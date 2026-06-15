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Le Lion et le Soleil… Des manifestations virulentes secouent l’Iran pendant la Coupe du monde

Iran vs Nouvelle-Zélande
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É.-U.

L'équipe nationale iranienne a tenu sa première séance d'entraînement sur le sol américain, en préparation pour son match d'ouverture de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande, prévu mardi à l'aube.

Selon le journal Mundo Deportivo, la séance s’est déroulée à Los Angeles sous haute surveillance policière, tandis que des manifestants, favorables ou hostiles à la sélection iranienne, se faisaient entendre devant le centre d’entraînement.

La séance s’est déroulée au cœur d’un face-à-face tendu entre soutiens et détracteurs de la sélection iranienne.

Plus de dix personnes ont brandi des drapeaux américains pour dénoncer la présence de la sélection iranienne dans la compétition.

L’un d’eux, nommé Tirdoid, a déclaré à l’agence de presse espagnole : « L’Iran ne sera pas sur le terrain demain. C’est l’équipe de Mojtaba Khamenei. »

Les manifestants ont scandé des slogans tels que « Ce n’est pas l’équipe nationale iranienne ».

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    Le drapeau « au lion et au soleil », emblème de l’identité civile iranienne avant 1979.

    « Cette équipe est celle du régime, pas la nôtre, affirme Bahar, membre de la communauté iranienne présente dans les tribunes. Ils ont détourné notre nom et notre force ; ce maillot ne nous représente pas. »

    La jeune femme précise qu’elle sera présente lors de la rencontre de demain afin de mettre en lumière la situation politique en Iran, brandissant le drapeau « du lion et du soleil », emblème de l’identité civile iranienne avant 1979, aujourd’hui adopté par les partisans de réformes et d’une plus grande ouverture sociale.

    De l’autre côté de la ligne de protestation, un autre supporter exhibait avec fierté le drapeau iranien actuel.

    Interrogé par l’agence de presse espagnole, il déclare : « L’Iran n’est pas parfait. J’ai moi-même beaucoup de critiques à formuler, mais je ne veux pas entendre des gens réclamer la mort des minorités ethniques. »

    À l’intérieur du stade, Farah, un jeune supporter d’origine iranienne, se dit très fier de voir ses compatriotes participer à la Coupe du monde.

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