'une injustice manifeste. Le club a toujours agi en toute bonne foi et toute transparence, sur la base des informations dont il disposait. Il n'a résulté de cette situation aucun bénéfice indu pour le Club. Aucun préjudice n'a été causé à quiconque. La FFF vient sanctionner une situation administrative qu'elle avait pourtant elle-même validée en délivrant à Florianne Jourde une licence en bonne et due forme. La joueuse était dûment qualifiée et détentrice d'une licence lors des 3 matches qu'elle a joués ».
Une décision rarissime dans le football français
Les sanctions de ce type restent extrêmement rares à ce niveau. Voir un club perdre trois rencontres sur tapis vert pour une question de procédure choque autant qu’elle questionne. Le PSG espère désormais obtenir gain de cause en appel afin de rétablir une situation qu’il juge incohérente.
En attendant, l’équipe doit avancer avec ce lourd handicap comptable. Et tenter de ne pas laisser cette affaire administrative plomber définitivement une saison déjà semée d’embûches.