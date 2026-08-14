Le joyau du Barça vole la vedette à Flick

Les périodes de préparation du Barça révèlent toujours de nouveaux noms et des joueurs issus de l'académie du club, qui débutent peut-être les préparatifs loin des projecteurs, avant de parvenir progressivement à se faire une place dans les plans de l'entraîneur.

L'été dernier, par exemple, Dro et Jofre Torrents ont réussi à passer plusieurs tests, à l'issue desquels ils sont arrivés au coup d'envoi de la saison officielle au sein du groupe habituel de l'équipe première.

Le journal Sport a indiqué : « Un mois complet après le lancement de la période de préparation actuelle du Barça, plusieurs joueurs de l'académie du club travaillent encore sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick. »

Parmi eux figurent Orian Goren et Ibrima Toncara. Les deux joueurs, nés respectivement en 2009 et 2010, comptent parmi les plus grands talents sur lesquels l'institution catalane place de grands espoirs, parmi tous les joueurs formés dans les coulisses de La Masia.

À la fin de la saison, les joueurs ont été informés qu'ils devaient rejoindre les entraînements de l'équipe première à partir du mois de juillet.

Quant à Goren, sa saison s'est achevée tardivement. Non seulement il a participé jusqu'aux dernières étapes de la Ligue des champions avec l'équipe de Pol Planas, mais il a poursuivi son activité avant le début de ses vacances en rejoignant l'équipe dans les compétitions de la Coupe de Catalogne.