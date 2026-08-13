Le jeune joueur a signé une performance remarquable en devenant le premier joueur depuis 2015 à inscrire à la fois un but et une passe décisive lors d'une même rencontre de Supercoupe.

S'exprimant auprès de Canal+ après la remise du trophée, l'attaquant a exposé l'immense ambition de l'effectif sous les ordres de Luis Enrique : « L'état d'esprit que nous avons, c'est de toujours gagner, d'être aussi compétitifs que possible. Nous sommes très heureux. Au retour des vacances, nous savions que ce ne serait pas facile, mais nous avons mis les choses en place ce soir. L'objectif, avant tout, est de tout gagner cette année. »

De son côté, le gardien Matvey Safonov, auteur de trois arrêts décisifs, a salué la préparation mentale de son équipe via les médias du club : « C'est comme d'habitude. C'est très bien, au début de la saison, d'avoir un titre. Nous ne nous sommes pas beaucoup entraînés, mais je pense que nous avons montré que nous étions prêts pour la saison. »