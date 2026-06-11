Le Celtic nomme Martin O’Neill, double vainqueur avec le club, au poste d’entraîneur permanent

Le manager nord-irlandais a paraphé un bail d’une saison, accompagné d’une option lui permettant d’en ajouter une seconde, signe de la confiance totale du conseil d’administration en sa capacité à prolonger le règne actuel du club.

Cette décision intervient après que le Celtic, sous la houlette d’O’Neill, a devancé Hearts au classement de la Premiership, consolidant ainsi son statut d’icône moderne des Hoops. En sécurisant son avenir, le club se garantit une précieuse stabilité alors qu’il entend capitaliser sur une saison conclue de manière spectaculaire au sommet du football écossais.