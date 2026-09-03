Asencio a été complètement blanchi des accusations liées à la diffusion non consentie d’une vidéo sexuellement explicite mettant en scène une femme et une jeune fille de 16 ans. Jeudi, un tribunal espagnol a acquitté Asencio après que les procureurs ont retiré toutes les accusations à son encontre. Selon un rapport d’ESPN, l’affaire portait sur une relation sexuelle filmée dans un club de plage des îles Canaries en juin 2023.

Si Asencio n’était pas accusé d’avoir filmé l’incident, il faisait face à des accusations pour avoir prétendument partagé la vidéo. Ses anciens coéquipiers au centre de formation du Real Madrid, Andrés García, Ferrán Ruiz et Juan Rodríguez, ont plaidé coupable et ont chacun accepté une peine d’un an de prison avec sursis, une ordonnance restrictive de deux ans et une interdiction de trois ans de travailler avec des mineurs.