Pep Guardiola n'a jamais caché qu'il était un grand admirateur de Phil Foden. Dès 2019, alors que Foden venait à peine de faire son entrée sur la scène du grand football, il le qualifiait déjà de « joueur le plus talentueux que j'aie jamais vu au cours de ma carrière d'entraîneur ».
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« Le joueur le plus proche » de Lionel Messi, en pleine crise de forme : l'élève modèle de Pep Guardiola risque un double réveil difficile
Mais qu'en est-il de Lionel Messi, pourrait-on se demander ? Fin novembre, l'entraîneur de Manchester City avait une comparaison éloquente à ce sujet : « Il a été brillant tout au long de la saison », a déclaré Guardiola à propos de Foden, âgé de 25 ans. « Je me souviens d'un joueur que j'ai entraîné à Barcelone, qui arrivait dans la surface de réparation et tirait depuis l'extérieur. C'est le joueur qui lui ressemble le plus que j'aie jamais vu.»
Ces propos ont semblé stimuler Foden. Ils sont en effet tombés à un moment où l’ailier offensif entamait la meilleure phase de sa saison actuelle. En l’espace de quatre matchs de championnat, tous remportés par City, Foden a inscrit six buts et délivré une passe décisive.
Certes, Guardiola a laissé Foden jouer les 90 minutes lors des quatre matchs de Premier League suivants, mais depuis, on constate un net changement. Foden a été aligné douze fois depuis lors et est resté sans marquer pendant 13 rencontres. Il a inscrit son dernier but à la fin de la série mentionnée, le 14 décembre.
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Phil Foden est en grande difficulté à Manchester City
Foden est en pleine perte de vitesse, et cela remonte en gros au début de l'année. Depuis début janvier, il n'a plus disputé un match dans son intégralité. Sur les 20 rencontres disputées par City en 2026, il n'a pas été titulaire dans la moitié d'entre elles (six fois sur le banc, quatre fois dans l'effectif sans entrer en jeu).
Fait marquant : depuis un certain temps déjà, Guardiola mise sur d'autres joueurs lors des matchs importants. Lors de la récente défaite 0-3 en Ligue des champions contre le Real Madrid, Foden a regardé les 90 minutes depuis le banc, tout comme en février contre Liverpool.
Guardiola ne serait bien sûr pas Guardiola s'il ne balayait pas d'une manière typique les nombreuses questions de la presse anglaise concernant Foden. « Je n'ai zéro, zéro, zéro doute sur Phil », a déclaré l'Espagnol il y a quelques semaines. « Il doit simplement se concentrer sur le football et aller à la pêche. S'il fait cela, Phil sera de retour. Il n'y a pas encore 20 siècles qu'il était le meilleur joueur de la Premier League. »
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Phil Foden rencontre des difficultés au sein de l'équipe nationale anglaise
Ce n'est pas faux, mais dans le sport de haut niveau, près de deux ans peuvent facilement sembler une éternité. Lors du titre remporté en 2023/24, Foden a été le joueur le plus en vue de l'équipe de Guardiola avec 19 buts et 8 passes décisives en 35 matchs ; le titre de meilleur joueur de la ligue qu'il a reçu était amplement mérité.
Mais si l'on prend du recul, la carrière de Foden a depuis connu un léger déclin. Certes, il a été titulaire sous les ordres du sélectionneur national Gareth Southgate lors de la campagne menant à la finale de l'Euro, mais il n'a pas marqué le moindre but. Avec les Three Lions, les choses ne semblent de toute façon pas vraiment fonctionner pour Foden.
Il compte désormais 47 sélections à son actif. Compte tenu de sa qualité et de son rendement habituel, ses quatre buts et dix passes décisives (seulement trois contributions à des buts lors des grands tournois) sont toutefois tout simplement maigres. Sur la scène internationale, Foden n’a que rarement réussi à reproduire ses performances de Manchester.
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Jusqu'à présent, Thomas Tuchel n'a sélectionné Foden que deux fois
Sa période de disette actuelle tombe donc mal à ce sujet. Alors que Southgate et Guardiola lui ont toujours accordé une grande confiance, le sélectionneur national Thomas Tuchel a jusqu’à présent adopté une approche quelque peu différente. Il n’a convoqué Foden que pour deux de ses cinq stages de préparation.
Après l'avoir écarté trois fois de suite, Tuchel a réintégré Foden dans le groupe en novembre et lui a promis un « rôle central ». Mais lors des deux matchs contre la Serbie et l'Albanie, il n'a joué que 53 minutes sur les 180 possibles, en tant que remplaçant.
Tuchel considère en outre Foden comme un numéro 10 et non comme un ailier. La concurrence est toutefois rude au centre de l'attaque. Dès qu'il sera de nouveau en forme, Jude Bellingham devrait y avoir sa place pour la Coupe du monde à venir, tout comme Morgan Rogers. Eberechi Eze est également toujours en lice.
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Guardiola s'est trompé dans ses prévisions concernant Foden
En parlant de concurrence : Foden en a bien sûr aussi à ManCity. Et cela, contrairement à ce qu'avait prédit Guardiola autrefois. « C'est le seul joueur qui ne doit en aucun cas être vendu. Pas même pour 500 millions d'euros », écrivait Pep en 2019 dans son livre « Pep's City : The Making of a Superteam », avant d'ajouter : « Phil ne va nulle part. Il est Manchester City. Nous ne recruterons personne pour le remplacer. »
C'était pour le moins un mensonge. En effet, plusieurs joueurs occupant un poste assez similaire à celui de Foden ont rejoint le club : Ferran Torres (2020), Jack Grealish (2021), Jeremy Doku (2023), Savinho (2024) et, plus récemment, Rayan Cherki (2025) ainsi qu'Antoine Semenyo (2026). La saison dernière déjà, il n’était plus dans le onze de départ lors de 23 de ses 49 matches officiels.
Le reste de la saison, même si elle ne peut plus apporter de trophées à City qu’en Coupe d’Angleterre et en Coupe de la Ligue – le club ayant probablement déjà perdu toute chance de remporter le titre de champion et la Ligue des champions –, sera donc décisif pour Foden. Il peut s’estimer heureux que Guardiola lui reste favorable, même s’il a perdu de son importance au sein de l’équipe depuis plusieurs semaines.
« C'est mon fils, c'est notre fils », a déclaré l'Espagnol. « Il reviendra petit à petit. Nous essayons de le protéger et de le ramener à son meilleur niveau. Dans une carrière de huit ou neuf ans, il y a parfois des hauts et des bas. C'est aussi simple que cela. Je ne serai pas celui qui doutera de la qualité de Phil et de son importance. »
Phil Foden : statistiques de performance à Manchester City
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons jaunes-rouges 359 110 66 16 1