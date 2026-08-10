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Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL
Karim Malim

Traduit par

Le chaos Iraola atteint Liverpool : une attaque terrifiante et une faille catastrophique !

A. Iraola
Liverpool
M. Bielsa
D. Szoboszlai
F. Wirtz
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Andoni clone les idées de Bielsa : va-t-il ramener le « heavy metal » à Anfield ?

Andoni Iraola n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour laisser sa première empreinte sur Liverpool, même si l'équipe se trouve encore en phase de préparation pour la nouvelle saison. Après seulement quatre matches de préparation, les contours du nouveau projet ont commencé à se dessiner clairement, entre une plus grande possession du ballon, un pressing haut, des transitions rapides et un mouvement offensif intense, à côté de quelques inquiétudes défensives révélées par les premiers matches.

La victoire reste l'objectif le plus important dans le football, mais pour les supporters de Liverpool, la manière dont le succès est obtenu n'est pas moins importante que le résultat lui-même. Durant des années, les supporters d'Anfield se sont habitués à un football palpitant, reposant sur la vitesse, le pressing constant et l'attaque continue, une philosophie étroitement associée à l'ère Jürgen Klopp.

C'est pour cette raison que les idées d'Iraola paraissent intéressantes dès le premier instant, d'autant plus que l'entraîneur espagnol est venu succéder à Arne Slot, parti après une seule saison à la tête de Liverpool, qu'il avait menée au titre de Premier League.

Et la question qui s'impose désormais : Iraola peut-il ramener le « heavy metal » à Anfield, sans que l'élan offensif de Liverpool ne se transforme en point faible ?

Car ce terme, rendu célèbre par Jürgen Klopp pour décrire sa philosophie de jeu, reflète un style reposant sur le pressing haut, la vitesse extrême, l'intensité dans les déplacements et l'attaque continue, à l'image du fracas et de la puissance de la musique « heavy metal ».

  • FBL-ENG-FR-PR-LIGUE1-LIVERPOOL-MONACO-FRIENDLYAFP

    Des résultats en dents de scie, mais une empreinte bien visible

    Liverpool a disputé quatre matches de préparation sous la houlette d'Iraola jusqu'à présent, parvenant à s'imposer face à Sunderland et Wrexham, mais gaspillant une avance de deux buts contre Leeds et Monaco, pour finalement s'incliner lors de ces deux rencontres.

    Et bien que ces résultats n'offrent pas une image idéale des débuts du technicien espagnol, la manière révèle en elle-même un ensemble d'idées qu'Iraola tente d'implanter au sein de l'équipe, selon les informations de la "BBC Sport".

    La possession de balle moyenne de Liverpool durant ces matches a atteint 60,6 %, soit un taux supérieur d'environ 12,9 % à la possession moyenne de Bournemouth sous la direction d'Iraola en Premier League la saison dernière.

    C'est ici qu'apparaît l'un des plus grands défis qui attendent le technicien espagnol : Liverpool, en tant qu'équipe la plus forte dans la plupart de ses rencontres, affrontera des adversaires qui misent bien souvent sur un repli dans leurs zones défensives et sur la temporisation, ce qui l'oblige à composer avec une possession intense du ballon durant de longues périodes.

    Iraola tente de trouver la solution en préservant son identité bien connue, fondée sur la vitesse, l'intensité et le mouvement permanent, tout en développant une approche plus posée dans la possession et la construction du jeu.

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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    La construction depuis l'arrière : le calme avant la tempête

    Depuis son arrivée à Liverpool, plusieurs des idées d'Iraola en phase de possession se sont révélées similaires à ce qu'il avait proposé lors de son précédent passage à Bournemouth.

    Dans certains cas, Liverpool amorce la construction du jeu par des passes courtes du gardien, puis le ballon transite vers la ligne défensive composée de quatre joueurs, avant de parvenir à un ou deux milieux positionnés dans l'axe et en profondeur.

    Durant la préparation, Dominik Szoboszlai et Trey Nyoni se sont imposés comme le duo privilégié à la base du milieu de terrain, reculant pour recevoir le ballon avant de chercher à le transmettre rapidement aux joueurs présents dans les espaces sur les côtés.

    Bien que les équipes d'Iraola aient historiquement été réputées pour leurs contre-attaques rapides et directes ainsi que pour un jeu vertical, Liverpool tente sous sa direction de conserver le ballon plus longtemps avant d'accélérer le rythme de l'attaque.

    L'idée ici n'est pas la possession pour la possession, mais d'utiliser les passes courtes pour attirer l'adversaire dans le pressing, puis de frapper dans les espaces qu'il laisse derrière lui.

    Dès que les joueurs adverses se projettent vers l'avant pour tenter de presser Liverpool, l'équipe recherche rapidement les passes vers l'avant, afin de créer une sorte de contre-attaque qui lui est propre.

    En revanche, lorsque l'adversaire entame un pressing haut et intense dès les premiers instants, Liverpool n'hésite pas à sauter l'étape de la construction courte et à recourir au jeu direct, à travers les longs ballons qu'Alisson ou Giorgi Mamardashvili envoient tôt.

    Par ce biais, Liverpool cherche à s'assurer de la présence d'un nombre suffisant de joueurs autour du ballon, de sorte que l'équipe puisse récupérer le « deuxième ballon » même en cas de duel aérien perdu ou de premier contact perdu, puis exploiter les espaces qui apparaissent derrière le pressing adverse.

  • FBL-EUR-C3-LOKOMOTIV-ATHLETICAFP

    L'héritage de Bielsa transparaît dans les idées d'Iraola

    Les idées offensives d'Iraola ne semblent pas déconnectées de ses racines d'entraîneur, tant le technicien espagnol porte l'influence évidente de l'un des entraîneurs les plus importants ayant joué un rôle dans la formation de sa philosophie : Marcelo Bielsa.

    L'entraîneur argentin a dirigé Iraola lorsqu'il était joueur à l'Athletic Bilbao entre 2011 et 2013, et le technicien espagnol a évoqué à plus d'une reprise l'ampleur de l'influence que Bielsa a laissée sur ses idées.

    Iraola a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « Sky Sports » en 2023 : « J'utilise beaucoup d'exercices que j'ai appris de Marcelo, en particulier ceux liés au traitement du ballon. »

    Il a ajouté : « Sur le plan offensif, ses équipes se distinguent par un dynamisme et une activité considérables, et elles sont toujours prêtes à se déplacer vers les espaces libres. Il accepte également une sorte de chaos organisé dans le compartiment offensif. »

    Cette phrase, précisément, résume une grande partie de l'image que Liverpool commence à afficher sous la conduite d'Iraola.

    À l'instar des équipes de Bielsa, Iraola s'appuie sur un mouvement continu de ses joueurs, de sorte que ceux-ci ne restent pas cantonnés à des zones fixes durant la phase offensive.

    Lorsque Liverpool a la possession du ballon, il est rare de voir ses joueurs occuper des zones figées pendant de longues périodes, car leurs positions changent constamment dans le but de créer de nouveaux angles de passe et de perturber l'organisation défensive de l'adversaire.

    Parmi les idées associées à Bielsa figure également l'utilisation de duos et de trios sur les ailes pour désarticuler la défense adverse, une idée qu'Iraola a lui-même vécue lorsqu'il occupait le poste d'arrière droit sous la conduite de l'entraîneur argentin.

    L'arrière et l'ailier coopéraient en permanence sur l'aile, mais la relation entre eux ne reposait pas sur une règle fixe voulant que l'un reste en position avancée et l'autre derrière lui.

    Au contraire, Bielsa encourageait les joueurs à échanger leurs positions de manière continue : l'ailier pouvait plonger dans la profondeur pour ouvrir l'espace devant l'arrière, tandis que le milieu se déplaçait à proximité des deux pour offrir une troisième option de passe.

    À d'autres moments, l'arrière lui-même s'enfonçait dans la profondeur, ce qui permettait à l'ailier de rester en position avancée sur l'aile.

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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    La partie gauche révèle les idées de l'entraîneur

    Liverpool a déjà commencé à montrer des schémas similaires sous la direction d'Arne Slot, notamment sur le flanc gauche.

    Les latéraux se projettent vers le dernier tiers du terrain à proximité de Rio Ngumoha ou de Cody Gakpo, tandis que Florian Wirtz, qu'Arne Slot utilise principalement au poste de meneur de jeu, en « numéro 10 », se déplace parfois vers ce même côté.

    Ce mouvement offre à Wirtz trois options différentes, puisqu'il peut jouer en profondeur, décrocher dans des zones plus reculées, ou se déplacer vers l'aile.

    Ces mouvements et ces permutations incessantes au sein des triangles offensifs rendent la tâche de surveillance des joueurs de Liverpool plus difficile pour l'adversaire.

    Au lieu d'affronter des joueurs évoluant selon des rôles fixes, le défenseur se retrouve face à un groupe de joueurs qui échangent constamment leurs positions, ce qui crée de nouveaux espaces à chaque mouvement.

    En transformant les duels sur les ailes en situations à deux ou à trois contre un, Liverpool cherche à trouver des solutions offensives reproductibles en permanence, jusqu'à l'envoi de centres depuis des zones dangereuses et proches du but.

  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    L'euphorie offensive comporte un risque catastrophique

    Mais le revers de cette approche, c'est que Liverpool peut se retrouver vulnérable lorsqu'il perd le ballon. Plus le nombre de joueurs impliqués dans l'attaque est élevé, plus l'équipe s'expose aux contre-attaques, ce qui est apparu lors des premiers matchs de préparation.

    Certaines séquences ont vu les deux latéraux monter aux côtés de deux milieux de terrain et du trio offensif, ce qui signifie que le nombre de joueurs positionnés derrière le ballon peut se réduire aux deux défenseurs centraux et à un seul milieu défensif.

    Cela offre à l'adversaire l'occasion d'exploiter les espaces dès la récupération du ballon. Fait intéressant, Liverpool sous la houlette de Slot souffrait déjà de certaines failles évidentes face aux contre-attaques rapides la saison dernière.

    C'est pourquoi Iraola a évoqué la nécessité de donner à l'équipe davantage de contrôle dans les matchs, tout en préservant cet état de « chaos organisé » qui fait la force de son attaque.

    L'une des solutions envisageables pourrait être de conserver un plus grand nombre de joueurs derrière le ballon lors des phases offensives, au fil du temps. Mais compte tenu des principes sur lesquels Iraola s'est appuyé tout au long de sa carrière, et de son parcours d'entraîneur, ce scénario ne semble pas vraiment probable.

    Le technicien basque a en effet l'habitude d'encourager six ou sept joueurs à se projeter vers l'avant, en se contentant de trois ou quatre joueurs pour sécuriser la ligne arrière pendant l'attaque.

    Le contre-pressing : l'arme pour sauver l'équilibre

    Iraola s'appuie sur une idée fondamentale pour réduire le danger de cet élan offensif : stopper la contre-attaque avant qu'elle ne débute grâce à un contre-pressing intensif.

    La mise en œuvre de ce pressing devient plus aisée lorsque l'équipe a projeté un grand nombre de joueurs dans les zones proches du ballon, notamment avec l'utilisation des ailes et la présence de plusieurs joueurs autour du porteur du ballon. Mais transformer cette idée en réalité concrète sur l'ensemble des 90 minutes n'est pas une tâche facile.

    Iraola l'a lui-même reconnu après la défaite face à Monaco, lorsqu'il a souligné que son équipe « ne parvient pas à maintenir le niveau requis, et qu'il nous reste encore du travail à accomplir ».

    Le technicien espagnol évoquait précisément le recul du niveau de l'équipe en seconde période, un problème qui peut être lié à plusieurs facteurs, parmi lesquels le manque de profondeur dans l'effectif, la baisse des capacités physiques et le fait de ne pas encore avoir atteint la parfaite maîtrise du style de pressing qu'il souhaite.

  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Szoboszlai : une pièce maîtresse dans le système d'Iraola

    Pendant la période de préparation, on a également vu apparaître les contours du pressing haut, qui constitue une composante essentielle de la philosophie d'Iraola. Mais l'élément le plus frappant n'était pas seulement l'élévation de la ligne de pressing, mais les rôles que l'entraîneur a confiés à ses joueurs, et ce que ces rôles révèlent sur la manière dont il veut défendre.

    Dominik Szoboszlai, qui a occupé la saison dernière de multiples rôles en pointe, au milieu de terrain et même comme arrière droit, a été utilisé principalement par Iraola comme deuxième milieu axial. Et ce rôle revêt une grande importance défensive.

    Liverpool recourt souvent au pressing à travers un dispositif qui ressemble à un « losange » en 4-4-2, où l'équipe laisse d'abord à l'adversaire de l'espace pour effectuer des passes courtes, avant de déclencher des vagues de pressing plus féroces.

    Et bien souvent, Liverpool tente d'orienter la trajectoire du ballon vers l'axe, puis de fondre dessus lorsqu'il parvient dans les zones qu'il souhaite.

  • Liverpool FC v Wrexham AFC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    La défense d'Iraola : plus de nombres derrière le ballon

    Parmi les principes qu'Iraola a transposés de son expérience à Bournemouth vers Liverpool figure la volonté de disposer d'un défenseur supplémentaire pour sécuriser l'arrière-garde face à l'attaque adverse.

    Ainsi, si l'adversaire maintient trois attaquants dans des positions avancées, Liverpool a tendance à conserver quatre défenseurs derrière.

    Cela signifie un joueur de moins dans les zones offensives, ce qui contraint l'équipe à compenser cette infériorité numérique par des déplacements intensifs et une couverture défensive intelligente.

    Lorsqu'un joueur quitte son vis-à-vis direct pour presser un autre joueur, ses coéquipiers à l'arrière doivent lire la situation rapidement et prendre en charge la couverture du joueur laissé sans marquage.

    C'est là que l'importance de Szoboszlai apparaît tout particulièrement. Lorsque le milieu de terrain hongrois monte pour presser, le sentinelle et la ligne défensive doivent réagir immédiatement à son déplacement, faute de quoi des espaces dangereux peuvent apparaître au cœur du dispositif.

    Il semble que Szoboszlai lui-même ressente un changement manifeste dans la manière de travailler sous la direction du technicien espagnol. Le capitaine de la sélection hongroise a déclaré au sujet de son nouvel entraîneur : « C'est un entraîneur formidable ; le niveau d'intensité et d'agressivité dont nous avons besoin est désormais présent, et nous avons retrouvé ce qui nous manquait auparavant. »

    Les grandes qualités physiques dont dispose Szoboszlai l'aident à couvrir les espaces requis, ce qui donne souvent l'impression que le pressing de Liverpool s'apparente à un affrontement à égalité numérique.

    Sa capacité à lire le bon moment pour avancer et presser a également aidé l'équipe à commencer à mettre en œuvre les idées défensives d'Iraola avec rapidité et efficacité.

  • Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    4 tests ne suffisent pas, mais les indicateurs sont clairs

    Les quatre matches disputés par Liverpool avant le coup d'envoi de la saison restent un échantillon bien trop réduit pour juger définitivement le projet d'Iraola. Mais ils ont, dans le même temps, suffi à révéler une empreinte claire du technicien espagnol.

    Nombre des consignes apparues lors des matches de préparation correspondent aux principes qui ont caractérisé son style durant son expérience précédente avec Bournemouth, que ce soit dans la manière de construire le jeu, les transitions, le mouvement permanent, le pressing haut, ou encore la tentative de récupérer le ballon dès sa perte.

    Ces idées ont prouvé leur capacité à façonner une équipe dynamique et dangereuse, mais le véritable défi consistera à savoir comment les appliquer tout au long d'une saison entière, et face à des adversaires qui sauront à l'avance ce qui les attend.

    L'équation qu'Iraola tente de résoudre n'est pas simple : comment préserver le « chaos organisé », la vitesse et l'intensité qui donnent leur force à ses équipes, tout en conférant à Liverpool la dose nécessaire de maîtrise et de stabilité défensive ?

    Jusqu'à présent, il semble qu'Iraola ait clairement choisi de ne pas renoncer à son identité. Liverpool veut davantage de possession, mais ne veut pas devenir une équipe lente. Il veut construire depuis l'arrière, mais est prêt à sauter cette phase et à recourir aux ballons longs lorsque la situation l'exige.

    Il veut maîtriser le match, mais cherche en même temps à attirer l'adversaire dans le pressing pour ensuite exploiter les espaces qu'il laisse. Et il veut attaquer avec un grand nombre de joueurs, tout en misant sur le contre-pressing pour empêcher le rival d'exploiter les espaces derrière eux.

    Ces idées font de Liverpool, sous la direction d'Iraola, une équipe passionnante à regarder, mais elles le placent en même temps face à un véritable risque. Car le succès ne dépendra pas seulement de la capacité du technicien espagnol à imposer son style, mais aussi de son aptitude à trouver l'équilibre entre l'audace et la discipline, entre la maîtrise et le chaos, entre le pressing haut et la préservation de l'énergie physique.

    Avec le début de la saison, la question la plus importante sera de savoir si Iraola est capable de transformer ces idées, de simples contours apparus durant la période de préparation, en un système complet capable de résister à la pression des matches officiels.

    S'il y parvient, Liverpool pourrait se retrouver face à une version qui rendrait à « Anfield » nombre des traits de ce football effervescent que les supporters ont aimé à l'époque de Klopp, mais avec une touche nouvelle portant la propre empreinte d'Iraola. En revanche, s'il échoue à régler cet équilibre, le « chaos organisé » qui donne à l'équipe sa force offensive pourrait se muer en un véritable chaos dont elle paierait le prix sur le plan défensif.

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