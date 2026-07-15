Le coup de grâce… La gifle infligée par l'Espagne met fin au plus grand rêve de Mbappé

En éliminant la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’Espagne a aussi compromis les chances de Kylian Mbappé de remporter le Ballon d’or et de sauver une saison jusqu’ici décevante au Real Madrid.

La défaite 2-0 en demi-finale à Dallas représente un revers retentissant pour l’attaquant du Real Madrid, arrivé au Mondial avec l’espoir de signer un parcours historique afin de compenser une saison où ses statistiques individuelles exceptionnelles n’ont pas débouché sur de grands titres collectifs.

Mbappé voyait dans cette Coupe du monde sa chance en or de faire pencher la balance en sa faveur. Mais l’équipe de Luis de la Fuente a réussi à le neutraliser complètement lors du match le plus important du tournoi.

La France n’a pas atteint la finale et Mbappé a perdu tout l’élan acquis ces derniers mois dans sa quête du titre individuel le plus prestigieux du football.