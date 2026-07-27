Le fils d’Andrea Pirlo, Nicolò, a publié un message sur son profil Instagram après la polémique déclenchée par l’exclusion de son père de la liste des candidats au poste de sélectionneur de l’Italie : "Il y a des moments où la déception va au-delà d’un simple choix. Parce qu’elle ne remet pas seulement en cause une décision, mais la manière dont les personnes sont jugées.

Je sais à quel point tu aimes ce travail. Je sais à quel point tu as étudié, tout ce que tu as sacrifié et le respect que tu as toujours eu pour quiconque a partagé ton parcours. Et je sais que les valeurs dont tu as parlé ne sont pas des mots, ce sont celles avec lesquelles tu as toujours vécu.

C’est pour cela que je ressens une immense amertume. Non pas pour un banc, qui dans le sport se gagne et se perd. Mais pour le climat qui s’est créé autour d’une personne qui a toujours laissé parler son travail, sans chercher de raccourcis ni de consensus.

En tant que fils, mais aussi en tant que garçon qui rêve de se construire un avenir dans le football, tout cela fait mal. Parce que le bruit semble compter plus que la compétence, le respect et les valeurs.

Quoi qu’il arrive, une certitude ne changera jamais, je suis fier de l’homme que tu es, bien avant le professionnel que tout le monde connaît. Et les valeurs que tu m’as enseignées auront toujours plus de poids que n’importe quel titre, jugement ou polémique".