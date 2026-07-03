Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Vincent KompanyGetty Images
Christian Guinin

Traduit par

Le FC Bayern Munich finalise un nouveau transfert phare pour l'été

Bundesliga
Mercato
Coupe du monde
Bayern Munich
Eintracht Francfort
N. Brown

Le FC Bayern Munich a officialisé l’arrivée du latéral gauche Nathaniel Brown, en provenance de l’Eintracht Francfort.

Comme l’a officiellement annoncé vendredi le club le plus titré d’Allemagne, l’international allemand de 23 ans rejoindra le club de la Säbener Straße pour la nouvelle saison. Selon certaines sources, un montant de 55 millions d’euros serait versé à la SGE à titre de transfert.

  • Le dossier Brown a connu un coup de théâtre : selon Sky, le Bayern, pourtant d’accord avec Francfort, a tergiversé et n’a pas finalisé le transfert.

    Tout était pourtant calé depuis longtemps entre le club munichois et le joueur : le jeune homme de 23 ans aurait même refusé un départ en Premier League pour s’engager avec le Bayern. Arsenal, champion d’Angleterre, et Chelsea, champion du monde des clubs, s’étaient aussi manifestés, mais ils ont essuyé un refus catégorique.

    Avec Brown, l’entraîneur du FCB, Vincent Kompany, obtient le renfort polyvalent qu’il réclamait pour le poste d’arrière latéral. Formé à l’origine comme arrière gauche, Brown peut également évoluer à droite dans une défense à quatre ; à Francfort, il a même parfois été aligné comme ailier offensif la saison dernière.

    • Publicité
  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quel avenir attend Alphonso Davies au FC Bayern ?

    L’arrivée de ce joueur, qui compte huit sélections en équipe nationale, relance automatiquement la question de l’avenir d’Alphonso Davies au club. Les blessures à répétition de l’international canadien au cours des dix-huit derniers mois auraient, selon certaines sources, poussé les dirigeants du FC Bayern à douter. Fin mai, le magazine « kicker » évoquait même la possibilité d’un départ de Davies lors du mercato estival.

    Brown, arrivé à Francfort en 2024 en provenance du 1. FC Nuremberg contre un chèque de 5,5 millions d’euros, vient de connaître une saison remarquable malgré les difficultés de l’Eintracht et a confirmé sa progression fulgurante. Toutes compétitions confondues, il a disputé 42 matchs pour l’Eintracht en 2025/26, marquant quatre buts et délivrant six passes décisives.

    Ses performances ont convaincu le sélectionneur Julian Nagelsmann de l’inclure dans la liste pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sur place, il a été préféré, un peu à la surprise générale, à David Raum (RB Leipzig) et a été aligné d’entrée lors de trois des quatre matchs, jusqu’à l’élimination en seizièmes de finale contre le Paraguay. Lors de la victoire 7-1 face à Curaçao en ouverture, il a inscrit un but et délivré une passe décisive.

  • Les ventes record de l'Eintracht Francfort

    Joueurs

    Poste

    Cédé à

    Année

    Indemnité de transfert

    Randal Kolo Muani

    Attaquant

    PSG

    2023

    95 millions d'euros

    Hugo Ekitike

    Attaque

    Liverpool FC

    2025

    95 millions d’euros

    Omar Marmoush

    Attaque

    Manchester City

    2025

    75 millions d'euros

    Luka Jovic

    Attaque

    Real Madrid

    2019

    63 millions d'euros

    Sébastien Haller

    Attaque

    West Ham United

    2019

    50 millions d’euros

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google