Le plan d'attaque en trois étapes de Luis Enrique : comment le Paris Saint-Germain a totalement dominé le Bayern Munich

Contrairement à la rencontre de mardi soir entre Arsenal et l’Atlético de Madrid, la rencontre de mercredi a opposé deux formations déterminées à presser haut et à prendre davantage de risques.

Mercredi soir, tout comme à l’aller, les deux équipes ont donc privilégié un pressing intensif en un contre un, organisé autour de duos bien définis. Le traditionnel surnombre défensif (+1) chers à Arsenal et à l’Atlético a été sacrifié, entraînant davantage de risques et réduisant les longues phases de possession.

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Les images montrent clairement les consignes d’Enrique : Kvaratskhelia marquait un défenseur central (souvent Dayot Upamecano) et Désiré Doué prenait l’autre (souvent Jonathan Tah). Cette organisation a soulagé les ailiers, qui n’ont pas eu à couvrir en permanence les arrière latéraux adverses, libérant ainsi des ressources tant en phase offensive que défensive, un point que nous développerons plus tard.