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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

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Le joyau du Barça vole la vedette à Flick

LaLiga
FC Barcelone
H. Flick
O. Goren
Espagne

Les périodes de préparation du Barça révèlent toujours de nouveaux noms et des joueurs issus de l'académie du club, qui débutent peut-être les préparatifs loin des projecteurs, avant de parvenir progressivement à se faire une place dans les plans de l'entraîneur. 

L'été dernier, par exemple, Dro et Jofre Torrents ont réussi à passer plusieurs tests, à l'issue desquels ils sont arrivés au coup d'envoi de la saison officielle au sein du groupe habituel de l'équipe première. 

Le journal Sport a indiqué : « Un mois complet après le lancement de la période de préparation actuelle du Barça, plusieurs joueurs de l'académie du club travaillent encore sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick. »

Parmi eux figurent Orian Goren et Ibrima Toncara. Les deux joueurs, nés respectivement en 2009 et 2010, comptent parmi les plus grands talents sur lesquels l'institution catalane place de grands espoirs, parmi tous les joueurs formés dans les coulisses de La Masia.

À la fin de la saison, les joueurs ont été informés qu'ils devaient rejoindre les entraînements de l'équipe première à partir du mois de juillet.

Quant à Goren, sa saison s'est achevée tardivement. Non seulement il a participé jusqu'aux dernières étapes de la Ligue des champions avec l'équipe de Pol Planas, mais il a poursuivi son activité avant le début de ses vacances en rejoignant l'équipe dans les compétitions de la Coupe de Catalogne.

  • imago-sport-1080669171.jpgDeFodi Images

    Gyökeres contraint d'écourter ses vacances

    Oriòl a dû écourter sa période de vacances, mais pour une heureuse raison : aux côtés d'Ibrima, il faisait partie des joueurs les plus jeunes sous la direction de l'entraîneur allemand le 13 juillet, lorsqu'ils ont passé les examens médicaux.

    C'était une occasion en or pour ce jeune joueur, arrivé à Barcelone en 2022, et qui réside déjà à La Masia depuis plusieurs mois, un environnement idéal où il respire le football sous tous ses aspects, tout en poursuivant sa formation académique dans un cadre propice à son développement.

    Oriòl a continué de franchir les différentes étapes au fil des dernières semaines, et après le retour du stage d'entraînement en Angleterre est venue la première vague de coupes, avec le passage d'Ibrahim Diarra, Àlex González et Óscar Gistau dans les rangs du Barça Atlètic.

    Quant à Oriòl, il est resté dans l'atmosphère de l'équipe première et s'est rendu le week-end dernier en Italie pour participer au tournoi triangulaire de la ville d'Udine, où il a disputé 30 minutes face à l'Udinese, après avoir déjà joué une demi-heure face à Birmingham.

    Ce fut une expérience idéale et une occasion importante d'acquérir de l'expérience pour un joueur qui, comme nous l'avons mentionné, vient tout juste de fêter ses dix-sept ans, mais qui joue avec une maturité remarquable, dispose d'une vision du jeu singulière et affiche une audace dans son jeu qui font de lui un joueur à part.

    • Publicité
  • imago-sport-1080669277.jpgDeFodi Images

    Jorren continue d'accumuler de l'expérience

    Après son retour d'Italie, Jofre continue d'acquérir de l'expérience aux côtés de Flick. L'idée, ou la feuille de route établie pour lui, est qu'il soit un élément important cette saison avec le Barça Atlètic sous la direction de Belletti, avec la possibilité de jouer également avec l'équipe des jeunes pour disputer la Ligue des champions des jeunes.

    La situation sera évaluée au cours de la saison, mais il est certain que Flick le garde sous surveillance, et il ne faut pas exclure la possibilité de voir le joueur faire ses débuts avec l'équipe première durant la saison.

    Pour le moment, Oriol poursuit son travail acharné, exploite au mieux l'opportunité qui lui a été offerte et donne à Flick de plus en plus de raisons de ne pas le quitter des yeux et de ne pas l'écarter de ses plans.

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