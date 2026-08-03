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Le héros cap-verdien de la Coupe du monde, Vozinha, arrive enfin au Chili pour finaliser son transfert à Colo-Colo
Le gardien vétéran atterrit à Santiago
Colo-Colo a officiellement annoncé le recrutement du gardien de 40 ans Josimar Evora Dias, mieux connu sous le nom de Vozinha, le 24 juillet en provenance de Chaves, club de deuxième division portugaise. Cependant, une série de problèmes de documentation et de questions personnelles a retardé son arrivée à trois reprises, suscitant des inquiétudes au sein de la direction. Le gardien vétéran a finalement atterri à l’aéroport de Santiago dimanche soir et a été accueilli par des centaines de supporters bruyants munis de drapeaux, de banderoles et de tambours.
- ZUMA Press Wire
Vozinha salue ses nouveaux supporters
À son arrivée au Chili, le héros cap-verdien de la Coupe du monde 2026 a exprimé sa gratitude pour la patience dont ont fait preuve les fidèles supporters de Colo-Colo, qui attendaient son arrivée.
Comme l’ont rapporté des journalistes locaux au Chili, Vozinha a fait part de son enthousiasme : « Je suis très heureux d’être ici. Et je veux remercier les supporters pour la patience dont ils ont fait preuve en m’attendant. Rendez-vous au stade Monumental. »
Le titre national et la Libertadores en ligne de mire
La performance de Vozinha, qui a réussi à garder sa cage inviolée face à l’Espagne, future championne, lors de la Coupe du monde, a propulsé sa notoriété et lui a valu des dizaines de millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. La Fédération chilienne de football a même spécialement modifié son règlement sur les maillots pour l’autoriser à porter son surnom, « Vozinha ». L’arrivée du gardien devrait aider le leader du championnat à décrocher le titre et renforcer ses ambitions continentales en Copa Libertadores la saison prochaine.
S’adressant à The Associated Press, le supporter du club Marcos Antonio Barrera a partagé son enthousiasme : « Je suis enthousiaste. Et si Colo Colo gagne le titre, l’an prochain il y aura la Copa Libertadores, ce qui rend tout cela encore plus excitant pour tout le Chili et l’Amérique du Sud. »
Pendant ce temps, un autre supporter, Sebastian Paredes, a ajouté avec espoir : « La famille Colo Colo et tout le Chili attendent cela avec impatience. Maintenant, il doit gagner sa place à Colo Colo grâce à son talent, son dévouement, son travail acharné, son engagement, et en convainquant les supporters. Espérons qu’il sera une grande recrue et qu’il aidera à mettre le Chili sur la carte. »
- Anadolu Agency
Calendrier médical et séances d’entraînement
Vozinha doit passer sa visite médicale lundi avant de signer un contrat initial de six mois, assorti d’une option pour le prolonger de 12 mois supplémentaires. La direction de Colo-Colo prévoit de présenter officiellement le gardien au public mardi, en marge de son premier entraînement. Cette signature devrait encore consolider la domination du club en tête de la Primera División chilienne avant des rendez-vous cruciaux lors de la seconde moitié de saison.
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