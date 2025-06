Le choix radical de l'OM pour Leonardo Balerdi !

Convoité en Italie, l'avenir de Leonardo Balerdi à l'OM semblait incertain. Mais la direction olympienne vient de prendre une décision fracassante !

Il est l'un des hommes forts de la défense marseillaise, et ses récentes performances avec l'Argentine n'ont fait que confirmer sa montée en puissance. Leonardo Balerdi (26 ans), après deux saisons réussies sous le maillot ciel et blanc, attire logiquement les convoitises, notamment de l'autre côté des Alpes où des clubs comme la Juventus et l'AS Roma seraient sur les rangs. Son nom circule, les rumeurs s'intensifient, et l'on pouvait légitimement s'interroger sur la position de l'Olympique de Marseille face à ces sollicitations. Mais que les supporters se rassurent ou que ses courtisans déchantent : la direction de l'OM vient de trancher de manière spectaculaire et a pris une décision forte, un choix radical concernant l'avenir de son roc argentin.