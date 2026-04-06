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Le président de la Fédération sénégalaise provoque le Maroc par des déclarations audacieuses

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Le Sénégal est champion d'Afrique... et le titre de la Coupe d'Afrique des nations ne peut lui être retiré

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a affirmé qu'il n'y avait aucune menace juridique de retrait du titre de la Coupe d'Afrique des nations aux Lions de la Teranga.

La sélection sénégalaise avait remporté la CAN 2025 après avoir battu le Maroc 1-0 à l'issue des prolongations, mais la Commission d'appel de la CAF a décidé de retirer le titre au Sénégal pour l'attribuer au Maroc.

« D'un point de vue juridique, il n'y a aucune menace pesant sur le titre », a déclaré Fall lors d'un entretien exclusif avec l'Agence de presse sénégalaise.

Il a ajouté : « Nous avons déposé notre dossier auprès du Tribunal arbitral du sport, et je suis serein sur le plan juridique, car ce titre ne peut pas être retiré au Sénégal. »

Il a poursuivi : « La sélection sénégalaise reste championne d'Afrique, le reste n'est que détails. L'essentiel, c'est la victoire sur le terrain, et c'est ce qui a été réalisé. »

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    Le président de la Fédération sénégalaise a souligné que la question du titre de la CAN n'affectera pas la motivation des joueurs avant la Coupe du monde 2026.

    Il a ajouté : « Cela nous donne une motivation supplémentaire. Cette situation renforce les liens entre nous tous et nous pousse à viser la victoire en Coupe du monde. »

    Il a ajouté : « Nous avons finalisé notre programme de préparation pour la Coupe du monde dès le tirage au sort, et nous affronterons les États-Unis et l'Arabie saoudite lors de matchs amicaux aux États-Unis. »

    Le Sénégal se retrouve dans le même groupe de la Coupe du monde que la France, la Norvège et l’Irak.

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