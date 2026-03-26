« Le joueur de 23 ans s'est entraîné à nouveau sur le terrain pour la première fois depuis qu'il a ressenti une douleur à la cheville gauche, blessée cet été », a annoncé jeudi le club le plus titré du football allemand.
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Le FC Bayern fait le point sur Jamal Musiala
- Musiala, qui n'avait pas été sélectionné pour les premiers matchs internationaux de cette année de Coupe du monde en raison de problèmes physiques signalés par le sélectionneur national Julian Nagelsmann, aurait « effectué ce matin une séance individuelle avec ballon sur le terrain d'entraînement de la Säbener Straße ».
L'équipe nationale allemande affrontera la Suisse et le Ghana
En l'absence de Musiala, l'Allemagne affrontera la Suisse vendredi (20 h 45 / RTL) à Bâle. Trois jours plus tard, elle rencontrera le Ghana à Stuttgart.
L'attaquant fait partie des plans de Nagelsmann pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet). Le sélectionneur national annoncera sa liste provisoire pour la Coupe du monde au cours de la deuxième semaine de mai. Les 26 joueurs autorisés devront être déclarés à la Fédération internationale de football (FIFA) début juin.