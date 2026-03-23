Comme l'avait déjà annoncé Marca peu avant le coup d'envoi de ce match endiablé (3-2), l'entraîneur Alvaro Arbeloa avait initialement prévu d'aligner l'Anglais au poste d'arrière droit. Il aurait toutefois décidé, pour des « raisons disciplinaires », de laisser Alexander-Arnold sur le banc dans un premier temps.
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Le point noir d'une semaine douce-amère : Trent Alexander-Arnold sur le banc au Real Madrid
Comme le précise également *Marca*, le joueur de 27 ans serait arrivé en retard à une séance d'entraînement peu avant, ce qui lui aurait coûté sa place dans le onze de départ habituel. Aucune raison sportive n'était évoquée, car « TAA » avait livré des performances nettement meilleures que son remplaçant Dani Carvajal au cours des dernières semaines. Le capitaine n'a pas encore retrouvé son niveau à 100 % après sa blessure au genou.
Une pause de récupération n'était pas non plus nécessaire, car plusieurs jours de repos séparaient le match de Ligue des champions contre Manchester City mardi et le duel de championnat contre l'Atlético dimanche.
Après le coup de sifflet final, l'entraîneur Arbeloa a clairement démenti cette interprétation et les informations faisant état d'une mesure disciplinaire : « Non, non », a-t-il commencé. « Je compose simplement le meilleur onze possible pour chaque match. C'est l'équipe que je considère comme la plus apte qui commence. Carvajal a livré un bon match. »
À la 63e minute, le vétéran a été remplacé par Alexander-Arnold. À la 72e minute, TAA a offert le ballon décisif à Vinicius Jr.
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« En vrai gentleman » : Alexander-Arnold accepte sa sanction
À l'issue du match, l'ancienne star de Liverpool n'a fait aucun commentaire sur ces événements. The Athletic a toutefois confirmé qu'une arrivée tardive à l'entraînement aurait bien été la raison de son rôle inhabituel de remplaçant.
Les stars du Real auraient manqué de ponctualité à plusieurs reprises ces derniers temps, et le défenseur droit serait lui-même arrivé samedi sur le terrain d'entraînement 20 minutes après l'heure convenue pour la séance finale. Arbeloa lui aurait alors fait part de sa décision pour le derby contre l'Atlético, tandis qu'Alexander-Arnold s'excusait auprès de son entraîneur, de son capitaine et du reste de l'équipe pour son comportement.
Il aurait été tout à fait d'accord avec sa sanction et aurait accepté la décision d'Arbeloa « comme un gentleman ».
- Getty
Semaine difficile pour Alexander-Arnold : Tuchel n'a pas retenu son nom
En punissant ses stars en les reléguant sur le banc pour cause de retard, Arbeloa est en bonne compagnie en Liga. La saison dernière, au FC Barcelone, Hansi Flick n’hésitait pas à reléguer sur le banc, dès le début du match, les joueurs qui arrivaient en retard aux rendez-vous, sans faire de concessions. Aujourd’hui, ce genre d’incidents serait toutefois principalement réglé par des amendes internes.
Pour Alexander-Arnold, cette place sur le banc a marqué le point le plus bas d’une semaine personnellement douce-amère, marquée d’un côté par la qualification en Ligue des champions et la victoire dans le derby, et de l’autre par sa non-sélection par Thomas Tuchel. Vendredi, le sélectionneur national anglais avait convoqué une équipe XXL de 35 joueurs pour les matchs amicaux contre l’Uruguay et le Japon. Malgré cette sélection pléthorique, « TAA » n’a pas réussi à se faire une place pour les prochains duels des Three Lions.
« Je sais ce que Trent peut nous apporter, et nous avons décidé de nous en tenir à nos joueurs », a expliqué Tuchel : « Je connais ses points forts, c'est un excellent joueur, mais c'est une décision sportive. » Alexander-Arnold était déjà absent de la sélection de Tuchel en novembre ; en octobre, il avait manqué le rassemblement en raison d'une blessure à la cuisse. L'ancien joueur de Liverpool a disputé son dernier match en juin après être entré en jeu, lorsque l'Angleterre s'est imposée 1-0 contre Andorre lors des qualifications pour la Coupe du monde.
Le Real a recruté Alexander-Arnold (contrat jusqu'en 2031) l'été dernier, initialement en libre transfert depuis le FC Liverpool. Cependant, dix millions d'euros ont été versés à Anfield Road, ce qui lui a permis d'être éligible pour la Coupe du monde des clubs avant même la fin de son contrat. Avec les Merengues, il n'a pas encore marqué de but en 21 matchs, mais il a délivré trois passes décisives.
Trent Alexander-Arnold : ses statistiques pour la saison 2025/2026
Jeux 21 minutes jouées 1 114 Buts - Passes décisives 3 Cartons jaunes 2 Cartons rouges -