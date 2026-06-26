Le choc des géants… Qui exerce la plus grande influence sur sa sélection nationale : Mbappé ou Haaland ?

Lors de l’affrontement entre l’équipe de France et la Norvège au stade de Boston, l’attention ne se portera pas seulement sur le résultat ou la tête du groupe 9, mais aussi sur un duel majeur entre deux des plus grands attaquants du moment : Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Depuis des mois, le débat oppose supporters et spécialistes : qui, de la star française ou de l’attaquant norvégien, mérite le titre de meilleur buteur de sa génération ? Cette affiche de la Coupe du monde 2026 offre un nouveau terrain d’analyse pour comparer deux joueurs au sommet de leur art, chacun entraînant sa sélection vers un destin mondial.

Après seulement deux journées de la phase de groupes, les deux stars ont prouvé qu’elles étaient toujours au sommet de leur art, chacune ayant inscrit quatre buts et talonnant Lionel Messi, leader du classement des buteurs avec cinq réalisations, dans une course qui s’annonce ouverte jusqu’aux derniers mètres.

Les deux sélections sont d’ores et déjà qualifiées pour le tour suivant, mais la lutte pour la première place du groupe confère à cette rencontre une importance redoublée.

En théorie, le vainqueur du groupe héritera d’un parcours plus favorable en phase à élimination directe, ce qui confère à la rencontre un enjeu réel.

Les deux sélections devraient donc aligner leur artillerie lourde, avec Mbappé et Haaland en fer de lance, incarnations des ambitions nationales.