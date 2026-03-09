Le Paris Saint‑Germain continue d’élargir sa collection d’équipements pour la saison 2025-2026. Ce lundi, le club de la capitale présente une nouvelle tenue conçue avec Jordan Brand. Une pièce singulière qui s’inspire directement de l’atmosphère nocturne de Paris. Et selon plusieurs informations, cette tunique pourrait faire sa première apparition dès mercredi lors du choc européen face à Chelsea FC.
Le PSG dévoile son 5e maillot de la saison 2025-2026 : du lourd avant Chelsea !
- AFP
Un maillot inspiré par les nuits de Paris
Le club parisien dévoile ce lundi un maillot baptisé “night edition”. Cette création marque l’ultime sortie de la collection 2025-2026 réalisée en partenariat avec Jordan Brand.
Le concept repose sur un hommage visuel à la capitale française lorsque la nuit tombe. Le club et son partenaire détaillent l’esprit de cette tenue dans un communiqué commun. On y retrouve une esthétique sombre et moderne. « Un imprimé unique capturant les lumières de la capitale ».
Les concepteurs expliquent également l’identité graphique du maillot : « Son motif imprimé unique, présent sur l’ensemble du maillot, capture l’énergie électrique de Paris la nuit, en utilisant une palette sophistiquée de chrome et de noir qui reflète les lumières ».
Le résultat donne une pièce originale, pensée autant pour le terrain que pour l’univers lifestyle qui entoure le club.
- Getty Images
Une première prévue contre Chelsea
Selon les informations de RMC Sport, les joueurs dirigés par Luis Enrique pourraient étrenner cette nouvelle tenue dès mercredi.
Le PSG doit recevoir Chelsea lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions de l'UEFA. La rencontre se déroulera au Parc des Princes à 21 heures.
Si cette information se confirme, les supporters découvriront ce maillot dans un contexte européen particulièrement attendu.
- AFP
Une conception technologique inédite
Le club insiste aussi sur la méthode utilisée pour concevoir ce design. Les équipes créatives ont utilisé une technologie rarement employée dans le monde du football.
« Le motif imprimé du maillot a été conçu à partir de captations réalisées au Trocadéro à l’aide d’une caméra 360°, apportant cet effet de distorsion, reproduisant visuellement les reflets mouvants des lumières parisiennes la nuit. C’est la première fois que cette technologie est utilisée pour un maillot Paris Saint-Germain x Jordan », souligne le club francilien.
Les images capturées au Trocadéro ont servi de base pour créer les motifs qui parcourent toute la surface du maillot.
- AFP
Une expérience immersive pour les supporters
La sortie de cette tenue ne se limite pas à une simple annonce commerciale. Le club prépare aussi un événement spécial pour ses fans.
Mercredi, un rendez-vous aura lieu au Palais de Tokyo. Les supporters pourront participer à « une expérience immersive ». L’organisation promet un moment interactif où chacun pourra vivre un défi original.
Les participants auront l’occasion de tester leur habileté avec le ballon dans un « cube miroir géant ».
- AFP
Déjà cinq maillots cette saison
Avec cette nouveauté, le PSG atteint désormais le total de cinq maillots pour la saison 2025-2026. En novembre dernier, le club et Jordan Brand avaient déjà présenté un maillot “fourth” qui avait attiré l’attention des supporters. À l’époque, la direction avait décrit cette tenue de la manière suivante :
« Principalement noir, avec des teintes de gris anthracite et des nuances de rose, le nouveau maillot affiche une allure sobre et puissante, traversée d’une ligne centrale rouge, clin d’œil contemporain subtil à un design fondateur du club ».
Avec cette “night edition”, Paris renforce encore son identité visuelle tout en cultivant le lien entre football, mode et culture urbaine.