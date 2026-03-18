Le FC Bayern va-t-il connaître des difficultés ? Mesures d'austérité pour Max Eberl et découverte d'un deuxième compte à terme

Après le départ, l'été dernier, de grands salaires tels que Leroy Sané, Kingsley Coman et Thomas Müller, la hiérarchie salariale pourrait bien remonter dans les mois à venir.

D'une part, Dayot Upamecano a rejoint la « catégorie 2 » des gros salaires grâce à la prolongation de son contrat, catégorie dans laquelle les joueurs gagnent jusqu'à 20 millions d'euros. Joshua Kimmich, Alphonso Davies et Manuel Neuer en font également partie, primes comprises. Si ce dernier ne mettait pas un terme à sa carrière et signait un nouveau contrat d'un an, le numéro un de longue date devrait, selon le rapport, renoncer à une partie de son salaire.

Eberl y était déjà parvenu lors de la prolongation de contrat de Serge Gnabry (jusqu'en 2028), tandis qu'Upamecano, Davies et Musiala sont devenus plus chers. Michael Olise et Luis Diaz devraient également se situer à peu près au même niveau salarial que l'international. Le salaire annuel cumulé du duo d'ailiers est estimé à 34 millions d'euros, soit environ six millions d'euros de moins que Coman et Sané.