Chelsea étudie actuellement la possibilité d’envoyer Mudryk à Strasbourg dans le cadre d’un prêt de courte durée. L’ailier ukrainien est enfin de retour dans le groupe professionnel après la levée officielle de sa suspension pour dopage. Il n’a plus disputé de match officiel depuis son premier contrôle positif au meldonium. Une lourde suspension de quatre ans a ensuite été prononcée, mais ce dossier complexe a été réglé avec succès à l’issue d’une longue procédure d’appel.

Le relancer directement dans la très compétitive Premier League est considéré par le club comme un risque majeur. Chelsea a un besoin urgent de lui faire retrouver le rythme de la compétition, la confiance et sa valeur marchande, sans l’exposer à une forte pression sur la scène nationale.



