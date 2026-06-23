Amorim a déjà une idée très claire des priorités sur le marché et a présenté une liste de renforts potentiels à l’équipe stratégique composée d’Almstadt et de Gardiner. En tête de liste, l’attaquant portugais Goncalo Ramos, qui pourrait quitter le PSG durant ce mercato estival. Son recrutement s’annonce toutefois coûteux, et la concurrence d’un club prestigieux de Ligue des champions, comme l’Atlético de Madrid, pourrait compliquer l’opération.
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Le Milan AC affronte l'Atlético de Madrid pour deux priorités de recrutement d'Amorim
L'Atlético de Madrid s'intéresse de près à Hjulmand.
Ruben Amorim négocie avec la direction du Sporting CP pour recruter son protégé, le milieu de terrain danois Morten Hjulmand, passé par Lecce en Serie A. Le joueur, né en 1999, estime avoir fait le tour de son aventure au club « biancoverde » et a obtenu la promesse du président de partir cet été contre un chèque d’environ 35 millions d’euros. L’Atlético de Madrid suit également le dossier.