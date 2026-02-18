Getty Images Sport
Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, s'exprime sur les réactions « totalement injustifiées et injustes » suscitées par son refus de signer un autographe à un chasseur d'autographes devant le stade Emirates
Arteta refuse une demande d'autographe
Alors qu'il profitait d'une soirée relativement calme sur la ligne de touche, Arteta a vécu un moment de confusion en sortant de l'Emirates Stadium. En se dirigeant vers sa voiture et dans les rues environnantes, il s'est rapidement retrouvé coincé dans un trafic dense.
Ce retard l'a exposé à l'attention des fans qui traînaient encore dans les environs. Un supporter s'est approché du véhicule d'Arteta pour lui demander un autographe sur un maillot, prétendant que c'était pour son fils.
Sa demande est toutefois restée lettre morte, le manager d'Arsenal ayant choisi de ne pas baisser sa vitre ni de prendre un stylo. Le supporter a persisté, essayant d'attirer l'attention d'Arteta alors que celui-ci avançait lentement dans la file de voitures, mais la rencontre s'est terminée de manière unilatérale, laissant le supporter les mains vides.
Arteta donne sa version des faits
Arteta était accompagné de sa femme au moment de la rencontre, un facteur qu'il a souligné comme étant la principale raison pour laquelle il a décidé de garder sa vitre fermée. S'exprimant à ce sujet, le manager d'Arsenal a fait part de sa frustration quant à la manière dont ce moment a été présenté par les médias et les spectateurs.
« J'essaie toujours d'être très respectueux », a-t-il déclaré. « J'adore signer des autographes et prendre des photos autant que possible. Je pense que cela fait partie de notre rôle. Mais il y a certaines choses en matière de sécurité que nous devons respecter. Et surtout lorsque certaines personnes le font, elles ne le font pas pour les bonnes raisons. Nous avons d'autres exemples. La dernière fois que ma femme était là, ce qui a été rapporté dans les médias était totalement faux et injuste. Mais c'est ainsi. »
Le responsable des Gunners s'est empressé de souligner que ses actions ne découlaient pas d'un manque d'appréciation pour les supporters, mais plutôt d'un strict respect des mesures de sécurité du club. Arsenal a mis à jour ses protocoles de sécurité il y a trois ans, conseillant explicitement aux joueurs et au personnel d'encadrement d'éviter de baisser les vitres de leur voiture lorsqu'ils sont approchés par des foules dans des zones non sécurisées. Arteta a suggéré que le fait d'être coincé dans un véhicule rend les personnalités de premier plan particulièrement vulnérables aux comportements imprévisibles du public.
« Je préfère parler des autres personnes incroyables qui viennent sincèrement parce qu'elles veulent avoir cette interaction. Et je pense que tout le monde me connaît, sait à quel point je suis heureux de faire cela », a ajouté Arteta, défendant sa réputation de manager parmi les plus engageants de la Premier League.
Arteta se sent « exposé » par la technologie
À l'ère moderne des smartphones, chaque interaction est enregistrée et diffusée dans le monde entier en quelques secondes. Arteta a évoqué le sentiment d'être « exposé » lorsque les fans entourent son véhicule personnel pendant son trajet de retour à la maison. « Mais il y a des moments et des contextes où ce n'est pas le cas. Et là, nous avons besoin de quelqu'un pour nous protéger, sinon nous sommes exposés, nous ne pouvons pas sortir de notre voiture et nous ne nous sentons pas très à l'aise. Mais c'est tout. Je prends ça comme ça vient », a-t-il expliqué.
La hiérarchie d'Arsenal a toujours soutenu son personnel dans ces situations, privilégiant la sécurité plutôt que l'image d'une occasion manquée de signer un autographe. En soulignant la présence de sa femme, Arteta a déplacé l'attention sur la protection de sa famille, une position qui a divisé les fidèles des Gunners.
Maintenir une connexion authentique
Malgré les réactions « injustes », Arteta a insisté sur le fait qu'il restait déterminé à entretenir des relations positives avec les supporters qui traitent le personnel avec un respect sincère. Il reste l'une des figures les plus populaires du club depuis qu'il l'a ramené dans la course au titre, mais il estime clairement qu'une ligne a été franchie lors de cet incident spécifique survenu dimanche soir. Le manager semble désireux de dépasser la controverse et de se concentrer sur les objectifs sportifs du club, qui doit faire face à un calendrier chargé.
En fin de compte, l'explication ferme de l'Espagnol rappelle la dynamique complexe qui existe entre les athlètes d'élite et le public. Alors que la vidéo continue de circuler, le débat sur l'étiquette des supporters et la vie privée des joueurs reste un sujet brûlant dans les couloirs de l'Emirates. Pour Arteta, la priorité reste claire : protéger sa famille et suivre les consignes de sécurité établies par le club, indépendamment du bruit généré sur les réseaux sociaux par des collectionneurs ou des spectateurs mécontents.
