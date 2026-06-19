Le Maroc met en péril le rêve écossais lors de la soirée la plus importante depuis des décennies

Ces derniers jours, les rues animées de Boston n’ont pas seulement vibré pour le football : c’est un véritable festival national écossais qui a traversé l’Atlantique. Des milliers de supporters arborant les couleurs de l’« Armée du tartan » ont transformé la ville américaine en une version miniature de Glasgow et d’Édimbourg, répandant une atmosphère d’enthousiasme et de joie partout où ils passaient.

Au cœur de ces festivités, joueurs et supporters restent concentrés sur l’essentiel : la mission reste incomplète. La victoire face à Haïti a certes déclenché l’euphorie, mais elle n’a offert qu’une nouvelle opportunité de disputer un match qui pourrait marquer l’histoire récente du football écossais. Prochain obstacle : le Maroc, non pas un simple adversaire, mais un véritable test qui pourrait sceller le destin d’une génération.

Depuis plusieurs semaines, la ville s’est approprié l’identité écossaise : les fans ont investi les places, les bars et les artères, faisant résonner dans l’air les chants traditionnels venus du nord de la Grande-Bretagne.

Cette effervescence collective évoque le célèbre « garçon au ballon » des bandes dessinées écossaises, ce gamin qui rêvait d’inscrire le but victorieux en finale de Coupe du monde à chaque coup de pied donné dans un ballon — ou même une canette vide — comme le rappelle la BBC.

Aujourd’hui, des milliers d’Écossais vivent ce rêve, mais sur la pelouse et non plus seulement dans l’imaginaire. Reste que, sur un terrain, les beaux rêves ne suffisent pas : les grands matchs se gagnent par la performance et la capacité à dompter les adversaires les plus coriaces, non par les émotions seules.