La performance de Vozinha, qui a réussi à garder sa cage inviolée face à l’Espagne, future championne, lors de la Coupe du monde, a propulsé sa notoriété et lui a valu des dizaines de millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. La Fédération chilienne de football a même spécialement modifié son règlement sur les maillots pour l’autoriser à porter son surnom, « Vozinha ». L’arrivée du gardien devrait aider le leader du championnat à décrocher le titre et renforcer ses ambitions continentales en Copa Libertadores la saison prochaine.

S’adressant à The Associated Press, le supporter du club Marcos Antonio Barrera a partagé son enthousiasme : « Je suis enthousiaste. Et si Colo Colo gagne le titre, l’an prochain il y aura la Copa Libertadores, ce qui rend tout cela encore plus excitant pour tout le Chili et l’Amérique du Sud. »

Pendant ce temps, un autre supporter, Sebastian Paredes, a ajouté avec espoir : « La famille Colo Colo et tout le Chili attendent cela avec impatience. Maintenant, il doit gagner sa place à Colo Colo grâce à son talent, son dévouement, son travail acharné, son engagement, et en convainquant les supporters. Espérons qu’il sera une grande recrue et qu’il aidera à mettre le Chili sur la carte. »