Le PSG lourdement sanctionné, trois matchs perdus sur tapis vert

Face à ce qu’il considère comme une décision excessive, le PSG a rapidement réagi. Dans un communiqué officiel, le club annonce son intention de faire appel et conteste fermement la sanction infligée :

« Le club a pris connaissance de la sanction prononcée par la Fédération Française de Football contre son équipe féminine pour une simple absence de demande d'un certificat international de transfert (CIT) dans le cadre de la procédure d'obtention de licence pour Florianne Jourde. Le club conteste le caractère totalement disproportionné de cette sanction. L'équipe est lourdement sanctionnée sur le terrain sportif pour une simple situation administrative qui a été régularisée sans difficulté par la FIFA depuis : cela relève d'une injustice manifeste. Le club a toujours agi en toute bonne foi et toute transparence, sur la base des informations dont il disposait. Il n'a résulté de cette situation aucun bénéfice indu pour le Club. Aucun préjudice n'a été causé à quiconque. La FFF vient sanctionner une situation administrative qu'elle avait pourtant elle-même validée en délivrant à Florianne Jourde une licence en bonne et due forme. La joueuse était dûment qualifiée et détentrice d'une licence lors des 3 matches qu'elle a joués ».