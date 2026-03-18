Selon le magazine Sport Bild, le club le plus titré d'Allemagne risque de connaître son premier déficit financier de l'exercice.
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Le FC Bayern va-t-il connaître des difficultés ? Mesures d'austérité pour Max Eberl et découverte d'un deuxième compte à terme
C'est pourquoi les dirigeants auraient fixé en interne l'atteinte des demi-finales de la Ligue des champions comme objectif minimum afin d'éviter d'éventuelles pertes. La qualification imminente pour les quarts de finale rapporte 12,5 millions d'euros au Bayern, une somme sur laquelle on peut déjà compter après la victoire 6-1 lors du match aller des huitièmes de finale contre l'Atalanta Bergame, avant le match retour de mercredi. Une nouvelle qualification face au Real Madrid, qui s'est imposé contre Manchester City, signifierait 15 millions d'euros de recettes supplémentaires.
Par ailleurs, lors de la réunion du conseil de surveillance en février, le directeur sportif Max Eberl s'est vu confier une nouvelle fois la mission de réduire les coûts salariaux. Une entreprise qui, comme l'année dernière, s'accompagne toutefois de quelques difficultés.
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Salaires au Bayern : Olise et Diaz gagnent moins que Sané et Coman
Après le départ, l'été dernier, de grands salaires tels que Leroy Sané, Kingsley Coman et Thomas Müller, la hiérarchie salariale pourrait bien remonter dans les mois à venir.
D'une part, Dayot Upamecano a rejoint la « catégorie 2 » des gros salaires grâce à la prolongation de son contrat, catégorie dans laquelle les joueurs gagnent jusqu'à 20 millions d'euros. Joshua Kimmich, Alphonso Davies et Manuel Neuer en font également partie, primes comprises. Si ce dernier ne mettait pas un terme à sa carrière et signait un nouveau contrat d'un an, le numéro un de longue date devrait, selon le rapport, renoncer à une partie de son salaire.
Eberl y était déjà parvenu lors de la prolongation de contrat de Serge Gnabry (jusqu'en 2028), tandis qu'Upamecano, Davies et Musiala sont devenus plus chers. Michael Olise et Luis Diaz devraient également se situer à peu près au même niveau salarial que l'international. Le salaire annuel cumulé du duo d'ailiers est estimé à 34 millions d'euros, soit environ six millions d'euros de moins que Coman et Sané.
La hiérarchie salariale pose problème : les négociations avec Laimer en sont un parfait exemple
Konrad Laimer pourrait quant à lui gravir un échelon supplémentaire dans la hiérarchie salariale. Le salaire de l'Autrichien, primes comprises, s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui le place dans la catégorie des « salaires moyens ». Selon certaines informations, des négociations acharnées seraient actuellement en cours en coulisses pour prolonger son contrat, qui court encore jusqu'en 2027. Selon Sky, le spécialiste défensif réclamerait 15 millions d’euros par an pour s’engager à long terme, ce qui expliquerait pourquoi les discussions seraient actuellement au point mort.
D'autres économies sont également à prévoir grâce au départ imminent de Leon Goretzka, qui gagnait à peu près autant qu'Olise et Diaz. De plus, Raphael Guerreiro (sous contrat jusqu'en 2026) devrait selon toute vraisemblance quitter le club ; son salaire se situe dans la fourchette de celui de Laimer. Alexander Nübel, actuellement prêté au VfB Stuttgart, devrait quant à lui être vendu. Concernant Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) et Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), les dirigeants du Bayern espèrent que les options d'achat respectives seront levées. Nicolas Jackson, recruté en prêt peu avant la fin du mercato, ne figurera plus non plus sur la liste des salaires, car le FCB ne lèvera pas l'option d'achat pour l'attaquant prêté par le FC Chelsea.
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Le FC Bayern aurait-il un deuxième compte à terme ?
Ce n'est plus un secret pour personne que le Bayern doit se serrer davantage la ceinture financièrement par rapport au passé. Le président d'honneur Uli Hoeneß avait souligné à plusieurs reprises ces derniers mois qu'il ne restait plus grand-chose du légendaire compte à terme du club munichois. Le magazine Sport Bild révèle toutefois aujourd'hui que les soucis de la direction sont loin d'être aussi graves que la situation financière pourrait le laisser supposer.
Selon cet article, il existerait en effet un deuxième compte à terme auquel le Bayern pourrait avoir recours en cas d'urgence. La société Stadion GmbH disposerait d'une somme de plusieurs centaines de millions d'euros en liquidités.
Il faut toutefois à tout prix éviter de tomber dans le rouge. Grâce notamment aux recettes supplémentaires générées par la Coupe du monde des clubs, le Bayern a encore réussi à dégager un bénéfice l'année dernière. Un excédent annuel de 27,1 millions d'euros a été enregistré.
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB
Date Heure Rencontre Mercredi 18 mars 21 h FC Bayern - Atalanta (Ligue des champions) Samedi 21 mars 15 h 30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Samedi 11 avril 18h30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)