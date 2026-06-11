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Le Celtic nomme Martin O’Neill, double vainqueur avec le club, au poste d’entraîneur permanent
Une solution durable à Parkhead
Le manager nord-irlandais a paraphé un bail d’une saison, accompagné d’une option lui permettant d’en ajouter une seconde, signe de la confiance totale du conseil d’administration en sa capacité à prolonger le règne actuel du club.
Cette décision intervient après que le Celtic, sous la houlette d’O’Neill, a devancé Hearts au classement de la Premiership, consolidant ainsi son statut d’icône moderne des Hoops. En sécurisant son avenir, le club se garantit une précieuse stabilité alors qu’il entend capitaliser sur une saison conclue de manière spectaculaire au sommet du football écossais.
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S'appuyer sur un héritage historique
Depuis son arrivée au Celtic, Martin O’Neill a déjà guidé le club vers neuf titres majeurs, dont un cinquième sacre consécutif en championnat, pièce maîtresse d’un doublé championnat-Coupe d’Écosse resté dans les mémoires, acquis le mois dernier. Son palmarès chez les Hoops est inégalé : il a offert au Celtic son premier triplé national en 32 ans dès sa première saison (2001) et mené l’équipe jusqu’à la finale historique de la Coupe UEFA à Séville en 2003.
La saison dernière a confirmé son talent tactique : il a guidé le club vers son 56^e titre de Premiership en enchaînant sept victoires consécutives en fin de championnat, avant de conclure l’un des scénarios les plus fous du football écossais en soulevant sa quatrième Coupe d’Écosse, la 43^e du Celtic.
O’Neill réagit à son nouveau contrat
Après l'annonce officielle, O'Neill a exprimé sa fierté de prolonger son aventure avec le mythique club de Glasgow. « C'est une nouvelle fois un immense privilège pour moi de rester à la tête du Celtic. La saison dernière restera gravée dans nos mémoires, et avoir contribué à ce succès renforce ma détermination à travailler pour revivre de telles journées et offrir ces instants magiques à nos supporters », a-t-il déclaré.
« Rien n’aurait été possible sans les joueurs et le staff, et je tiens à les remercier pour leur concentration, leur détermination et leur talent qui nous ont permis de conclure la saison par un doublé championnat-coupe. Je remercie également le conseil d’administration de m’avoir demandé de revenir et de m’avoir offert à nouveau cette opportunité. »
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Tourné vers la réussite future
Malgré l'effervescence suscitée par sa nomination définitive, l'entraîneur a immédiatement rappelé que le plus dur restait à faire. « Nous savons bien sûr que le Celtic ne peut jamais se reposer sur ses lauriers ; nous avons donc pour objectif d'aller de l'avant ensemble au cours de la saison à venir, afin d'offrir à nouveau le meilleur de nous-mêmes au club et à nos supporters », a expliqué O'Neill, soulignant les attentes sans relâche qui règnent à Celtic Park.
S’adressant aux supporters qui l’ont soutenu tout au long de son mandat, il a conclu : « Je remercie nos supporters pour leur soutien indéfectible ; cela compte énormément pour nous. J’ai hâte de revenir à Celtic Park la saison prochaine, où nous nous rassemblerons et nous battrons à nouveau pour leur offrir le succès qu’ils méritent. » Le poste d’entraîneur étant désormais stabilisé, le Celtic peut se concentrer sur le recrutement et la défense de ses titres nationaux.