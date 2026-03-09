Le PSG dévoile son 5e maillot de la saison 2025-2026 : du lourd avant Chelsea !

Le club parisien dévoile ce lundi un maillot baptisé “night edition”. Cette création marque l’ultime sortie de la collection 2025-2026 réalisée en partenariat avec Jordan Brand.

Le concept repose sur un hommage visuel à la capitale française lorsque la nuit tombe. Le club et son partenaire détaillent l’esprit de cette tenue dans un communiqué commun. On y retrouve une esthétique sombre et moderne. « Un imprimé unique capturant les lumières de la capitale ».

Les concepteurs expliquent également l’identité graphique du maillot : « Son motif imprimé unique, présent sur l’ensemble du maillot, capture l’énergie électrique de Paris la nuit, en utilisant une palette sophistiquée de chrome et de noir qui reflète les lumières ».

Le résultat donne une pièce originale, pensée autant pour le terrain que pour l’univers lifestyle qui entoure le club.