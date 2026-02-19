Getty Images Sport
Traduit par
Le club préféré de Marcos Senesi révélé alors que le défenseur de Bournemouth évalue ses options avant de devenir agent libre
Barcelone s'impose comme la destination de rêve
Parmi la longue liste de prétendants, un club se démarque nettement des autres dans l'esprit du joueur. Barcelone serait en pole position, non seulement en raison de son prestige, mais aussi parce que Senesi lui-même a désigné le géant catalan comme sa destination préférée. Selon les informations de TeamTalk, l'attrait des Blaugrana est très fort pour Senesi, et il serait « difficile d'ignorer » l'opportunité de porter le célèbre maillot du Camp Nou si une offre officielle lui était faite.
L'intérêt est réciproque, car le directeur sportif Deco et la direction du FC Barcelone cherchent à renforcer une défense qui s'est montrée fragile cette saison. Suite au départ d'Inigo Martinez, l'équipe manque d'un spécialiste naturel du pied gauche en défense centrale. Alors que le club rêve de recrues prestigieuses comme Alessandro Bastoni ou Josko Gvardiol, la réalité de sa situation financière rend le transfert gratuit d'un joueur confirmé de Premier League comme Senesi extrêmement attractif pour le prochain mercato.
- AFP
Cubarsi s'ouvre sur les difficultés défensives
Le besoin de renforts a été mis en évidence par la forme irrégulière des paires défensives actuelles de Barcelone. Le jeune prodige Pau Cubarsi a été un pilier, mais même lui a admis avoir des difficultés à s'adapter à différents rôles dans une équipe en difficulté. Malgré le potentiel individuel de Cubarsi, son partenariat avec Eric Garcia n'a pas réussi à apporter la stabilité nécessaire. Cela a incité Deco à accélérer les discussions avec les représentants de Senesi afin d'élargir leurs options. Barcelone serait en train de préparer une offre de contrat que le camp du joueur considère comme la proposition la plus intéressante reçue jusqu'à présent. Le club cherche désespérément à trouver un partenaire plus expérimenté pour ses jeunes stars, et le style agressif et la capacité à jouer au ballon de Senesi sont considérés comme parfaitement adaptés au système.
Une multitude de prétendants européens
Barcelone n'est pas le seul club à s'intéresser au Sud-Américain. En Espagne, l'Atlético Madrid a manifesté son intérêt pour lui, Diego Simeone cherchant à rajeunir une défense vieillissante. La perspective de rejoindre un compatriote à Madrid est un facteur important, mais Senesi semble pour l'instant se concentrer sur le projet du Barça. Parallèlement, les clubs italiens se mobilisent également, Naples et la Juventus entrant tous deux dans la course pour faire venir le défenseur en Serie A la saison prochaine.
La Juventus, en particulier, s'est montrée très proactive dans son approche. Les Bianconeri sont en pourparlers avec ses agents afin de trouver un accord, cherchant à tirer profit du marché des agents libres. Plusieurs clubs italiens ayant besoin d'équilibrer leurs comptes, un joueur du calibre de Senesi, disponible sans frais de transfert, a déclenché une guerre d'enchères importante concernant les primes à la signature et les salaires, même si l'attrait de la Liga reste fort pour le joueur.
- Getty Images Sport
Les géants de la Premier League attendent dans les coulisses
Alors que les géants espagnols et italiens s'affrontent, les offres financières les plus lucratives pourraient encore venir de la Premier League. Tottenham, Everton, Aston Villa, Newcastle United, Sunderland et Chelsea ont tous manifesté leur intérêt pour garder le défenseur en Angleterre. Bien que Chelsea n'ait pas pris contact avec ses agents ces derniers temps, les autres clubs anglais restent attentifs à sa situation, sachant que son expérience au plus haut niveau en fait une recrue à faible risque et à haut rendement pour toute équipe aspirant à jouer au niveau européen.
Pour Barcelone, le temps presse. Bien qu'ils aient l'avantage d'être le premier choix du joueur, leur prudence financière habituelle pourrait s'avérer risquée. Ils pourraient bien attendre l'été pour avoir une meilleure idée des ressources dont ils disposent, au risque de voir Senesi s'engager ailleurs. Si Deco ne conclut pas rapidement un accord officiel, l'un des poids lourds de la Premier League ou une Juventus en pleine renaissance pourrait facilement s'emparer du dossier.
Publicité