Le club préféré de Marcos Senesi révélé alors que le défenseur de Bournemouth évalue ses options avant de devenir agent libre

Parmi la longue liste de prétendants, un club se démarque nettement des autres dans l'esprit du joueur. Barcelone serait en pole position, non seulement en raison de son prestige, mais aussi parce que Senesi lui-même a désigné le géant catalan comme sa destination préférée. Selon les informations de TeamTalk, l'attrait des Blaugrana est très fort pour Senesi, et il serait « difficile d'ignorer » l'opportunité de porter le célèbre maillot du Camp Nou si une offre officielle lui était faite.

L'intérêt est réciproque, car le directeur sportif Deco et la direction du FC Barcelone cherchent à renforcer une défense qui s'est montrée fragile cette saison. Suite au départ d'Inigo Martinez, l'équipe manque d'un spécialiste naturel du pied gauche en défense centrale. Alors que le club rêve de recrues prestigieuses comme Alessandro Bastoni ou Josko Gvardiol, la réalité de sa situation financière rend le transfert gratuit d'un joueur confirmé de Premier League comme Senesi extrêmement attractif pour le prochain mercato.