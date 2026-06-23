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Roberto Martinez Cristiano Ronaldo Portugal 2:1Getty/GOAL
Karim Malim

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Le Portugal est confronté à une question épineuse : comment gérer le cas Cristiano Ronaldo ?

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Portugal vs Ouzbékistan
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Une crise menace le rêve de la Coupe du monde

La sixième participation de Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde aurait dû constituer un événement majeur, marquant l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. La star portugaise a d’ailleurs entamé la compétition en égalant un record historique, s’apprêtant à vivre ce qui pourrait être sa dernière aventure sur la plus grande scène mondiale.

Pourtant, les premiers jours de la compétition n’ont pas tant été marqués par une célébration de la légende du football que par le début d’une nouvelle polémique autour de la sélection portugaise. Des propos sortis de leur contexte, des citations fabriquées et diffusées à grande vitesse sur les réseaux sociaux, ainsi que des rumeurs transformées en Unes ont propulsé la sélection lusitanienne au cœur d’une tempête médiatique dont elle se serait volontiers passée en ce moment délicat.

Plus grave encore, la polémique ne porte plus uniquement sur le niveau technique de Ronaldo, mais s’est transformée en un débat plus profond sur l’impact de sa présence au sein de l’équipe nationale, ainsi que sur la capacité de l’entraîneur Roberto Martínez à prendre des décisions dans l’intérêt de l’équipe, même si celles-ci vont à l’encontre du statut du plus grand joueur de l’histoire du pays, selon la « BBC ».

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tout a commencé par une rencontre apparemment anodine.

    Le Portugal a entamé sa Coupe du monde par un match nul (1-1) face à la République démocratique du Congo, un résultat décevant qui soulève des interrogations sur la performance de l’équipe.

    Ronaldo, 41 ans, n’a pas été à la hauteur des attentes. Bien qu’il ait été le joueur portugais ayant tiré le plus souvent au but (trois tentatives), il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets, prolongeant ainsi une série négative qui commence à inquiéter les milieux portugais.

    Après la rencontre, João Neves s’est présenté devant les médias, comme à son habitude. Le jeune milieu du Paris Saint-Germain a l’expérience des moments délicats et avait déjà assumé la charge de s’exprimer après des défaites douloureuses lors de ses débuts à Benfica. Cette fois-ci toutefois, il ne se doutait pas qu’une réponse a priori anodine allait déclencher une véritable crise nationale.

    Interrogé sur le rôle de Ronaldo au sein de la sélection, Neves a affirmé que le capitaine du Portugal était un joueur comme les autres, là pour aider l’équipe. Une réponse logique et simple, mais dont les répercussions, violentes et inattendues, ont aussitôt embrasé le pays.

    • Publicité
  • Portugal v Armenia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Les réseaux sociaux attisent les tensions

    En l’espace de quelques heures, Neves a été la cible d’une vague de critiques de la part de certains supporters de Ronaldo sur les réseaux sociaux.

    Le jeune milieu de terrain n’était pas la seule cible : la campagne s’est étendue à Bruno Fernandes et à plusieurs autres internationaux, accusés de manquer de respect au capitaine et à l’histoire prestigieuse de la sélection.

    Si Ronaldo est habitué aux polémiques médiatiques, l’intensité de la réaction semble cette fois plus marquée, même pour la star la plus scrutée du ballon rond.

    La crise a rapidement débordé des réseaux sociaux pour gagner les médias traditionnels, où les observateurs évoquent désormais une fracture au sein de la sélection entre les partisans de la star et ceux qui estiment que le moment exige des choix plus audacieux.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Selon des sources proches du joueur, l’entourage de Cristiano Ronaldo attiserait les tensions au sein du club.

    La situation s’est encore compliquée avec l’implication de l’entourage proche de Ronaldo.

    Georgina Rodríguez a ainsi réagi à des publications contenant des citations falsifiées avant de supprimer son commentaire, tandis que les deux sœurs du joueur ont diffusé des messages sur les réseaux sociaux interprétés comme une défense directe de l’attaquant et une pique indirecte envers ses détracteurs.

    Parallèlement, les talk-shows portugais ont alimenté le débat sur le statut et le rôle actuel de la star, accentuant encore la polémique.

    Au fil des jours, le débat s’est éloigné du terrain pour se concentrer sur la polémique, les rumeurs et les divisions.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-PORAFP

    L'équipe nationale se trouve à nouveau sous le feu des mêmes interrogations.

    Au sein du camp portugais, une question revient en boucle : l’équipe est-elle divisée en raison de Cristiano Ronaldo ?

    Les joueurs doivent y répondre lors de presque chaque conférence de presse, au lieu de se consacrer pleinement à la préparation des prochaines rencontres.

    Ruben Dias s’est agacé : selon lui, la question ne devrait même pas se poser.

    Diogo Dalot est allé plus loin, laissant entendre que certains acteurs extérieurs ne souhaitaient pas voir le Portugal réussir, sans toutefois nommer personne.

    Malgré les efforts des joueurs pour afficher leur unité, ces discussions incessantes empêchent la sélection d’échapper au tourbillon médiatique.

    Au-delà du buzz, nombre d’analystes rappellent pourtant que l’essentiel se joue sur la pelouse.

    Depuis son penalty transformé contre le Ghana lors de la Coupe du monde 2022, Ronaldo reste muet depuis dix rencontres consécutives dans les grandes compétitions.

    Pour un joueur dont la légende repose sur sa capacité à marquer, cette série interroge : peut-il encore endosser le même rôle que celui tenu tout au long de sa carrière ?

    Pour de nombreux observateurs, la question n’est plus de savoir si Ronaldo est un grand joueur – ce qui est indéniable – mais s’il est encore le meilleur atout pour mener l’attaque des Lusitaniens à ce niveau de compétition.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    Ronaldo est-il devenu plus grand que l'équipe nationale ?

    Plusieurs observateurs estiment que le débat autour de Cristiano Ronaldo au Portugal a franchi les bornes du raisonnable. Les discussions ne portent plus seulement sur son niveau ou son rôle tactique ; elles virent souvent à l’affrontement émotionnel, au-delà du simple cadre footballistique.

    Conséquence : toute analyse technique est souvent perçue comme une attaque personnelle contre une icône nationale. Pourtant, le football se juge avant tout sur le terrain, à l’aune des performances et des résultats.

    Les grandes sélections ont toujours réussi en privilégiant l’intérêt collectif, fussent-elles emmenées par des stars. C’est précisément le dilemme auquel est confronté le Portugal.

    Les statistiques le montrent : Roberto Martínez lui accorde encore une confiance quasi absolue. Titularisé sous les ordres de l’entraîneur espagnol, le capitaine reste souvent sur la pelouse jusqu’à la fin, et ses remplacements précoces se comptent sur les doigts d’une main.

    Bien que Martínez répète à l’envi que tous les joueurs sont jugés selon les mêmes critères, la réalité des matchs laisse penser que Ronaldo bénéficie d’un traitement de faveur.

    Si le technicien maintient sa confiance en Ronaldo malgré un rendement limité, il s’expose à des critiques croissantes. Mais s’il choisit de réduire son temps de jeu, il devra affronter une tempête médiatique et le mécontentement d’une partie des supporters.

  • Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cette génération d’or mérite davantage.

    Le Portugal dispose actuellement l’une des générations les plus douées de son histoire. À chaque ligne, la sélection aligne des joueurs de renom évoluant dans les plus grands clubs européens : de Bruno Fernandes et Bernardo Silva à Rúben Dias, João Neves, Rafael Leão et bien d’autres.

    De nombreux observateurs estiment que cette génération possède l’étoffe d’un futur champion du monde. Reste à prendre des décisions qui servent l’intérêt collectif, et non celui d’un seul joueur, aussi talentueux soit-il.

    Les sélections nationales ne gagnent pas les grands tournois grâce à leur palmarès, mais par leurs performances du moment et leur préparation tactique. La solution est plus simple qu’il n’y paraît : recentrer le débat sur le jeu plutôt que sur les individualités.

    Elle doit aussi gérer avec plus de sérénité la couverture médiatique autour de Ronaldo, tout en laissant à l’entraîneur toute liberté pour prendre ses décisions techniques sans subir de pressions émotionnelles ou populaires.

    Pour Ronaldo, il s’agit peut-être de l’ultime occasion d’offrir une fin parfaite à sa carrière internationale : marquer, retrouver son éclat ou, le cas échéant, accepter un rôle nouveau pour servir l’objectif collectif.

    Au fond, l’enjeu ne porte pas sur la place de Ronaldo dans l’histoire – elle est actée depuis longtemps – mais sur l’avenir d’une sélection portugaise qui rêve de soulever le plus grand trophée mondial.

    La véritable question n’est pas de savoir si Ronaldo est une légende, mais si le Portugal saura trouver l’équilibre entre rendre hommage à son icône et privilégier l’intérêt collectif. Car cet équilibre pourrait bien être la seule clé pour préserver le rêve mondialiste avant qu’il ne soit trop tard.

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