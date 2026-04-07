« Le cimetière allemand »… Une provocation espagnole précoce qui attise la colère du Bayern de Munich

Le stade Santiago Bernabéu s'apprête à accueillir l'un des affrontements les plus passionnants du continent européen, lorsque le Real Madrid affrontera son rival allemand, le Bayern Munich, ce mardi soir, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la saison 2025-2026.

Le club bavarois s'est qualifié pour ce tour après avoir éliminé l'Atalanta en huitièmes de finale, tandis que le Real Madrid a poursuivi son parcours européen en écartant Manchester City lors d'un match difficile, qui a réaffirmé le caractère de l'équipe royale lors des grandes soirées et sa capacité constante à faire la différence dans les grands rendez-vous européens.

Les regards des amateurs de football du monde entier se tournent vers ce sommet très attendu, au cœur d’une couverture médiatique massive, pour l’un des matchs phares de la saison européenne.

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