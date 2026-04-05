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Le mystère Mbappé au Real Madrid… Une solution miracle ou une crise technique et psychologique ?

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La star française laisse tout le monde perplexe

Au Real Madrid, aucun hasard ne passe inaperçu et aucune star n’entre en scène sans laisser une empreinte évidente, mais ce qui se passe ces derniers temps soulève davantage de questions que de réponses. Entre une performance collective solide lors de certains matchs et un net recul lors d’autres, les contours d’une histoire différente commencent à se dessiner au sein de l’équipe.

Le premier protagoniste de cette histoire est le Français Kylian Mbappé, la star que tout le monde attendait pour être la dernière pièce du projet du Real Madrid, le joueur capable de faire la différence dans les moments décisifs.

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Mais le paradoxe est que sa présence n’a pas été aussi évidente que beaucoup l’avaient prévu au niveau collectif ; elle s’est même accompagnée de points d’interrogation inhabituels, notamment en raison du changement de visage de l’équipe en sa présence par rapport à ce qu’elle était en son absence.

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Une solution miracle

    Dès l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, beaucoup l'ont considéré comme la solution miracle à tous les problèmes offensifs, compte tenu de son immense capacité à marquer des buts et de sa polyvalence tactique qui lui permet d'évoluer à plusieurs postes en attaque, que ce soit en tant qu'attaquant pur ou ailier mobile.

    Et effectivement, Mbappé n’a pas déçu sur le plan individuel, brillant par ses statistiques impressionnantes et affichant un bilan de buts exceptionnel, couronné par le Soulier d’or la saison dernière, confirmant ainsi sa place parmi les attaquants les plus redoutables au monde.

    Mais d'un autre côté, cette brillance individuelle ne s'est pas répercutée comme prévu sur la performance collective de l'équipe. En effet, sa présence n'a pas apporté beaucoup de solutions au niveau du système de jeu, et l'on a même constaté certains signes de déséquilibre dans la cohésion offensive, ce qui a soulevé des questions quant à son réel impact au sein de l'équipe.


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  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    Points d'interrogation

    Malgré les performances individuelles exceptionnelles de Kylian Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid – avec 82 buts marqués et 11 passes décisives en 95 matchs toutes compétitions confondues –, alors qu’il évoluait aux côtés d’une pléiade de stars, il n’a pas réussi à mener l’équipe vers les grands titres, ce qui a surpris les supporters et les observateurs.

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    Cela contraste avec les périodes précédentes, où le Real Madrid ne disposait pas d’un tel constellé de stars, mais réussissait néanmoins à obtenir des résultats et des titres importants, ce qui a suscité de nombreuses interrogations quant à la capacité de Mbappé à exercer une influence collective au sein de l’équipe par rapport au passé.

    Face à cette comparaison, la presse espagnole s'en est prise au joueur, s'interrogeant sur l'étendue de sa contribution réelle au collectif et soulignant que les statistiques individuelles ne suffisent pas à masquer les lacunes de la performance collective.

    Certains ont également commencé à émettre des hypothèses sur les raisons du recul de Mbappé, certains analystes estimant que le club n’a pas encore pleinement exploité son potentiel, tant sur le plan tactique que dans l’utilisation de ses multiples capacités offensives, ce qui ajoute au mystère entourant son véritable rôle au Real Madrid.


  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Le Real Madrid… un système redoutable sans Mbappé

    Mbappé s'est blessé au genou au début du mois dernier, ce qui a suscité de vives inquiétudes quant à la capacité des « Merengues » à relever des défis difficiles, que ce soit en Ligue des champions face à Manchester City ou lors du derby madrilène contre l'Atlético de Madrid, d'autant plus que l'équipe est désormais dirigée par un nouvel entraîneur, l'Espagnol Álvaro Arbeloa.

    Mais, contre toute attente, l'équipe s'est montrée sous un jour totalement différent de ce qui était prévu, faisant preuve de plus de cohésion et de collectif, avec plusieurs solutions offensives variées, allant des tirs de l'extérieur de la surface aux centres précis, sans oublier l'exploitation des mouvements des joueurs venant de l'arrière comme Valverde, Ibrahim Diaz et Arda Güler.

    Grâce à ce collectif, le Real Madrid a réussi à livrer une performance dévastatrice, ce qui lui a permis d’éliminer Manchester City et de s’imposer face à l’Atlético de Madrid lors du derby de la capitale, confirmant que même sans Mbappé, l’équipe est capable d’être très compétitive.

    C'est ainsi que certains ont commencé à affirmer que le Real Madrid était peut-être meilleur collectivement en l'absence de Mbappé, ce qui ouvre le débat sur l'impact réel de la star française sur la cohésion tactique de l'équipe par rapport à son absence.


  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    La présence de Mbappé… Une crise psychologique et technique

    Personne ne peut nier les capacités exceptionnelles de Kylian Mbappé ni son influence sur n'importe quelle équipe, mais la situation est apparue clairement à tous, notamment lors du match opposant le Real Madrid à Majorque, que les Merengues ont perdu samedi dernier sur le score de 1-2 dans le cadre de la Liga.

    Ce match a marqué le retour de Mbappé dans le onze de départ après une absence de plus d'un mois, et curieusement, le jeu collectif redoutable sur lequel le Real Madrid s'était appuyé pendant son absence a complètement disparu dès son entrée en jeu.

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    Le Real semblait avoir oublié les solutions collectives qui avaient fait leurs preuves pendant l'absence de Mbappé, et il est revenu à une seule solution : la vitesse du Français pour s'engouffrer dans les espaces derrière les défenseurs, ainsi que sa capacité individuelle à pénétrer et à tirer, ce qui a réduit l'efficacité des autres joueurs et a limité le jeu de l'équipe.

    À tel point que la plupart des tentatives offensives du Real, une heure après le début du match, provenaient toutes de Mbappé, à tel point que certains joueurs, bien qu’ayant plusieurs options offensives, préféraient toujours passer le ballon à la star française, ce qui laisse penser que sa présence a créé un blocage psychologique chez certains joueurs, qui ressentent le besoin de lui passer le ballon sans chercher d’autres solutions, contrairement à ce qui se passait en son absence.


  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Quelle est la solution ?

    Alors que le flou persiste quant au rôle de Mbappé au sein du Real Madrid, une question cruciale se pose : comment l'équipe peut-elle tirer parti de ses immenses qualités sans que cela nuise à la cohésion du groupe ? Les solutions ne sont pas faciles, mais elles sont indispensables pour préserver l'efficacité de l'équipe lors des grands matchs.

    La première étape consiste à redistribuer les tâches au sein de la ligne d'attaque, afin que l'équipe ne repose pas entièrement sur la vitesse individuelle de Mbappé, mais exploite ses déplacements intelligents pour créer des espaces pour ses coéquipiers également.

    Dans ce contexte, utiliser Mbappé comme ailier gauche ou droit plutôt que comme attaquant pur pourrait être une bonne solution, car cela lui permettrait de se déplacer sur les ailes et d’ouvrir des espaces pour ses coéquipiers, tout en conservant un véritable point de référence en attaque, sans pour autant perdre sa capacité à pénétrer dans la surface et à tirer au but.

    La deuxième solution concerne l’aspect psychologique : les joueurs doivent renforcer leur confiance dans leurs choix individuels et ne pas se sentir obligés de toujours passer le ballon à Mbappé, tout en continuant à appliquer un plan collectif qui équilibre l’individualisme et le collectif, afin que ses capacités ne deviennent pas un fardeau pour le reste de l’équipe.

    Sur le plan tactique, la solution pourrait résider dans l'adoption de plusieurs schémas offensifs adaptés à la nature de chaque match, permettant à l'équipe d'alterner entre un jeu collectif intense et l'exploitation des capacités individuelles de Mbappé, tout en conservant des lignes organisées et un soutien équilibré pour tous les attaquants, afin de ne pas perdre la cohésion lors des grands matchs.