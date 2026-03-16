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Sandro Sabatini

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Le Milan doit envisager de céder Leao : il rapporte moins que Lautaro, Yildiz, McTominay et Malen

Sandro Sabatini évoque le mercato en s'appuyant sur la défaite des Rossoneri sur le terrain de la Lazio, et sur l'attitude insolente du Portugais au moment de son remplacement.

Faut-il continuer à miser sur Leao ou s'inspirer de ce qui s'est passé lors du match Lazio-Milan pour prendre une décision radicale, nécessaire, même si elle est douloureuse ? 

C'est-à-dire envisager pour l'année prochaine un Milan sans Leao, mais peut-être avec l'argent à investir sur le marché provenant de la cession de Leao.

  • INDIFFÉRENT AU CHANGEMENT

    Une chose est sûre : le Portugais au maillot numéro 10, qui touche le salaire le plus élevé de l'équipe et qui possède des qualités techniques et un talent supérieurs à ceux de bon nombre de ses coéquipiers, ne parvient presque jamais à dépasser le niveau de la moyenne.

    Cette saison, il a disputé de bons matchs (peu nombreux), des matchs corrects (quelques-uns), des matchs suffisants (la plupart) et quelques-uns gravement insuffisants.

    Pour reprendre une métaphore souvent utilisée dans certaines situations : Leao n'est pas la cerise sur le gâteau, mais il n'est pas non plus le gâteau ; c'est un joueur dont on ne sait jamais ce qu'il peut apporter.

    Ce sentiment est aggravé et souligné par son attitude irrévérencieuse au moment de son remplacement, malgré la tentative de Maignan de l'apaiser et celle d'Allegri de le réconforter.

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  • LA COMPARAISON

    Mais la comparaison ne doit pas porter sur Leao, Maignan, Allegri ou Tare, qui, depuis la tribune, a tenu des propos qui ne témoignaient pas vraiment d'estime à son égard.

    La comparaison doit se faire entre Leao et ses homologues dans les autres équipes : Lautaro à l'Inter est plus performant, Yildiz à la Juventus est plus performant, McTominay à Naples est plus performant et Malen à Rome est plus performant que Leao au Milan.

    Et cette question conduit inévitablement à une réponse pour l'année prochaine : le Milan doit envisager le transfert de Leao.

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