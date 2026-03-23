Le point noir d'une semaine douce-amère : Trent Alexander-Arnold sur le banc au Real Madrid

Comme le précise également *Marca*, le joueur de 27 ans serait arrivé en retard à une séance d'entraînement peu avant, ce qui lui aurait coûté sa place dans le onze de départ habituel. Aucune raison sportive n'était évoquée, car « TAA » avait livré des performances nettement meilleures que son remplaçant Dani Carvajal au cours des dernières semaines. Le capitaine n'a pas encore retrouvé son niveau à 100 % après sa blessure au genou.

Une pause de récupération n'était pas non plus nécessaire, car plusieurs jours de repos séparaient le match de Ligue des champions contre Manchester City mardi et le duel de championnat contre l'Atlético dimanche.

Après le coup de sifflet final, l'entraîneur Arbeloa a clairement démenti cette interprétation et les informations faisant état d'une mesure disciplinaire : « Non, non », a-t-il commencé. « Je compose simplement le meilleur onze possible pour chaque match. C'est l'équipe que je considère comme la plus apte qui commence. Carvajal a livré un bon match. »

À la 63e minute, le vétéran a été remplacé par Alexander-Arnold. À la 72e minute, TAA a offert le ballon décisif à Vinicius Jr.