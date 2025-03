Le pari secret de Luis Enrique pour surprendre Liverpool à Anfield

Liverpool vs Paris Saint-Germain

Alors que le PSG affronte Liverpool à Anfield ce mardi en Ligue des champions, Luis Enrique a déployé une arme insoupçonnée : la routine.

Le PSG est confronté ce mardi soir à l'un des plus grands défis de son histoire et Luis Enrique sait que l’exploit à Anfield ne se jouera pas uniquement sur le terrain. Depuis la défaite à l’aller contre Liverpool (0-1), l’entraîneur espagnol a adopté une approche minutieuse pour insuffler à ses joueurs une conviction inébranlable : la qualification est possible. Pas de révolution, pas de panique, mais une gestion mentale calibrée pour transformer la frustration du match aller en une source de motivation.

Dès la fin de la rencontre au Parc des Princes, et si l'on en croit ce que rapporte L'Equipe, Luis Enrique a pris une initiative rare cette saison : il a parlé à son groupe dans le vestiaire, lançant une séquence où la croyance en la qualification est devenue centrale. Depuis, son travail a été de maintenir cette dynamique, en répétant aux joueurs qu’ils avaient dominé Liverpool et qu’ils en étaient capables à nouveau, même dans l’enfer d’Anfield.