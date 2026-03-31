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Le président de Fenerbahçe victime d'un accident de voiture
Incident à Kadıköy
L'accident s'est produit mardi matin alors que Sadettin Saran se rendait au stade en voiture. Selon les médias turcs, la collision a eu lieu dans le quartier de Kadıköy et a causé d'importants dommages structurels au véhicule du président.
M. Saran était passager dans la voiture au moment de l'impact. Alors que les images de la scène montraient que l'avant de la BMW était fortement déformé et que le capot avait subi un choc violent, les personnes impliquées ont eu la chance d'échapper à des blessures mettant leur vie en danger. L'autre véhicule impliqué dans la collision aurait subi des dommages au niveau de son pare-chocs.
État de santé du président
Malgré la gravité de l'accident, les premiers rapports indiquent que Saran s'en est sorti avec des blessures relativement légères. Le président a subi quelques coupures et contusions, tandis que son chauffeur a été légèrement blessé lors de la collision.
Les examens médicaux effectués après l'incident ont confirmé que les deux hommes étaient en bonne santé. Le club s'est empressé de rassurer les supporters et la communauté du football en affirmant que la situation était sous contrôle et qu'aucune des personnes impliquées dans l'accident impliquant plusieurs véhicules n'avait subi de blessures graves.
Communiqué officiel du Fenerbahçe
Fenerbahçe a publié un communiqué officiel afin de clarifier les faits et de donner des nouvelles de l'état de santé de Sadettin Saran. Le club a déclaré : « Notre président, Sadettin Saran, a été victime d'un accident de la route aujourd'hui alors qu'il se rendait à notre club. Selon les informations disponibles, notre président, le conducteur du véhicule et les occupants de l'autre véhicule impliqué dans l'accident sont en bonne santé et n'ont subi aucune blessure. »
Le grand club de Super Lig a également confirmé que M. Saran n'avait pas laissé cet incident perturber ses obligations professionnelles. Le communiqué poursuit : « Notre président se trouve actuellement au club et poursuit son programme comme prévu. Nous adressons nos vœux de prompt rétablissement à toutes les personnes touchées par cet accident. »
- X/Fenerbahce
C'est le statu quo pour Saran
Faisant preuve d'une grande résilience, Saran serait arrivé au stade peu après l'accident pour participer à une réunion à huis clos avec d'autres dirigeants du club. Il avait été nommé président de Fenerbahçe en septembre, réalisant ainsi son ambition de longue date de diriger cette institution turque historique.
Sur le terrain, Fenerbahçe poursuit sa quête de gloire nationale. Les Canaris jaunes occupent actuellement la deuxième place du classement de la Super Lig, à quatre points du leader Galatasaray, bien qu'ils aient disputé un match de plus que leurs rivaux stambouliotes. L'attention se reporte désormais sur la course au titre, tandis que Saran continue d'assumer son rôle de dirigeant.