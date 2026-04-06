Le président de la Fédération sénégalaise provoque le Maroc par des déclarations audacieuses

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a affirmé qu'il n'y avait aucune menace juridique de retrait du titre de la Coupe d'Afrique des nations aux Lions de la Teranga.

La sélection sénégalaise avait remporté la CAN 2025 après avoir battu le Maroc 1-0 à l'issue des prolongations, mais la Commission d'appel de la CAF a décidé de retirer le titre au Sénégal pour l'attribuer au Maroc.

« D'un point de vue juridique, il n'y a aucune menace pesant sur le titre », a déclaré Fall lors d'un entretien exclusif avec l'Agence de presse sénégalaise.

Il a ajouté : « Nous avons déposé notre dossier auprès du Tribunal arbitral du sport, et je suis serein sur le plan juridique, car ce titre ne peut pas être retiré au Sénégal. »

Il a poursuivi : « La sélection sénégalaise reste championne d'Afrique, le reste n'est que détails. L'essentiel, c'est la victoire sur le terrain, et c'est ce qui a été réalisé. »

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