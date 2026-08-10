Andoni Iraola n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour laisser sa première empreinte sur Liverpool, même si l'équipe se trouve encore en phase de préparation pour la nouvelle saison. Après seulement quatre matches de préparation, les contours du nouveau projet ont commencé à se dessiner clairement, entre une plus grande possession du ballon, un pressing haut, des transitions rapides et un mouvement offensif intense, à côté de quelques inquiétudes défensives révélées par les premiers matches.
La victoire reste l'objectif le plus important dans le football, mais pour les supporters de Liverpool, la manière dont le succès est obtenu n'est pas moins importante que le résultat lui-même. Durant des années, les supporters d'Anfield se sont habitués à un football palpitant, reposant sur la vitesse, le pressing constant et l'attaque continue, une philosophie étroitement associée à l'ère Jürgen Klopp.
C'est pour cette raison que les idées d'Iraola paraissent intéressantes dès le premier instant, d'autant plus que l'entraîneur espagnol est venu succéder à Arne Slot, parti après une seule saison à la tête de Liverpool, qu'il avait menée au titre de Premier League.
Et la question qui s'impose désormais : Iraola peut-il ramener le « heavy metal » à Anfield, sans que l'élan offensif de Liverpool ne se transforme en point faible ?
Car ce terme, rendu célèbre par Jürgen Klopp pour décrire sa philosophie de jeu, reflète un style reposant sur le pressing haut, la vitesse extrême, l'intensité dans les déplacements et l'attaque continue, à l'image du fracas et de la puissance de la musique « heavy metal ».