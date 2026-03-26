Le FC Bayern fait le point sur Jamal Musiala

En l'absence de Musiala, l'Allemagne affrontera la Suisse vendredi (20 h 45 / RTL) à Bâle. Trois jours plus tard, elle rencontrera le Ghana à Stuttgart.

L'attaquant fait partie des plans de Nagelsmann pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet). Le sélectionneur national annoncera sa liste provisoire pour la Coupe du monde au cours de la deuxième semaine de mai. Les 26 joueurs autorisés devront être déclarés à la Fédération internationale de football (FIFA) début juin.