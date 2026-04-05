Le mystère Mbappé au Real Madrid… Une solution miracle ou une crise technique et psychologique ?

Au Real Madrid, aucun hasard ne passe inaperçu et aucune star n’entre en scène sans laisser une empreinte évidente, mais ce qui se passe ces derniers temps soulève davantage de questions que de réponses. Entre une performance collective solide lors de certains matchs et un net recul lors d’autres, les contours d’une histoire différente commencent à se dessiner au sein de l’équipe.

Le premier protagoniste de cette histoire est le Français Kylian Mbappé, la star que tout le monde attendait pour être la dernière pièce du projet du Real Madrid, le joueur capable de faire la différence dans les moments décisifs.

Lire aussi... Un analyste madrilène dénonce les joueurs du Real : une équipe sans âme... et Mbappé n'est pas Ronaldo

Mais le paradoxe est que sa présence n’a pas été aussi évidente que beaucoup l’avaient prévu au niveau collectif ; elle s’est même accompagnée de points d’interrogation inhabituels, notamment en raison du changement de visage de l’équipe en sa présence par rapport à ce qu’elle était en son absence.