Le dossier Brown a connu un coup de théâtre : selon Sky, le Bayern, pourtant d’accord avec Francfort, a tergiversé et n’a pas finalisé le transfert.

Tout était pourtant calé depuis longtemps entre le club munichois et le joueur : le jeune homme de 23 ans aurait même refusé un départ en Premier League pour s’engager avec le Bayern. Arsenal, champion d’Angleterre, et Chelsea, champion du monde des clubs, s’étaient aussi manifestés, mais ils ont essuyé un refus catégorique.

Avec Brown, l’entraîneur du FCB, Vincent Kompany, obtient le renfort polyvalent qu’il réclamait pour le poste d’arrière latéral. Formé à l’origine comme arrière gauche, Brown peut également évoluer à droite dans une défense à quatre ; à Francfort, il a même parfois été aligné comme ailier offensif la saison dernière.