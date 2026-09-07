« Le genre de passe décisive qu’on verrait de Messi ! » : Dusan Vlahovic encense Orkun Kokcu après ses exploits dans le derby

Besiktas a réussi une fantastique remontée en seconde période pour battre son grand rival Fenerbahçe 2-1 à Kadiköy lors de la quatrième journée de la saison de Trendyol Süper Lig. Cette victoire a offert aux visiteurs le droit de se vanter dans le premier derby d’Istanbul de la campagne.

Fenerbahçe a pris l’avantage à la 26e minute par l’intermédiaire de son capitaine Milan Skriniar, mais Besiktas a égalisé 12 minutes plus tard grâce à Ridvan Yilmaz.

Dusan Vlahovic a complété la remontée à la 73e minute, en inscrivant le but décisif pour sceller un mémorable succès à l’extérieur.



