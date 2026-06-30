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Le Chicago Fire a officialisé l’arrivée de Robert Lewandowski. L’ancien attaquant du FC Barcelone devrait effectuer ses débuts en MLS contre Thomas Müller
Le club de Chicago a enfin réussi à recruter sa grande star.
Le Chicago Fire a officialisé l’arrivée de Lewandowski. Selon Berhalter, le club a entamé les discussions dès janvier 2025, est resté en contact permanent avec l’attaquant et ses représentants, puis a finalisé l’accord. Malgré l’intérêt de formations de Saudi Pro League et d’Europe, Lewandowski a opté pour Chicago.
L’ancien attaquant du FC Barcelone arrive avec un palmarès impressionnant, ayant marqué 120 buts en 193 matchs sous les couleurs du club catalan, et devrait renforcer l’attaque du Fire dans sa quête de succès en MLS.
Berhalter salue le palmarès de Lewandowski
Une fois le transfert acté, Berhalter est revenu sur les coulisses de ce dossier, expliquant depuis combien de temps le club s’efforçait d’attirer l’international polonais et pourquoi il estimait que ce mouvement convenait tant au joueur qu’à la franchise. Il a par ailleurs salué les exploits de Lewandowski, le présentant comme l’attaquant de référence de l’ère moderne.
« Le dossier a commencé à se dessiner en janvier [20]25 », a expliqué Berhalter à ESPN. « Nous voici en juin [20]26 et nous parvenons enfin à conclure ce transfert. Nous avons fait preuve de persévérance, restant en contact avec le joueur et son agent. C’est un mouvement que tout le monde perçoit comme une opportunité majeure pour Robert et pour la ville de Chicago.
« Il est rare qu’un joueur remporte tous les titres partout où il passe, et c’est précisément le parcours de Robert. Non seulement les équipes pour lesquelles il joue gagnent, mais il maintient par ailleurs un niveau de performance exceptionnel. Aucun joueur des cinq grands championnats n’a marqué plus de buts que Robert au cours des 15 dernières années. Je le considère comme le meilleur attaquant de sa génération. Je ne vois pas qui pourrait rivaliser avec lui au cours des quinze dernières années. »
Tous les regards sont tournés vers ses débuts en MLS
Berhalter a confirmé que le club allait gérer avec soin la condition physique de Lewandowski avant de le faire débuter en MLS. Si ce calendrier est respecté, Lewandowski pourrait affronter son ancien coéquipier du Bayern Munich, Müller, qui évolue désormais aux Vancouver Whitecaps, lors de l’un des matchs les plus attendus du mois de juillet.
Il a déclaré : « Il vaut vraiment la peine d’attendre. Nous voulons évidemment gérer sa charge de travail avec prudence, mais il veut jouer et nous voulons l’aligner. Il profitera des deux prochaines semaines pour retrouver son niveau de forme et son rythme, puis nous le ferons jouer. Nous espérons qu’il fera ses débuts le 16 juillet. »
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La rivalité avec Messi reprend de plus belle
L’arrivée de Lewandowski ajoute un nouveau chapitre à sa rivalité de longue date avec Lionel Messi, désormais à la tête de l’Inter Miami. Les deux icônes du football vont désormais s’affronter pour la suprématie dans la Conférence Est, même si un possible face-à-face le 22 juillet dépend des engagements internationaux de Messi et de la condition physique de Lewandowski.
Avec 344 buts inscrits sous les couleurs du Bayern Munich et deux distinctions de Meilleur Joueur Masculin de la FIFA à son palmarès, le Polonais s’impose d’emblée comme l’une des recrues les plus prestigieuses de l’histoire de la ligue. Actuellement troisième de la Conférence Est, le Fire espère que l’efficacité légendaire de Lewandowski sera la pièce manquante pour conquérir un premier titre de MLS Cup depuis 1998.