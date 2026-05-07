Le plan d'attaque en trois étapes de Luis Enrique : comment le Paris Saint-Germain a totalement dominé le Bayern Munich

Mercredi soir à l’Allianz Arena, le spectacle a été moins retentissant qu’au match aller (victoire 5-4 du Paris Saint-Germain), mais la rencontre a offert un duel tactique captivant. Dès la 3^e minute, le PSG a ouvert le score, prenant deux buts d’avance au total des deux matchs, puis a su contenir les assauts bavarois.
Comment l’entraîneur parisien Luis Enrique a-t-il neutralisé les offensives bavaroises et quels ajustements a-t-il opérés par rapport à la semaine dernière ? Selon l’analyse de Voetbalzone, trois ajustements majeurs ont façonné le plan de l’entraîneur espagnol : un marquage individuel pour étouffer la construction bavaroise, un positionnement plus défensif d’Ousmane Dembélé et la mobilité de Khvicha Kvaratskhelia pour menacer en transition.