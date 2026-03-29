Le match Bosnie-Italie rapporte 30 millions : les chiffres de la FIGC

La qualification pour la prochaine Coupe du monde, l'honneur, la joie pour les générations qui n'ont pas encore pu voir le maillot bleu à une Coupe du monde ? Bien sûr, mais au-delà de cela, le match Bosnie-Italie, prévu mardi 31 mars à partir de 20 h 45, a une importance bien, bien plus grande encore.





C'est une question de comptes et de bilans ; après tout, le football est une industrie et les fédérations doivent elles aussi respecter certaines limites. La FIGC a clôturé son dernier bilan sur un déficit, mais les estimations, comme l'a également réaffirmé le président Gravina, changeront selon que l'équipe se qualifie ou non pour la Coupe du monde.





Mais quelle est la valeur économique du match Bosnie-Italie pour l'Italie ? Le chiffre, mis en avant par la Gazzetta dello Sport, s'élève à environ 30 millions.