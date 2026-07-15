Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Le coup de grâce… La gifle infligée par l'Espagne met fin au plus grand rêve de Mbappé

France vs À déterminer
France
Coupe du monde
France vs Espagne
Espagne
Kylian Mbappé
FEATURES
France
É.-U.
Espagne

La médaille de bronze, une petite consolation

En éliminant la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’Espagne a aussi compromis les chances de Kylian Mbappé de remporter le Ballon d’or et de sauver une saison jusqu’ici décevante au Real Madrid.

La défaite 2-0 en demi-finale à Dallas représente un revers retentissant pour l’attaquant du Real Madrid, arrivé au Mondial avec l’espoir de signer un parcours historique afin de compenser une saison où ses statistiques individuelles exceptionnelles n’ont pas débouché sur de grands titres collectifs.

Mbappé voyait dans cette Coupe du monde sa chance en or de faire pencher la balance en sa faveur. Mais l’équipe de Luis de la Fuente a réussi à le neutraliser complètement lors du match le plus important du tournoi.

La France n’a pas atteint la finale et Mbappé a perdu tout l’élan acquis ces derniers mois dans sa quête du titre individuel le plus prestigieux du football.

  • Dernière grande occasion

    Le palmarès offensif de Mbappé reste impressionnant. Ses statistiques avec le Real Madrid le classent parmi les meilleurs attaquants du monde, mais le football professionnel se mesure aussi à l'aune des titres. Or c’est précisément sur ce plan que ses chances ont été sérieusement compromises. Malgré la domination du FC Barcelone en Liga et les deux derniers titres de champion d’Europe remportés par le Paris Saint-Germain, le Français aurait dû remporter la Coupe du monde pour compenser une saison sans titre majeur avec les Merengues. Ce titre aurait représenté une occasion idéale de relancer ses chances dans la course au Ballon d’or. Mais son élimination face à l’Espagne l’a privé de cet atout décisif, selon un article d’okdiario.

    Lire aussi : Bono et Schober sont meilleurs que lui… Martinez va-t-il sauver sa réputation face à l’Angleterre ?

    • Publicité

  • Absent le jour le plus important !

    La demi-finale a offert un visage peu habituel du capitaine de l’équipe de France. La sélection espagnole a fermé tous les espaces, étouffé le jeu offensif des hommes de Didier Deschamps et réduit l’impact de Mbappé.

    Mbappé n’a jamais réussi à inquiéter le gardien espagnol Simón et a fini par extérioriser sa frustration, écopant d’un carton jaune.

    Après le coup de sifflet final, Mbappé n’a cherché aucune excuse et a été le premier à souligner la mauvaise prestation de son équipe : « Nous n’avons pas livré un match digne d’une demi-finale de Coupe du monde, nous avons tout gâché. »

    Cette contre-performance intervient au pire moment pour un joueur qui devait pourtant confirmer son statut. Dans la course au Ballon d’Or, où chaque étape majeure compte comme une finale, l’attaquant du Real Madrid a livré sa pire sortie du tournoi.

    Lire aussi : Il a évité la relégation… Le Real Madrid reçoit une bonne nouvelle de la deuxième division

  • Une maigre consolation.

    Mbappé visait un exploit rare : propulser la France en finale de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, après le sacre de 2018 et la finale de 2022. Son rêve s’est toutefois arrêté net face à l’Espagne.

    À lire aussi : Mourinho cède à la volonté de Pérez… Le Real conserve le « diable » Zidane

    Les Bleus se contenteront désormais de la petite finale, une consolation bien pâle pour une génération qui a dominé le football mondial et pour un joueur taillé pour l’immortalité sportive. À moins d’un retournement de situation dans la course au Ballon d’Or, l’élimination face à la Roja va bien au-delà d’un simple arrêt en quart de finale. Un revers qui pourrait même lui barrer l’accès à la plus prestigieuse des distinctions individuelles de l’année.

    Lire aussi : Dates de retour de Mbappé et transferts du Real… Mourinho échappe à la tragédie d’Alonso

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Coupe du monde
France crest
France
FRA
team-logo
À déterminer
À déterminer