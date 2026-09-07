Seskim Photo TR
Traduit par
« Le genre de passe décisive qu’on verrait de Messi ! » : Dusan Vlahovic encense Orkun Kokcu après ses exploits dans le derby
Beşiktaş décroche une sensationnelle victoire dans le derby
Besiktas a réussi une fantastique remontée en seconde période pour battre son grand rival Fenerbahçe 2-1 à Kadiköy lors de la quatrième journée de la saison de Trendyol Süper Lig. Cette victoire a offert aux visiteurs le droit de se vanter dans le premier derby d’Istanbul de la campagne.
Fenerbahçe a pris l’avantage à la 26e minute par l’intermédiaire de son capitaine Milan Skriniar, mais Besiktas a égalisé 12 minutes plus tard grâce à Ridvan Yilmaz.
Dusan Vlahovic a complété la remontée à la 73e minute, en inscrivant le but décisif pour sceller un mémorable succès à l’extérieur.
- Getty Images Sport
Vlahovic encense Kokcu, « à la Messi »
S’exprimant après sa première apparition dans un derby du football turc, Vlahovic s’est réjoui du résultat tout en réservant des éloges particuliers à la passe décisive capitale du capitaine Orkun Kokcu.
« Orkun Kokcu est une star de classe mondiale », a déclaré Vlahovic après le match. « Grâce à lui, je marque beaucoup de buts. Il a encore délivré une passe décisive fantastique ce soir, le genre de passe décisive qu’on verrait de la part de Messi. »
« J’ai de la chance d’avoir l’occasion de jouer à ses côtés », a ajouté l’attaquant. « Même si j’ai marqué, cela n’aurait eu aucune importance si nous n’avions pas gagné le match. »
Kokcu met en avant l’altruisme de l’équipe
Kokcu a révélé qu'il avait délibérément servi Vlahovic sur le but de la victoire, malgré l'espace dont il disposait pour frapper lui-même. Le capitaine de Besiktas a salué la résilience de son équipe après avoir été menée très tôt dans le match.
« Je pouvais tirer moi-même sur le deuxième but, mais je savais que Vlahovic serait là », a expliqué Kokcu. « Vlahovic est un joueur de très haut niveau qui a faim de buts. »
« Notre moral a pris un petit coup quand nous nous sommes retrouvés menés, mais nous avons rapidement réagi, a-t-il ajouté. Nous avons montré à tout le monde que nous sommes une bonne équipe. »
- Getty Images Sport
Prendre de l’élan en Süper Lig
Ce succès à l’extérieur offre à Besiktas un coup de boost significatif au classement de la Süper Lig, alors que le club cherche à prendre de l’élan en ce début de saison.
Vlahovic a souligné qu’il travaille encore pour atteindre sa condition physique optimale et s’attend à inscrire un total de buts encore plus élevé au fil de la saison.
Besiktas va désormais se tourner vers ses prochains matches de championnat, avec l’objectif de maintenir sa belle forme après son succès dans le derby à Kadikoy.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles