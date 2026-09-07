Le dernier recours : Mourinho va-t-il jeter le miracle de la Castilla dans la gueule de l'Inter pour sauver le Real Madrid ?

Dans une soirée européenne qui ne tolère aucune demi-mesure, José Mourinho se retrouve contraint de chercher la solution là où les entraîneurs du Real Madrid l'ont toujours ignorée.

La confrontation entre le Real Madrid et l'Inter Milan, dans le cadre de la Ligue des champions, demain mardi, pourrait connaître une surprise de taille : le lancement de l'un des joyaux de la Castilla.

José Mourinho hésite entre Sistero et Sergio Martinez, dans le onze de départ aux côtés de Federico Valverde au milieu de terrain. Une surprise qui n'est pas venue de nulle part, mais qui a été imposée par deux réalités difficiles que traverse le club merengue.