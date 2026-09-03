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Le défenseur du Real Madrid Raúl Asencio blanchi des accusations liées à une vidéo explicite d'une mineure
Le tribunal acquitte le défenseur de toutes les charges
Asencio a été complètement blanchi des accusations liées à la diffusion non consentie d’une vidéo sexuellement explicite mettant en scène une femme et une jeune fille de 16 ans. Jeudi, un tribunal espagnol a acquitté Asencio après que les procureurs ont retiré toutes les accusations à son encontre. Selon un rapport d’ESPN, l’affaire portait sur une relation sexuelle filmée dans un club de plage des îles Canaries en juin 2023.
Si Asencio n’était pas accusé d’avoir filmé l’incident, il faisait face à des accusations pour avoir prétendument partagé la vidéo. Ses anciens coéquipiers au centre de formation du Real Madrid, Andrés García, Ferrán Ruiz et Juan Rodríguez, ont plaidé coupable et ont chacun accepté une peine d’un an de prison avec sursis, une ordonnance restrictive de deux ans et une interdiction de trois ans de travailler avec des mineurs.
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Les victimes pardonnent aux joueurs afin de conclure la procédure judiciaire
La procédure judiciaire s’est conclue jeudi après que les deux jeunes femmes figurant dans la vidéo ont confirmé au tribunal qu’elles avaient pardonné aux joueurs. Un communiqué d’un tribunal de Las Palmas de Gran Canaria a détaillé l’issue de l’affaire : « Après avoir entendu les victimes confirmer qu’elles pardonnaient aux accusés et pris connaissance du rapport du représentant du ministère public retirant les charges contre l’un d’eux et réduisant la peine requise pour les trois autres, le juge a rendu un verdict par consentement conformément au rapport du procureur. »
Le tribunal a ajouté : « La décision est définitive et met définitivement fin à la procédure, les parties ayant confirmé qu’elles l’acceptaient et qu’elles ne feraient pas appel. »
Mourinho évoque des problèmes disciplinaires distincts en dehors du terrain
Si Asencio a été blanchi des accusations de diffusion de vidéos, il fait actuellement l’objet d’une procédure disciplinaire interne du Real Madrid à la suite d’une autre infraction routière. Mercredi, le défenseur a été reconnu coupable de conduite sous l’emprise de l’alcool, ce qui a entraîné une suspension de permis de huit mois et une amende de 14 400 €.
Le Real Madrid a ensuite ouvert une procédure disciplinaire à son encontre. Évoquant la situation jeudi, l’entraîneur José Mourinho a déclaré : « Tant que la procédure est en cours, je le considère comme un joueur du Real Madrid. Il est blessé et continuera à être indisponible pendant quelques semaines. Cela m’aide à ne pas avoir à gérer ce problème maintenant. »
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Quel avenir pour Asencio ?
Asencio n'a pas joué cette saison en raison d'une blessure musculaire et restera indisponible dans l'immédiat. Depuis sa promotion en équipe première au début de la campagne 2024-2025, le défenseur a disputé 80 matches toutes compétitions confondues, inscrit deux buts et remporté la Coupe intercontinentale de la FIFA avec le Real Madrid. Une fois rétabli, il devra regagner la confiance de Mourinho et composer avec la procédure disciplinaire en cours au club.
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