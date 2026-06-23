La sixième participation de Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde aurait dû constituer un événement majeur, marquant l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. La star portugaise a d’ailleurs entamé la compétition en égalant un record historique, s’apprêtant à vivre ce qui pourrait être sa dernière aventure sur la plus grande scène mondiale.

Pourtant, les premiers jours de la compétition n’ont pas tant été marqués par une célébration de la légende du football que par le début d’une nouvelle polémique autour de la sélection portugaise. Des propos sortis de leur contexte, des citations fabriquées et diffusées à grande vitesse sur les réseaux sociaux, ainsi que des rumeurs transformées en Unes ont propulsé la sélection lusitanienne au cœur d’une tempête médiatique dont elle se serait volontiers passée en ce moment délicat.

Plus grave encore, la polémique ne porte plus uniquement sur le niveau technique de Ronaldo, mais s’est transformée en un débat plus profond sur l’impact de sa présence au sein de l’équipe nationale, ainsi que sur la capacité de l’entraîneur Roberto Martínez à prendre des décisions dans l’intérêt de l’équipe, même si celles-ci vont à l’encontre du statut du plus grand joueur de l’histoire du pays, selon la « BBC ».