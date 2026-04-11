Le Real Madrid était en pleine ascension avant la trêve internationale en mars dernier, mais il s'est complètement effondré après la reprise de la compétition.

Après la trêve internationale, le Real Madrid a connu un effondrement soudain et inquiétant. Une dynamique prometteuse, bâtie sur cinq victoires consécutives, avait pourtant remis les Merengues dans la course en Liga et en Ligue des champions.

Selon Marca, les défaites contre Majorque et le Bayern Munich, suivies du nul face à Gérone, ont presque éliminé les Merengues de la course au titre en Liga et les ont placés au bord de la sortie en Ligue des champions.

L’entraîneur Álvaro Arbeloa et son groupe avaient pourtant averti que cette coupure intervenait au pire moment, alors que le club enchaînait sa meilleure série de résultats de la saison. Les craintes se sont confirmées : le rythme est retombé, la confiance a vacillé et, surtout, la solidité défensive s’est fissurée.

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