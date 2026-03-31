Le président de Fenerbahçe victime d'un accident de voiture

L'accident s'est produit mardi matin alors que Sadettin Saran se rendait au stade en voiture. Selon les médias turcs, la collision a eu lieu dans le quartier de Kadıköy et a causé d'importants dommages structurels au véhicule du président.

M. Saran était passager dans la voiture au moment de l'impact. Alors que les images de la scène montraient que l'avant de la BMW était fortement déformé et que le capot avait subi un choc violent, les personnes impliquées ont eu la chance d'échapper à des blessures mettant leur vie en danger. L'autre véhicule impliqué dans la collision aurait subi des dommages au niveau de son pare-chocs.



