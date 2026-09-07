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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

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Le dernier recours : Mourinho va-t-il jeter le miracle de la Castilla dans la gueule de l'Inter pour sauver le Real Madrid ?

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J. Mourinho
Real Madrid
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La crise au milieu de terrain contraint l'entraîneur du Real Madrid à l'impossible

Dans une soirée européenne qui ne tolère aucune demi-mesure, José Mourinho se retrouve contraint de chercher la solution là où les entraîneurs du Real Madrid l'ont toujours ignorée.

La confrontation entre le Real Madrid et l'Inter Milan, dans le cadre de la Ligue des champions, demain mardi, pourrait connaître une surprise de taille : le lancement de l'un des joyaux de la Castilla.

José Mourinho hésite entre Sistero et Sergio Martinez, dans le onze de départ aux côtés de Federico Valverde au milieu de terrain. Une surprise qui n'est pas venue de nulle part, mais qui a été imposée par deux réalités difficiles que traverse le club merengue.

  • La guillotine des absences frappe le cœur de l'équipe

    Le milieu de terrain du Real Madrid traverse l'une de ses pires crises de la saison : Valverde est le seul milieu récupérateur réellement disponible pour ce rendez-vous européen.

    La longue liste des absents comprend Bernardo Silva, Camavinga et Arda Güler pour suspension, en plus de Tchouaméni et Thiago Pitarch en raison de blessures. Et même si ces deux derniers ont repris les entraînements collectifs, des sources proches de l'équipe affirment qu'il est impossible qu'ils soient titulaires ; leur présence sur le banc des remplaçants demeure même incertaine.

    Cinq absences d'un coup ont dressé un tableau bien sombre dans la salle des opérations de Mourinho et l'ont contraint à ouvrir grand la porte à la Castilla.

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  • Un message venu du terrain : 90 minutes qui ont enflammé l'enthousiasme de Mourinho

    La deuxième raison se trouvait sur le terrain. En effet, lors de son observation du match du Castilla samedi dernier, Mourinho a mis en place un plan de protection et d'évaluation astucieux pour le jeune duo : il a fait jouer Cestero l'intégralité de la première mi-temps, avant de le remplacer par Sergio Martínez en seconde période.

    Quelques minutes ont suffi aux deux joueurs pour impressionner l'entraîneur portugais.

    Selon « Marca », Cestero, le capitaine du milieu de terrain du Castilla, ne s'est pas contenté d'imposer son rythme et sa confiance au milieu de terrain : il a couronné sa prestation par un superbe but qui a permis à l'équipe réserve de prendre l'avantage. Quant à Sergio Martínez, pour sa toute première apparition sous le maillot du Castilla, il a présenté ses lettres de créance comme un grand talent, avec des éclairs techniques et une forte personnalité, malgré une entente encore incomplète avec ses nouveaux coéquipiers.

  • Cisterno : le choix le plus mûr et le plus logique

    À la bourse des pronostics au sein de Valdebebas, la balance penche clairement en faveur de Cestero, et les raisons sont logiques.

    Le milieu de terrain a effectué l'intégralité de la préparation estivale avec l'équipe première, et il s'est mieux adapté aux idées de Mourinho et à la dynamique du groupe. Il possède également une expérience préalable avec les professionnels, puisqu'il a disputé 5 matchs officiels la saison dernière, dont un comme titulaire, dans trois compétitions différentes : la Liga, la Ligue des champions et la Coupe du Roi.

    Cestero n'était pas un simple joueur de la Castilla, mais le capitaine incontesté sous la direction d'Álvaro Arbeloa et de Julián López de Lerma. Il a livré à leurs côtés des batailles décisives dans les barrages d'accession à la deuxième division et lors de la phase finale de la Ligue de la jeunesse de l'UEFA remportée par le Real Madrid.

    Sa valeur marchande de 7 millions d'euros, selon le site « Transfermarkt », fait de lui le plus cher des diplômés de « La Fábrica » à l'heure actuelle. Arbeloa lui-même le décrivait en octobre dernier par des mots inoubliables : « C'est le meilleur numéro 6 d'Espagne actuellement. » Il n'était donc pas étonnant que Mourinho le garde à sa disposition dès le premier jour de la préparation.

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  • Le pari de l'avenir : Sergio Martinez

    À l'inverse, Sergio Martínez incarne le pari sur l'avenir et le talent qui monte en puissance ; son impact a été immédiat et impressionnant.

    Et bien qu'il ait entamé la saison avec le Racing et qu'il compte plus de 300 minutes de jeu en deuxième division la saison dernière, la fraîcheur de son arrivée à Valdebebas et le faible nombre de séances d'entraînement pourraient constituer le seul obstacle à ce qu'il devance Sisniega dans la course pour être disponible face à l'Inter.

  • Les alternatives de Mourinho : de Bellingham à Huijsen

    Au-delà de l'option de la jeunesse, Mourinho ne dispose pas de nombreuses solutions sans recourir à l'improvisation tactique.

    La première option, et la plus réaliste : replacer Jude Bellingham dans l'axe médian aux côtés de Valverde, puis combler le vide au poste de meneur de jeu dans un schéma en 4-2-3-1 grâce à Brahim Díaz, Diomandé ou Espí, pour accompagner Vinicius et Mbappé sur le front de l'attaque.

    La deuxième option, un changement de dispositif tactique : passer à un 4-3-3 ou un 4-4-2 en utilisant Trent Alexander-Arnold comme troisième milieu de terrain aux côtés de Valverde et Bellingham, tout en doublant le flanc droit avec la présence conjointe de Dumfries et de Trent.

    L'option révolutionnaire et ultime : une surprise tactique consistant à faire monter le défenseur Huijsen au milieu de terrain afin de tirer parti de sa qualité de passe et de sa puissance physique, en s'appuyant sur la charnière Rüdiger-Konaté dans l'axe de la défense.

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