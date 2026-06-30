Une fois le transfert acté, Berhalter est revenu sur les coulisses de ce dossier, expliquant depuis combien de temps le club s’efforçait d’attirer l’international polonais et pourquoi il estimait que ce mouvement convenait tant au joueur qu’à la franchise. Il a par ailleurs salué les exploits de Lewandowski, le présentant comme l’attaquant de référence de l’ère moderne.

« Le dossier a commencé à se dessiner en janvier [20]25 », a expliqué Berhalter à ESPN. « Nous voici en juin [20]26 et nous parvenons enfin à conclure ce transfert. Nous avons fait preuve de persévérance, restant en contact avec le joueur et son agent. C’est un mouvement que tout le monde perçoit comme une opportunité majeure pour Robert et pour la ville de Chicago.

« Il est rare qu’un joueur remporte tous les titres partout où il passe, et c’est précisément le parcours de Robert. Non seulement les équipes pour lesquelles il joue gagnent, mais il maintient par ailleurs un niveau de performance exceptionnel. Aucun joueur des cinq grands championnats n’a marqué plus de buts que Robert au cours des 15 dernières années. Je le considère comme le meilleur attaquant de sa génération. Je ne vois pas qui pourrait rivaliser avec lui au cours des quinze dernières années. »







