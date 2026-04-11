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Alvaro Arbeloa Real Madrid 2026Getty Images

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Le mystère de l’effondrement : le Real Madrid au bord du gouffre

Real Madrid
LaLiga
A. Arbeloa
Espagne

Après cinq victoires consécutives, l’équipe a connu trois revers inattendus.

Le Real Madrid était en pleine ascension avant la trêve internationale en mars dernier, mais il s'est complètement effondré après la reprise de la compétition.

Après la trêve internationale, le Real Madrid a connu un effondrement soudain et inquiétant. Une dynamique prometteuse, bâtie sur cinq victoires consécutives, avait pourtant remis les Merengues dans la course en Liga et en Ligue des champions.

Selon Marca, les défaites contre Majorque et le Bayern Munich, suivies du nul face à Gérone, ont presque éliminé les Merengues de la course au titre en Liga et les ont placés au bord de la sortie en Ligue des champions.

L’entraîneur Álvaro Arbeloa et son groupe avaient pourtant averti que cette coupure intervenait au pire moment, alors que le club enchaînait sa meilleure série de résultats de la saison. Les craintes se sont confirmées : le rythme est retombé, la confiance a vacillé et, surtout, la solidité défensive s’est fissurée.

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    Le Real Madrid est en proie au doute

    Après avoir impressionné par sa force et sa détermination, notamment face à Manchester City et lors du derby, le Real Madrid doute aujourd’hui. 

    Son efficacité offensive, jusque-là évidente grâce à Vinícius Júnior malgré l’absence de Kylian Mbappé, semble désormais moins tranchante.

    Comme le souligne le journal : « Le Real Madrid s'est complètement effondré au moment même où la phase décisive de la saison commençait. »

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