SoS insiste sur le fait que la protection des valeurs fondamentales du club reste sa priorité absolue au milieu des spéculations en cours sur un rachat. Le groupe est profondément préoccupé par la manière dont les nouveaux investisseurs pourraient influencer les décisions majeures.

« Nous avons réitéré que, compte tenu des événements qui ont conduit au rachat du club par FSG (Fenway Sports Group), l’identité de son propriétaire et la manière dont il le contrôle, en faisant passer les intérêts du LFC et de ses supporters en premier, sont fondamentales pour nous tous », peut-on lire dans un communiqué du groupe de supporters.

« Le dernier rapport faisant état d’une vente de 30 % et du consortium mis en place pour l’acheter est important. La propriété et la garde de notre club sont primordiales pour SoS et pour tous les supporters.

« Nous avons été témoins de ventes similaires dans d’autres clubs, qui ont entraîné des changements notables dans la gestion de ce club et dans ses opérations footballistiques, conduisant à des décisions et des comportements que beaucoup ne voudraient pas voir à Liverpool. »