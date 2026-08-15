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Khaled Mahmoud

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Le prochain sélectionneur de l’Écosse révélé ! Un ancien défenseur de Premier League devrait succéder à Steve Clarke

Sébastien Pocognoli
Écosse
S. Clarke
Coupe du monde
Championnats d'europe

La Fédération écossaise de football est sur le point de nommer un nouveau sélectionneur pour conduire l’équipe nationale vers une nouvelle ère après le départ de Steve Clarke. L’ancien défenseur de West Bromwich Albion Sebastien Pocognoli s’est imposé comme le principal candidat pour prendre les rênes à Hampden Park.

  • Pocognoli apparaît comme le principal candidat

    L’Écosse semble avoir trouvé l’homme pour faire avancer la sélection nationale après la fin de l’ère Clarke, conclue par une élimination en phase de groupes lors de la Coupe du monde de cet été. Selon Sky Sports, l’ancien défenseur de Premier League Pocognoli s’est imposé comme le grand favori pour le poste de sélectionneur vacant, la Fédération écossaise ayant identifié le joueur de 39 ans comme sa cible prioritaire pour redynamiser l’effectif.

    Cette décision représente un changement de cap important pour la Fédération écossaise, qui opte pour un entraîneur plus jeune au profil tactique moderne. Pocognoli est actuellement libre de tout contrat, ce qui en fait une option attractive et accessible pour l’instance dirigeante, qui cherche à finaliser rapidement cette nomination.

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    Le pedigree d’entraîneur et les succès récents

    Bien qu’encore relativement jeune en termes d’expérience sur un banc, Pocognoli arrive avec un pedigree qui a impressionné les décideurs à Glasgow. Il a connu un passage remarquable dans sa Belgique natale, où il a notamment conduit l’Union Saint-Gilloise à son premier titre de champion de Belgique en 90 ans l’an dernier. Cet accomplissement a considérablement renforcé sa cote à travers l’Europe, mettant en avant sa capacité à organiser une équipe et à obtenir des résultats réguliers au plus haut niveau du football national.

    Après son succès en Belgique, Pocognoli a rejoint la Ligue 1 pour prendre les rênes de Monaco en octobre dernier. Même si son passage en principauté a pris fin cet été après une septième place en Ligue 1, son expérience à la tête de l’un des clubs les plus prestigieux de France est considérée comme un atout majeur. La SFA estime que son exposition au très haut niveau du football européen et sa capacité à travailler avec des joueurs de premier plan se transposeront bien sur la scène internationale.

  • Un visage familier du football britannique

    Pour les supporters du football britannique, Pocognoli est un nom familier en raison de son passage en Premier League et en Championship. L'ancien arrière gauche a porté les couleurs de West Bromwich Albion, où il a acquis une précieuse expérience des exigences physiques et mentales de l'élite anglaise.

    En plus de son passage permanent à West Brom, l'international belge a également passé une saison en prêt à Brighton & Hove Albion il y a dix ans. Cette connaissance du paysage britannique, combinée à ses récents succès tactiques sur le continent, fait de lui un candidat unique, à la croisée de la connaissance du terrain local et des méthodes modernes du coaching européen.

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    Tourner la page de l’ère Clarke

    En tant que joueur, Pocognoli a cumulé plus de 300 apparitions nationales au cours de sa carrière et a honoré 13 sélections avec l’équipe nationale belge. Sa nomination imminente revêt également une portée historique, puisque le technicien de 39 ans est en passe de devenir le premier sélectionneur étranger de l’Écosse depuis Berti Vogts, qui a occupé le poste entre 2002 et 2004.

    Pour la suite, le technicien belge fait face à un mandat clair de la Fédération écossaise pour ouvrir une nouvelle ère pour la sélection nationale. Son objectif principal sera de rétablir une dynamique compétitive et de guider l’Écosse à travers deux campagnes consécutives de qualification pour des tournois majeurs, avec en ligne de mire une place à l’Euro 2028, puis à la Coupe du monde 2030.