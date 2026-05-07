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Le plan d'attaque en trois étapes de Luis Enrique : comment le Paris Saint-Germain a totalement dominé le Bayern Munich

FEATURES
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Luis Enrique
V. Kompany

Mercredi soir à l’Allianz Arena, le spectacle a été moins retentissant qu’au match aller (victoire 5-4 du Paris Saint-Germain), mais la rencontre a offert un duel tactique captivant. Dès la 3^e minute, le PSG a ouvert le score, prenant deux buts d’avance au total des deux matchs, puis a su contenir les assauts bavarois.

Comment l’entraîneur parisien Luis Enrique a-t-il neutralisé les offensives bavaroises et quels ajustements a-t-il opérés par rapport à la semaine dernière ? Selon l’analyse de Voetbalzone, trois ajustements majeurs ont façonné le plan de l’entraîneur espagnol : un marquage individuel pour étouffer la construction bavaroise, un positionnement plus défensif d’Ousmane Dembélé et la mobilité de Khvicha Kvaratskhelia pour menacer en transition.

  • La haute pression comme principe de base

    Contrairement à la rencontre de mardi soir entre Arsenal et l’Atlético de Madrid, la rencontre de mercredi a opposé deux formations déterminées à presser haut et à prendre davantage de risques.

    Mercredi soir, tout comme à l’aller, les deux équipes ont donc privilégié un pressing intensif en un contre un, organisé autour de duos bien définis. Le traditionnel surnombre défensif (+1) chers à Arsenal et à l’Atlético a été sacrifié, entraînant davantage de risques et réduisant les longues phases de possession.

    Bayern - PSG Analyse 1Ziggo Sport

    Les images montrent clairement les consignes d’Enrique : Kvaratskhelia marquait un défenseur central (souvent Dayot Upamecano) et Désiré Doué prenait l’autre (souvent Jonathan Tah). Cette organisation a soulagé les ailiers, qui n’ont pas eu à couvrir en permanence les arrière latéraux adverses, libérant ainsi des ressources tant en phase offensive que défensive, un point que nous développerons plus tard.

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  • Des choix judicieux sur chaque flanc

    Lorsque le Bayern tentait de construire le jeu sur le côté gauche, Warren Zaïre-Emery, aligné comme défenseur droit, montait pour prendre le relais de Josip Stanisic, tandis que Marquinhos marquait Luis Díaz. En phase défensive, le PSG se retrouvait ainsi en situation d’un contre un. Un choix audacieux, mais qui permet de récupérer le ballon plus haut sur le terrain.

    Bayern - PSG Analyse 2Ziggo Sport

    De l’autre côté, le latéral gauche Nuno Mendes est resté en position, mais c’est le milieu Fabián Ruiz qui a pris le relais. On a aussi noté que le latéral droit du Bayern, Konrad Laimer, montait souvent haut sur le terrain pour jouer comme milieu supplémentaire. Cette organisation a permis à Enrique de ne pas laisser Kvaratskhelia suivre aveuglément son vis-à-vis. Le Géorgien était ainsi libre de se projeter dès les transitions.

    Bayern - PSG Analyse 3Ziggo Sport


    Bayern - PSG Analyse 4Ziggo Sport

  • Le nouveau rôle de Dembélé

    Cette approche a conféré un rôle défensif plus important à Dembélé, qui s'est vu attribuer davantage de tâches défensives par rapport au match aller. Lors de l’aller, il pouvait souvent se positionner en retrait ; mercredi soir, cette option lui a été rarement offerte. Son consigne : coller à Joshua Kimmich ou Aleksandar Pavlovic et, si l’un des deux montait d’un cran, le suivre. Paris ayant opté pour un marquage individuel, l’intensité défensive réclamée a fini par peser. Logiquement, Dembélé a cédé sa place à Bradley Barcola à la 65e minute.

    Bayern - PSG Analyse 5Ziggo Sport

    La différence de positionnement moyen entre les deux matchs illustre bien ce changement de rôle. Au Parc des Princes, Dembélé était de loin le joueur le plus en retrait. Mercredi soir, ce sont Doué et Kvaratskhelia qui ont occupé cette position, capables de se projeter immédiatement en contre-attaque précisément parce qu’ils sont restés plus haut sur le terrain.

    Bayern - PSG Analyse 6Opta

  • Contraint de recourir au ballon long

    Sous la forte pression parisienne, le Bayern a souvent dû lancer long, tandis que l’équipe de Vincent Kompany a rarement pu construire et pratiquer son jeu soigné. Les deux formations se sont livré de nombreux duels pour les seconds ballons, comme lors du match aller.

    Le PSG a toutefois connu des phases où il a défendu plus bas, formant des blocs compacts, notamment parce que l’avance acquise permettait à l’équipe visiteuse de prendre moins de risques, comme le montre l’exemple ci-dessous.

    Bayern - PSG Analyse 7Ziggo SportBayern - PSG Analyse 8Ziggo Sport

    La principale différence par rapport à mardi soir – où les deux équipes défendaient principalement bas – est que le PSG cherchait systématiquement à remonter dès que l’adversaire était repoussé vers ses propres lignes. Dès que le Bayern relâchait le ballon vers l’arrière, le club parisien réappliquait immédiatement une pression haute afin de récupérer le cuir dans le camp adverse. Conséquence : en quelques secondes, les Parisiens se retrouvent vingt à trente mètres plus haut et peuvent immédiatement mettre la pression sur les Allemands en un contre un. Une approche contrastant nettement avec celle de l’Atlético et d’Arsenal, qui sont restés systématiquement dans leur bloc défensif.

  • Kvaratskhelia, atout offensif majeur

    Sur le plan offensif, le PSG a surtout cherché à exploiter les faiblesses du Bayern – et son système risqué –, notamment grâce à la mobilité de Kvaratskhelia.

    Bayern - PSG analyse 9Ziggo SportBayern - PSG Analyse 10Ziggo Sport

    Le Géorgien a d’abord brillé sur l’ouverture du score dès la 3^e minute, avant de maintenir cette pression tout au long de la rencontre. Le Bayern, lui aussi engagé dans des duels en un contre un, a peiné à contenir ses mouvements de repli. Par ses appels, Kvaratskhelia a attiré Upamecano à plusieurs reprises, créant d’immenses espaces dans son dos. Lorsque Doué a à son tour légèrement reculé, entraînant Tah hors de sa position, une large brèche s’est soudainement ouverte. Kvaratskhelia en a immédiatement profité pour déclencher l’action du premier but avant de servir Dembélé.

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    Bayern - PSG Analyse 12Ziggo Sport

  • Conclusion

    Mercredi soir, le PSG avait un plan bien défini et l'a exécuté de manière quasi parfaite : priver le Bayern de sa construction du jeu grâce à un pressing individuel intense, laisser Kvaratskhelia et Doué libres pour la contre-attaque, et compter sur Dembélé pour assumer des responsabilités défensives supplémentaires. L’ouverture du score signée Kvaratskhelia dès la 3^e minute, suite à une faille défensive exposée par Enrique, a immédiatement mis les Parisiens en position de force. Libérés de la nécessité de courir après le score, ils ont pu gérer la rencontre avec sang-froid, malgré une possession limitée à 34 %.

    Prochain rendez-vous le 30 mai, en finale contre Arsenal. Arsenal, dont la philosophie de jeu diffère fondamentalement de celle du Bayern, devrait adopter une approche opposée : alors que les Allemands laissaient des espaces en pressant haut et de manière agressive pour récupérer le ballon dans les zones avancées, l’équipe de Mikel Arteta défend de façon compacte, monte peu et assure une supériorité numérique derrière. Les espaces dont Kvaratskhelia a si impitoyablement profité mercredi seront donc bien plus rares à Budapest.

    Le PSG devra donc trouver une autre solution fin mai. Mais ceux qui ont suivi les deux dernières sorties du club de la capitale savent qu’Enrique ne se présente jamais sur le banc sans un plan.

    Partagez vos impressions sur la rencontre dans les commentaires.


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