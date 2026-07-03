Comme l’a officiellement annoncé vendredi le club le plus titré d’Allemagne, l’international allemand de 23 ans rejoindra le club de la Säbener Straße pour la nouvelle saison. Selon certaines sources, un montant de 55 millions d’euros serait versé à la SGE à titre de transfert.
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Le FC Bayern Munich finalise un nouveau transfert phare pour l'été
Le dossier Brown a connu un coup de théâtre : selon Sky, le Bayern, pourtant d’accord avec Francfort, a tergiversé et n’a pas finalisé le transfert.
Tout était pourtant calé depuis longtemps entre le club munichois et le joueur : le jeune homme de 23 ans aurait même refusé un départ en Premier League pour s’engager avec le Bayern. Arsenal, champion d’Angleterre, et Chelsea, champion du monde des clubs, s’étaient aussi manifestés, mais ils ont essuyé un refus catégorique.
Avec Brown, l’entraîneur du FCB, Vincent Kompany, obtient le renfort polyvalent qu’il réclamait pour le poste d’arrière latéral. Formé à l’origine comme arrière gauche, Brown peut également évoluer à droite dans une défense à quatre ; à Francfort, il a même parfois été aligné comme ailier offensif la saison dernière.
- Getty Images Sport
Quel avenir attend Alphonso Davies au FC Bayern ?
L’arrivée de ce joueur, qui compte huit sélections en équipe nationale, relance automatiquement la question de l’avenir d’Alphonso Davies au club. Les blessures à répétition de l’international canadien au cours des dix-huit derniers mois auraient, selon certaines sources, poussé les dirigeants du FC Bayern à douter. Fin mai, le magazine « kicker » évoquait même la possibilité d’un départ de Davies lors du mercato estival.
Brown, arrivé à Francfort en 2024 en provenance du 1. FC Nuremberg contre un chèque de 5,5 millions d’euros, vient de connaître une saison remarquable malgré les difficultés de l’Eintracht et a confirmé sa progression fulgurante. Toutes compétitions confondues, il a disputé 42 matchs pour l’Eintracht en 2025/26, marquant quatre buts et délivrant six passes décisives.
Ses performances ont convaincu le sélectionneur Julian Nagelsmann de l’inclure dans la liste pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sur place, il a été préféré, un peu à la surprise générale, à David Raum (RB Leipzig) et a été aligné d’entrée lors de trois des quatre matchs, jusqu’à l’élimination en seizièmes de finale contre le Paraguay. Lors de la victoire 7-1 face à Curaçao en ouverture, il a inscrit un but et délivré une passe décisive.
Les ventes record de l'Eintracht Francfort
Joueurs
Poste
Cédé à
Année
Indemnité de transfert
Randal Kolo Muani
Attaquant
PSG
2023
95 millions d'euros
Hugo Ekitike
Attaque
Liverpool FC
2025
95 millions d’euros
Omar Marmoush
Attaque
Manchester City
2025
75 millions d'euros
Luka Jovic
Attaque
Real Madrid
2019
63 millions d'euros
Sébastien Haller
Attaque
West Ham United
2019
50 millions d’euros
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