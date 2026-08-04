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Le prochain club de Mykhailo Mudryk révélé ? Chelsea élabore un plan de transfert choc pour le retour de sa star
Chelsea étudie un prêt à Strasbourg
Chelsea étudie actuellement la possibilité d’envoyer Mudryk à Strasbourg dans le cadre d’un prêt de courte durée. L’ailier ukrainien est enfin de retour dans le groupe professionnel après la levée officielle de sa suspension pour dopage. Il n’a plus disputé de match officiel depuis son premier contrôle positif au meldonium. Une lourde suspension de quatre ans a ensuite été prononcée, mais ce dossier complexe a été réglé avec succès à l’issue d’une longue procédure d’appel.
Le relancer directement dans la très compétitive Premier League est considéré par le club comme un risque majeur. Chelsea a un besoin urgent de lui faire retrouver le rythme de la compétition, la confiance et sa valeur marchande, sans l’exposer à une forte pression sur la scène nationale.
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Les options offensives nombreuses d’Alonso
Selon Foot Mercato, Chelsea a l’intention d’évaluer en profondeur l’état physique actuel de Mudryk avant de prendre une décision définitive concernant son avenir. Toutefois, un transfert temporaire en France devient une option de plus en plus sérieuse.
Le lancer immédiatement dans les plans de départ d’Alonso à Stamford Bridge semble extrêmement difficile. Le club a connu un mercato animé, avec les arrivées de l’attaquant expérimenté Danny Welbeck et du jeune offensif Morgan Rogers dans un effectif déjà bien fourni.
Même si l’Ukrainien se montre exceptionnel à l’entraînement, cette forte concurrence rend des minutes garanties très peu probables. Un transfert à Strasbourg lui offrirait en revanche un environnement BlueCo familier pour enchaîner du temps de jeu de manière régulière.
L’intérêt de rivaux de Premier League
Si un transfert vers l’élite française semble tout à fait logique, Mudryk suscite aussi un intérêt important ailleurs. Plusieurs clubs européens suivraient de près la situation de l’ailier explosif. Par ailleurs, talkSPORT rapporte que Coventry City, promu récemment, fait partie des trois clubs de Premier League qui envisagent activement un prêt en Angleterre. Ces options pourraient s’avérer très séduisantes si l’attaquant souhaite vraiment rester en Angleterre.
Chelsea, cependant, pourrait naturellement hésiter à valider une opération susceptible de renforcer un rival national. Au final, un transfert soigneusement encadré vers son club frère, Strasbourg, représente la solution la plus sûre pour la direction de Chelsea.
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Relancer une carrière de footballeur au point mort
Mudryk a désespérément besoin d’une immense patience et d’un temps de jeu régulier alors qu’il cherche à se reconstruire après une très longue absence du football professionnel. Il doit faire ses preuves à nouveau loin de l’immense pression qu’implique le fait de représenter Chelsea.
Strasbourg a actuellement bien plus besoin d’une menace offensive individuelle sur les côtés, ce qui ferait de cette opération un accord bénéfique pour les deux parties. La vitesse fulgurante de l’Ukrainien et sa capacité à dribbler de manière directe pourraient faire de lui un joueur extrêmement important en Ligue 1.
Avant qu’un transfert ne soit officiellement entériné, Chelsea insistera pour que l’accord de prêt comprenne des garanties claires concernant son temps de jeu. Les semaines à venir seront absolument cruciales alors que Mudryk se prépare à relancer sa carrière, actuellement à l’arrêt.
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