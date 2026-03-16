Le Milan doit envisager de céder Leao : il rapporte moins que Lautaro, Yildiz, McTominay et Malen

Une chose est sûre : le Portugais au maillot numéro 10, qui touche le salaire le plus élevé de l'équipe et qui possède des qualités techniques et un talent supérieurs à ceux de bon nombre de ses coéquipiers, ne parvient presque jamais à dépasser le niveau de la moyenne.

Cette saison, il a disputé de bons matchs (peu nombreux), des matchs corrects (quelques-uns), des matchs suffisants (la plupart) et quelques-uns gravement insuffisants.

Pour reprendre une métaphore souvent utilisée dans certaines situations : Leao n'est pas la cerise sur le gâteau, mais il n'est pas non plus le gâteau ; c'est un joueur dont on ne sait jamais ce qu'il peut apporter.

Ce sentiment est aggravé et souligné par son attitude irrévérencieuse au moment de son remplacement, malgré la tentative de Maignan de l'apaiser et celle d'Allegri de le réconforter.