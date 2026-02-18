Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, s'exprime sur les réactions « totalement injustifiées et injustes » suscitées par son refus de signer un autographe à un chasseur d'autographes devant le stade Emirates

Arteta était accompagné de sa femme au moment de la rencontre, un facteur qu'il a souligné comme étant la principale raison pour laquelle il a décidé de garder sa vitre fermée. S'exprimant à ce sujet, le manager d'Arsenal a fait part de sa frustration quant à la manière dont ce moment a été présenté par les médias et les spectateurs.

« J'essaie toujours d'être très respectueux », a-t-il déclaré. « J'adore signer des autographes et prendre des photos autant que possible. Je pense que cela fait partie de notre rôle. Mais il y a certaines choses en matière de sécurité que nous devons respecter. Et surtout lorsque certaines personnes le font, elles ne le font pas pour les bonnes raisons. Nous avons d'autres exemples. La dernière fois que ma femme était là, ce qui a été rapporté dans les médias était totalement faux et injuste. Mais c'est ainsi. »

Le responsable des Gunners s'est empressé de souligner que ses actions ne découlaient pas d'un manque d'appréciation pour les supporters, mais plutôt d'un strict respect des mesures de sécurité du club. Arsenal a mis à jour ses protocoles de sécurité il y a trois ans, conseillant explicitement aux joueurs et au personnel d'encadrement d'éviter de baisser les vitres de leur voiture lorsqu'ils sont approchés par des foules dans des zones non sécurisées. Arteta a suggéré que le fait d'être coincé dans un véhicule rend les personnalités de premier plan particulièrement vulnérables aux comportements imprévisibles du public.

« Je préfère parler des autres personnes incroyables qui viennent sincèrement parce qu'elles veulent avoir cette interaction. Et je pense que tout le monde me connaît, sait à quel point je suis heureux de faire cela », a ajouté Arteta, défendant sa réputation de manager parmi les plus engageants de la Premier League.