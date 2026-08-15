Bien qu’encore relativement jeune en termes d’expérience sur un banc, Pocognoli arrive avec un pedigree qui a impressionné les décideurs à Glasgow. Il a connu un passage remarquable dans sa Belgique natale, où il a notamment conduit l’Union Saint-Gilloise à son premier titre de champion de Belgique en 90 ans l’an dernier. Cet accomplissement a considérablement renforcé sa cote à travers l’Europe, mettant en avant sa capacité à organiser une équipe et à obtenir des résultats réguliers au plus haut niveau du football national.

Après son succès en Belgique, Pocognoli a rejoint la Ligue 1 pour prendre les rênes de Monaco en octobre dernier. Même si son passage en principauté a pris fin cet été après une septième place en Ligue 1, son expérience à la tête de l’un des clubs les plus prestigieux de France est considérée comme un atout majeur. La SFA estime que son exposition au très haut niveau du football européen et sa capacité à travailler avec des joueurs de premier plan se transposeront bien sur la scène internationale.