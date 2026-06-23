Ruben Amorim négocie avec la direction du Sporting CP pour recruter son protégé, le milieu de terrain danois Morten Hjulmand, passé par Lecce en Serie A. Le joueur, né en 1999, estime avoir fait le tour de son aventure au club « biancoverde » et a obtenu la promesse du président de partir cet été contre un chèque d’environ 35 millions d’euros. L’Atlético de Madrid suit également le dossier.