Le PSG chute au classement UEFA malgré la C1, qu’est-ce qui n’a pas marché ?

Paris fête une victoire historique… mais recule dans le classement UEFA. Une logique étonnante, dictée par un système bien précis.

Ils ont dominé l’Inter Milan (5-0) de la tête et des épaules, décroché leur toute première Ligue des champions… et pourtant, au classement UEFA, Paris perd du terrain. Ce mardi, l’instance européenne a actualisé son indice de clubs, et une surprise s’est glissée dans la hiérarchie : le PSG recule d’un cran, désormais cinquième. Alors que les fans savouraient encore la démonstration munichoise, une autre réalité leur est tombée dessus, bien plus comptable que sportive.