AFP
Traduit par
Le groupe de supporters de Liverpool réclame des réponses sur le projet d’investissement de Jeff Bezos
Les supporters cherchent des réponses au sujet de l’investissement proposé par Bezos
Le groupe de supporters Spirit of Shankly (SoS) a écrit à Liverpool pour exiger des éclaircissements concernant l'actionnariat du club et son futur contrôle, selon ESPN. Cette démarche fait suite à de nombreuses informations selon lesquelles un consortium impliquant le fondateur d'Amazon Bezos se rapproche de l'acquisition d'une participation minoritaire significative. Les supporters veulent des réponses immédiates sur la manière dont la vente proposée de 30 % affectera, à terme, les opérations footballistiques à Anfield. Ils ont officiellement demandé une réunion urgente avec les dirigeants du club afin de discuter des possibles changements au sein de la direction.
- AFP
Spirit of Shankly exige des éclaircissements sur le contrôle
SoS insiste sur le fait que la protection des valeurs fondamentales du club reste sa priorité absolue au milieu des spéculations en cours sur un rachat. Le groupe est profondément préoccupé par la manière dont les nouveaux investisseurs pourraient influencer les décisions majeures.
« Nous avons réitéré que, compte tenu des événements qui ont conduit au rachat du club par FSG (Fenway Sports Group), l’identité de son propriétaire et la manière dont il le contrôle, en faisant passer les intérêts du LFC et de ses supporters en premier, sont fondamentales pour nous tous », peut-on lire dans un communiqué du groupe de supporters.
« Le dernier rapport faisant état d’une vente de 30 % et du consortium mis en place pour l’acheter est important. La propriété et la garde de notre club sont primordiales pour SoS et pour tous les supporters.
« Nous avons été témoins de ventes similaires dans d’autres clubs, qui ont entraîné des changements notables dans la gestion de ce club et dans ses opérations footballistiques, conduisant à des décisions et des comportements que beaucoup ne voudraient pas voir à Liverpool. »
Le consortium affiche une immense richesse, mais manque d’expérience
Bezos affiche une fortune personnelle estimée à 210 milliards de livres sterling et possède notamment The Washington Post et Blue Origin. Cependant, le troisième homme le plus riche du monde n’a aucune expérience préalable dans l’investissement au sein d’une équipe sportive, malgré de précédents liens avec des franchises de NFL.
Il fait partie d’un groupe d’investissement très en vue, qui comprend le cofondateur de Facebook Eduardo Saverin. Amit Bhatia, le gendre du magnat indien de l’acier Lakshmi Mittal, dirige actuellement le consortium. Bhatia est le seul acteur majeur du groupe à avoir une expérience dans la gestion d’une entreprise sportive. Il a récemment quitté ses fonctions de copropriétaire et de directeur de Queens Park Rangers après 18 ans.
- Getty Images Sport
En attendant des réponses de la direction de FSG
La société mère de Liverpool, FSG, s’est toujours montrée ouverte à des investissements extérieurs. La valeur du club est passée en flèche, des 300 millions de livres sterling déboursés en 2010 à environ 4,5 milliards de livres sterling aujourd’hui. FSG a confirmé le mois dernier qu’un consortium dirigé par Bhatia avait exprimé son intérêt pour réaliser un investissement minoritaire stratégique. Les supporters attendent désormais une réponse officielle concernant des sièges au conseil d’administration et l’influence associée avant qu’un accord ne soit officiellement conclu.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles