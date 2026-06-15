Le Lion et le Soleil… Des manifestations virulentes secouent l’Iran pendant la Coupe du monde

L'équipe nationale iranienne a tenu sa première séance d'entraînement sur le sol américain, en préparation pour son match d'ouverture de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande, prévu mardi à l'aube.

Selon le journal Mundo Deportivo, la séance s’est déroulée à Los Angeles sous haute surveillance policière, tandis que des manifestants, favorables ou hostiles à la sélection iranienne, se faisaient entendre devant le centre d’entraînement.

La séance s’est déroulée au cœur d’un face-à-face tendu entre soutiens et détracteurs de la sélection iranienne.

Plus de dix personnes ont brandi des drapeaux américains pour dénoncer la présence de la sélection iranienne dans la compétition.

L’un d’eux, nommé Tirdoid, a déclaré à l’agence de presse espagnole : « L’Iran ne sera pas sur le terrain demain. C’est l’équipe de Mojtaba Khamenei. »

Les manifestants ont scandé des slogans tels que « Ce n’est pas l’équipe nationale iranienne ».