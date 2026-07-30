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Al Hilal v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Le plus durable et le plus influent : comment Yaisleh a rendu à Al Ahly ses heures de gloire en 3 ans ?

FEATURES
Al Ahli
M. Jaissle
Saudi Pro League
AFC Champions League Elite
Arabie saoudite
Allemagne

Le technicien allemand a écrit une histoire qui ne pourra jamais être effacée

Trois années historiques que les supporters d'Al-Ahli Saudi ont vécues aux côtés de leur entraîneur allemand Matthias Jaissle, au cours desquelles ils ont goûté à des émotions de joie qu'ils n'avaient jamais connues dans toute leur histoire, mais qui goûtent désormais à la douleur de la séparation.

Des rapports de presse avaient confirmé que Jaissle avait présenté sa démission de l'entraînement d'Al-Ahli, ce jeudi, afin de diriger l'équipe de Newcastle United la saison prochaine, en remplacement de son ancien entraîneur Eddie Howe.

  • Des chiffres remarquables

    Jaissle a pris en main l'entraînement d'Al-Ahli à l'été 2023, succédant au Sud-Africain Pitso Mosimane, après le retour de l'équipe en Roshn Saudi League, à la suite de la montée depuis la Yelo League de première division.

    Durant cette période, Jaissle a dirigé Al-Ahli lors de 138 matches officiels, en remportant 92, soit un pourcentage de 66,6 %, un taux extrêmement élevé, pour 21 matches nuls, tandis qu'il a connu la défaite à 25 reprises.

    Au cours de ces 138 matches, les joueurs d'Al-Ahli ont inscrit 307 buts, soit une moyenne de 2,2 buts par match, une moyenne elle aussi extrêmement élevée, tandis que les filets de l'équipe ont encaissé 149 buts, à une moyenne d'un peu plus d'un but par match.

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  • Du Yelo au sommet de l'Asie

    Mais il ne s'agit pas uniquement de chiffres, car ces chiffres n'étaient qu'un moyen auquel l'entraîneur allemand a eu recours pour hisser Al-Ahli, non seulement au sommet du football saoudien, mais aussi au sommet du continent asiatique.

    Il est vrai qu'Al-Ahli n'a pas remporté le championnat avec Jaissle, mais le club a progressé, passant d'une troisième place obtenue sans réelle concurrence lors de sa première saison à cette même place au terme d'une lutte acharnée avec Al-Hilal et Al-Nassr la saison dernière.

    Al-Ahli n'a pas non plus remporté la Coupe du Serviteur des Deux Lieux Saints, mais le club a surmonté la catastrophe d'une élimination en trente-deuxièmes de finale lors de la première saison, qui aurait pu coûter sa place à Jaissle lui-même, avant d'atteindre les demi-finales de la dernière édition, qu'il n'a quittée qu'aux tirs au but face à Al-Hilal.

    En revanche, Jaissle a mené Al-Ahli à un retour sur les podiums nationaux, grâce à la Supercoupe d'Arabie saoudite 2025, de retour après neuf ans d'absence, après avoir battu Al-Qadsiah en demi-finale, puis Al-Nassr en finale.

    Quant à la plus grande réussite de Jaissle, elle a été de conduire Al-Ahli au sacre en Ligue des champions d'Asie Élite pour la première fois de son histoire, en 2025, au terme d'un parcours difficile, au cours duquel il a éliminé le rival traditionnel Al-Hilal en demi-finale.

    Et l'entraîneur allemand ne s'est pas contenté de cet exploit, puisqu'il a mené « Al-Raqi » vers un nouveau sacre la saison dernière, remportant ainsi à deux reprises ce titre qu'il n'avait jamais obtenu tout au long de sa longue histoire.

  • L'identité d'Al Ahly : bien plus que de simples chiffres

    Ce que Jaissle a accompli n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné qui lui a permis de forger une identité propre et clairement définie pour l'équipe d'Al-Ahly, une identité que tout observateur des matchs du club peut reconnaître.

    L'entraîneur allemand a bâti une équipe redoutable dans l'exercice du pressing, au point de devenir une référence citée par tous quant à la manière de le mettre en œuvre.

    Plus remarquable encore : à mesure que les adversaires assimilaient cette approche et en exploitaient les failles, Jaissle a commencé à y apporter certains ajustements afin de la rendre plus adaptée aux circonstances de l'équipe, notamment la saison dernière.

    Forger une identité n'est pas chose aisée, mais Jaissle détenait les clés de sa réussite. La première d'entre elles était le travail sur la stabilité de l'équipe, à travers un effectif défini, qui ne connaît que de légers changements au début de chaque saison.

    Tout au long de ses trois saisons avec Al-Ahly, Jaissle a conservé cinq éléments étrangers d'âge avancé, à savoir Édouard Mendy, Roger Ibañez, Merih Demiral, Franck Kessié et Riyad Mahrez.

    Jaissle a même entamé sa deuxième saison avec Al-Ahly en conservant sept éléments étrangers de la saison précédente, après le départ de l'ailier français Allan Saint-Maximin et l'arrivée de l'attaquant anglais Ivan Toney, avant le renfort de l'ailier brésilien Galeno en milieu de saison.

    Al-Ahly a également abordé la troisième saison de Jaissle avec sept éléments étrangers de la saison précédente, après le départ du milieu de terrain espagnol Gabri Veiga et l'arrivée du Français Enzo Millot pour le remplacer.

    Cette stabilité que Jaissle a instaurée à Al-Ahly a contribué à façonner une identité claire pour l'équipe, ce qui s'est reflété dans les performances qu'elle a livrées, les résultats qu'elle a obtenus et les titres qu'elle a ajoutés à son palmarès.

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  • Le plus âgé de l'histoire d'Al Ahly

    Ces performances ont sans aucun doute poussé la direction d'Al-Ahli à soutenir et à appuyer Jaïssle, après avoir été proche de le limoger à la mi-saison 2024-2025, ce qui a fait de lui l'entraîneur à la plus grande longévité de l'histoire du club.

    Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », Jaïssle est l'entraîneur qui est resté le plus longtemps sur le banc d'Al-Ahli sur une seule période d'entraînement dans toute l'histoire, avec 1098 jours, entre 2023 et 2026.

    L'entraîneur allemand a devancé son homologue suisse Christian Gross, qui a entraîné Al-Ahli entre 2014 et 2016, pendant 730 jours, remportant lui aussi 3 titres avec le club : le championnat, la Coupe du Roi et la Coupe du Prince héritier.

    La troisième place revient au Tchèque Karel Jarolím, qui a entraîné Al-Ahli entre 2011 et 2013, pendant 574 jours, au cours desquels il n'a remporté qu'un seul titre, la Coupe du Serviteur des Deux Lieux saints.

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