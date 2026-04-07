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Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Karim Malim

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« Le cimetière allemand »… Une provocation espagnole précoce qui attise la colère du Bayern de Munich

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
Espagne
Allemagne

Des mots qui annoncent la tempête

Le stade Santiago Bernabéu s'apprête à accueillir l'un des affrontements les plus passionnants du continent européen, lorsque le Real Madrid affrontera son rival allemand, le Bayern Munich, ce mardi soir, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la saison 2025-2026.

Le club bavarois s'est qualifié pour ce tour après avoir éliminé l'Atalanta en huitièmes de finale, tandis que le Real Madrid a poursuivi son parcours européen en écartant Manchester City lors d'un match difficile, qui a réaffirmé le caractère de l'équipe royale lors des grandes soirées et sa capacité constante à faire la différence dans les grands rendez-vous européens.

Les regards des amateurs de football du monde entier se tournent vers ce sommet très attendu, au cœur d’une couverture médiatique massive, pour l’un des matchs phares de la saison européenne.

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  • Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Une provocation espagnole précoce met le feu aux poudres

    Avant même le coup d'envoi, la presse espagnole avait déjà chauffé l'ambiance, recourant à des manœuvres psychologiques pour provoquer le géant bavarois. Le journal « AS » avait ainsi intitulé son article par une phrase provocante : « Le Bernabéu… le cimetière des Allemands », en référence claire au bilan impressionnant du Real Madrid à domicile face aux clubs allemands.

    Cette description n’est pas sans fondement, car les chiffres confirment la supériorité du Real Madrid dans son fief : il n’a subi qu’une seule défaite lors de ses 21 derniers matchs à domicile contre des clubs de la Bundesliga, et cette défaite a été concédée face à Schalke sur le score de 4-3 lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la saison 2014-2015.

    Il semble que le Real Madrid soit véritablement devenu un véritable cauchemar pour le Bayern de Munich ces dernières années, le géant bavarois n'ayant pas réussi à éliminer l'équipe espagnole en phase à élimination directe depuis près de 14 ans.

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  • Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Le Bayern hanté par son complexe de Madrid

    Le Bayern a perdu quatre rencontres à élimination directe consécutives face au Real Madrid, depuis la demi-finale de la saison 2013-2014, en passant par les quarts de finale des saisons 2016-2017 et 2017-2018, jusqu'à la demi-finale de la saison 2023-2024, selon le journal allemand « Bild ».

    La dernière confrontation entre les deux équipes reste gravée dans les mémoires, après que le Real Madrid a réussi à renverser la situation grâce au remplaçant Joselu, s'assurant ainsi une place en finale, avant de poursuivre son chemin vers le titre en battant le Borussia Dortmund 2-0.

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  • Real Madrid v Bayern Muenchen - UEFA Champions League Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Un souvenir inoubliable qui donne de l'espoir

    Malgré ce passé difficile, le Bayern de Munich garde un excellent souvenir de ses affrontements avec le Real Madrid, qui remonte à la saison 2011-2012, lorsque l'équipe allemande, sous la houlette de l'entraîneur Jupp Heynckes, avait réussi à éliminer le club madrilène aux tirs au but sur le score de 4-3, lors de l'un des matchs les plus passionnants de l'histoire de la compétition.

    Cette soirée a été marquée par la performance exceptionnelle de Manuel Neuer, ainsi que par le célèbre penalty manqué par Sergio Ramos, qui est passé bien au-dessus de la barre transversale, selon le journal allemand « Bild ».

    Ironie du sort, la jeune star montante du Bayern, Linart Karl, n’avait alors que quatre ans, tandis qu’Álvaro Arbeloa, l’actuel entraîneur du Real Madrid, était joueur dans les rangs de l’équipe lors de cette rencontre.

  • Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Des éloges malgré la provocation

    De son côté, la presse espagnole n'a pas manqué non plus de faire preuve d'admiration : le journal « Marca » a qualifié l'attaque du Bayern Munich de « machine de guerre », faisant référence à l'impressionnante puissance offensive dont dispose l'équipe cette saison.

    Entre provocation et éloges, la seule certitude est que le match de ce soir s'annonce passionnant : le Bayern parviendra-t-il à briser la malédiction madrilène ? Ou le Real Madrid continuera-t-il à imposer sa domination dans son fief européen ?

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