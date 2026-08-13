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Le héros du match, Desire Doue, vise à tout gagner avec le PSG après le succès en Supercoupe
Doue s’offre un trophée européen
L’attaquant français de 21 ans Doue s’est révélé être l’homme du match pour le PSG lorsque le club parisien a battu Villa 2-1 en Supercoupe de l’UEFA au Stade Louis-II. Doue a offert l’ouverture du score à Khvicha Kvaratskhelia avant de conclure d’un sang-froid remarquable du pied gauche, à la 63e minute, un ballon en profondeur précis d’Ousmane Dembele. Cette victoire permet au géant français de devenir seulement la quatrième équipe de l’histoire à conserver le titre de la Supercoupe deux années de suite.
- AFP
Le héros du match réclame des trophées
Le jeune joueur a signé une performance remarquable en devenant le premier joueur depuis 2015 à inscrire à la fois un but et une passe décisive lors d'une même rencontre de Supercoupe.
S'exprimant auprès de Canal+ après la remise du trophée, l'attaquant a exposé l'immense ambition de l'effectif sous les ordres de Luis Enrique : « L'état d'esprit que nous avons, c'est de toujours gagner, d'être aussi compétitifs que possible. Nous sommes très heureux. Au retour des vacances, nous savions que ce ne serait pas facile, mais nous avons mis les choses en place ce soir. L'objectif, avant tout, est de tout gagner cette année. »
De son côté, le gardien Matvey Safonov, auteur de trois arrêts décisifs, a salué la préparation mentale de son équipe via les médias du club : « C'est comme d'habitude. C'est très bien, au début de la saison, d'avoir un titre. Nous ne nous sommes pas beaucoup entraînés, mais je pense que nous avons montré que nous étions prêts pour la saison. »
Enrique rejoint le cercle fermé des grands entraîneurs
Conserver cette couronne renforce encore la domination européenne du PSG après une moisson de cinq trophées lors de la campagne 2025-2026. Cette victoire a également permis à Luis Enrique de rejoindre un groupe très fermé d'entraîneurs, en devenant seulement le troisième coach à soulever le trophée de la Supercoupe à trois reprises, après Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Prendre de l'élan dès le début de saison envoie un message clair : la profondeur d'effectif et la puissance financière du champion en titre restent inégalées.
- AFP
Le Trophée des champions attend
Le PSG a une occasion immédiate d’ajouter un trophée à son palmarès lorsqu’il affrontera Lens lors du Trophée des champions ce week-end. Les hommes d’Enrique entameront ensuite la défense de leur titre en Ligue 1 à domicile face à Rennes la semaine suivante. Un calendrier chargé en début de saison mettra à l’épreuve la condition physique des joueurs clés, qui ne sont revenus que récemment de leur pause estivale.
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