Sous contrat avec le FC Bayern jusqu’en 2029, le joueur de 24 ans pourrait voir son salaire considérablement augmenter. Selon Sky, la direction bavaroise souhaite prolonger son bail avant l’échéance afin de le placer parmi les trois meilleurs rémunérés du club, aux côtés de Jamal Musiala et Harry Kane.

L’ailier vient de conclure une saison exceptionnelle à Munich, avec 53 points marqués en 52 matchs, ce qui en fait l’un des meilleurs joueurs du continent. Une performance qui attire les convoitises : depuis plusieurs semaines, la presse évoque un intérêt du Real Madrid. Au Real Madrid, il est présenté comme la cible prioritaire du président Florentino Pérez, même si les Merengues ont officiellement démenti tout intérêt pour le Français : « En réponse aux informations parues dans divers médias concernant un prétendu intérêt de notre club pour Michael Olise, joueur du Bayern Munich, le Real Madrid CF précise qu’il n’a eu aucun contact, direct ou indirect, avec le joueur, ses représentants ou son entourage. »

Le joueur, lui, garde le silence sur son avenir. Actuellement avec les Bleus en Coupe du monde, il ne pourra toutefois pas conquérir le titre suprême : la défaite en demi-finale contre l’Espagne (0-2) a écarté les siens de la finale. Les Français affronteront donc l’Angleterre samedi soir pour la troisième place.