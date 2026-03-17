« Le joueur le plus proche » de Lionel Messi, en pleine crise de forme : l'élève modèle de Pep Guardiola risque un double réveil difficile

Mais qu'en est-il de Lionel Messi, pourrait-on se demander ? Fin novembre, l'entraîneur de Manchester City avait une comparaison éloquente à ce sujet : « Il a été brillant tout au long de la saison », a déclaré Guardiola à propos de Foden, âgé de 25 ans. « Je me souviens d'un joueur que j'ai entraîné à Barcelone, qui arrivait dans la surface de réparation et tirait depuis l'extérieur. C'est le joueur qui lui ressemble le plus que j'aie jamais vu.»

Ces propos ont semblé stimuler Foden. Ils sont en effet tombés à un moment où l’ailier offensif entamait la meilleure phase de sa saison actuelle. En l’espace de quatre matchs de championnat, tous remportés par City, Foden a inscrit six buts et délivré une passe décisive.

Certes, Guardiola a laissé Foden jouer les 90 minutes lors des quatre matchs de Premier League suivants, mais depuis, on constate un net changement. Foden a été aligné douze fois depuis lors et est resté sans marquer pendant 13 rencontres. Il a inscrit son dernier but à la fin de la série mentionnée, le 14 décembre.