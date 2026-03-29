Goal.com
En direct
GattusoGetty
Emanuele Tramacere

Traduit par

Le match Bosnie-Italie rapporte 30 millions : les chiffres de la FIGC

Italie
Bosnie Hérzégovine
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Mercato
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Coupe du monde

La qualification pour la prochaine Coupe du monde ? Ce n'est pas tout : le match Bosnie-Italie a bien plus d'importance que cela.

La qualification pour la prochaine Coupe du monde, l'honneur, la joie pour les générations qui n'ont pas encore pu voir le maillot bleu à une Coupe du monde ? Bien sûr, mais au-delà de cela, le match Bosnie-Italie, prévu mardi 31 mars à partir de 20 h 45, a une importance bien, bien plus grande encore.


C'est une question de comptes et de bilans ; après tout, le football est une industrie et les fédérations doivent elles aussi respecter certaines limites. La FIGC a clôturé son dernier bilan sur un déficit, mais les estimations, comme l'a également réaffirmé le président Gravina, changeront selon que l'équipe se qualifie ou non pour la Coupe du monde.


Mais quelle est la valeur économique du match Bosnie-Italie pour l'Italie ? Le chiffre, mis en avant par la Gazzetta dello Sport, s'élève à environ 30 millions.

  • LES MALUS AVEC LES SPONSORS

    Les contrats de sponsoring signés ces dernières années par la FIGC (dont le montant est en nette augmentation, passant de 42 millions d'euros pour la période 2015-2018 à environ 70 millions d'euros pour la période 2023-2026) comportent des clauses importantes, parmi lesquelles figurent des clauses positives, mais surtout des clauses négatives en cas de qualification ou de non-qualification pour la Coupe du monde. En particulier, en cas de non-qualification, les pénalités entraîneraient une baisse des recettes de 9,5 millions d'euros.

    • Publicité

  • LES MAILLOTS VENDUS

    Outre les contrats de sponsoring commerciaux, il ne faut pas oublier le passage de Puma à Adidas en tant que sponsor technique ; là aussi, on a constaté une augmentation considérable non seulement de la rémunération de base (qui a atteint 30 à 35 millions d'euros), mais aussi des redevances sur les produits vendus (11 millions en 2024). Pour la FIGC, le marché américain est essentiel et une qualification pour la Coupe du monde garantirait environ 10 millions d'euros supplémentaires en primes et recettes.

  • LE PRIX DE LA FIFA

    Enfin, la participation à la Coupe du monde garantit aux fédérations une prime financière proportionnelle aux résultats. Cette prime, ajoutée aux frais de préparation, s'élève à environ 9 millions d'euros, pouvant atteindre 11 millions si l'équipe passe la phase de poules, 14 millions pour les quarts de finale, 18 millions pour les demi-finales et 45 millions pour le vainqueur du tournoi.

  • 30 MILLIONS EN JEU

    Au total, le match de mardi contre la Bosnie représente pour l'Italie environ 30 millions d'euros, rien qu'en termes de recettes financières pour la FIGC. À cela s'ajoutent les recettes issues des droits télévisés, qui sont centralisées et ne subissent aucune perte en cas de non-qualification, mais permettent à la FIGC de redistribuer ses ressources à la base du mouvement.



Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie Hérzégovine crest
Bosnie Hérzégovine
BIH
Italie crest
Italie
ITA